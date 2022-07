La nueva película de “Beavis and Butt-Head” ya puede verse en Paramount+

Beavis y Butt-Head tienen que viajar por el espacio exterior para... bueno, lo poco que saben hacer. (Paramount)

Por fin Paramount+ estrenó la película Beavis y Butt-Head recorren el universo (Beavis and Butt-Head Do the Universe), dando continuación a la mezcla del humor clásico de la serie de dibujos animados, creada por Mike Judge y lanzada al mundo a inicios de los 90. Esta nueva aventura para adultos llega con hazañas espaciales y viajes en el tiempo.

En esta ocasión, el dúo conformado por estos dos no tan brillantes “héroes” tiene que enfrentar el haber sido sentenciado por un juez de menores en 1998, a pasar tiempo en un campo espacial. Allí, un transbordador espacial se desvía, enviándolos hacia un agujero negro que los teletransporta al 2022. Así que, después de echar a perder su misión terminan descubriendo un mundo totalmente diferente.

Esta es una aventura espacial y de viajes en el tiempo. (Paramount+)

Crítica

A continuación algunas opiniones que pueden convencerte de darle una oportunidad o quizás no.

En SlashFilm dijeron: “Hay algo profunda y extrañamente reconfortarle en el hecho de que el mundo entero ha cambiado, pero que Beavis y Butt-Head sigan siendo completamente los mismos”. De igual manera, Alyse Wax de Collider, puntualizó que “30 años después ellos no han cambiado un ápice y eso es algo bueno”.

En el espacio, Beavis y Butt-Head provocan una catástrofe. (Paramount+)

Por otro lado, The Guardian y Variety no se quedaron con las ganas, aunque se expresaron hacia ella con menos emoción. Por ejemplo, un integrante del diario británico aseveró que “el regreso del dúo de Mike Judge tiene algunos momentos divertidos, pero también demasiadas oportunidades perdidas”. Y asimismo, la revista estadounidense quiso dar a entender que no estaba segura si era necesario hacer otra película sobre ellos, puesto que la vio como una aventura desaliñada; aunque también mencionó que resulta simpática para pasarla bien.

Características de Beavis and Butt-Head desde sus inicios

El sarcasmo y la estupidez del dúo dieron a los adolescentes estadounidenses un exceso de nuevos términos en la jerga coloquial de ese país, dentro de lo más conocidos “buttmunch” (mascanalgas), “fartknocker” (pedogolpazo), “ass munch” (muerde culo), “ass wipe” (limpia trasero) y “spank the monkey” (azotar el mono); entre otros. Y en parte, esto ayudó en su éxito.

En esta nueva aventura, los chicos emergen en Galveston en 2022. (Paramount Plus)

Beavis y Butt-Head recorren el universo fue dirigida por John Rice (El llamado) y Albert Calleros (El espectáculo de talento), con guion de su creador Judge y Lew Morton. Paramount+ es su distribuidora oficial.

Dato adicional: esta nueva entrega de comedia y animación para adultos se estrenó en los Estados Unidos el pasado 23 de junio y desde entonces muchos la esperaban, hasta que por fin, ya se encuentra disponible en Latinoamérica.

