“Sympathy for the Devil”, el nuevo proyecto de Nicolas Cage en el que será una persona oscura y misteriosa

Nicolas Cage logró con el film "Pig" volver al ruedo dentro de la industria. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Nicolas Cage y Joel Kinnaman formarán parte de un film lleno de tensión dirigido por Yuval Adler (Los secretos que guardamos). Su título en inglés es Sympathy for the Devil (Simpatía por el diablo) y cuenta con el guion de Luke Paradise (Lost on a Mountain in Maine). La trama se centra en el personaje de Kinnaman (The Killing, For All Mankind) llamado “El conductor”, que debe conducir a “El pasajero” (interpretado por Cage) que se presenta como una persona extremadamente oscura y misteriosa.

La producción del film ha comenzado en Las Vegas, ciudad donde suceden los eventos del film. La sinopsis de Sympathy for the devil describe que: “Un conductor se encuentra en un juego de alto riesgo, como el gato y el ratón, después de verse obligado a conducir para un hombre misterioso. A media que continúa su viaje, queda claro que no todo es lo que parece”. No se ofrecieron muchos más detalles sobre cómo se desarrollará la trama, pero todo daría a pensar que solo contaría con estos dos personajes en medio de una road movie llena de tensión.

Joel Kinnaman formó parte de los dos films de "The Suicide Squad". (REUTERS/Mario Anzuoni)

El film espera encontrar algún comprador para que lo distribuya en la mayor cantidad de países posibles. Por eso se aguarda con ansias el estreno en el Festival de Toronto donde se buscará al mejor postor. Seguramente veremos esta película recién el año próximo.

Cage (que es también el sobrino del director de El padrino, Francis Ford Coppola) está viviendo un resurgir de su carrera que había caído un poco en los últimos años. Con el estreno del film Pig logró sumar excelentes críticas y ahora también está involucrado en otro proyecto, dándole vida al Conde Drácula en Reinfield. También acaba de anunciar que formará parte de la nueva comedia salida de la factoría de la productora A24, llamada Dream Scenario, que contará con la producción de Ari Aster.

En "El peso del talento", uno de sus últimos films, Cage compartió cartel junto a Pedro Pascal. (Katalin Vermes/Lionsgate)

Por su parte, Joel Kinnaman ganó la fama y reconocimiento mundial gracias al personaje de Stephen Holder en la serie The Killing (la versión estadounidense). Luego vino un éxito más popular, Escuadrón suicida, en la que dio vida a Rick Flag en las dos entregas de la saga. Pero Kinnaman ya tuvo una experiencia previa de trabajo con Adler, ya que juntos participaron en el film El secreto que ocultamos.

La película es una producción de Ungar en la que están involucrados desde la producción ejecutiva Christian Mercuri, Stuart Manashil, Marc Goldberg, Alex Lebovici, David Haring, David Sullivan, Jason Soto, Tim Moore, Courtney Chenn y Waylen Lin.

