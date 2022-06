Primer tráiler de “Beavis and Butt-Head Do The Universe”, la película que marcará el regreso de los personajes

Beavis and Butt Head tienen que viajar por el espacio exterior para... bueno, lo poco que saben hacer. (Paramount)

Los personajes de Mike Judge regresarán con nuevos personajes después de meses marcados de anuncios, pequeños adelantos y liberar parte de los diseños pensados para su actualización. Este jueves, Paramount+ de Estados Unidos liberó el primer tráiler oficial de Beavis and Butt-Head Do the Universe. Los personajes sin ningún cambio en su aspecto, llegarán el 23 de junio en su país de origen y aunque todavía no hay una fecha oficial en Latinoamérica, podría ser la misma recién mencionada.

Beavis and Butt-Head Do the Universe fue escrita y dirigida por Mike Judge, quien también realizó las voces de los personajes principales. La película contará con las voces de los actores Gary Cole, Chris Diamantopoulos, Nat Faxon, Brian Huskey, Chi McBride, Tig Notaro, Stephen Root, Andrea Savage, Martin Starr y Jimmy O. Yang, entre otros.

La película llegará el 23 de junio a Estados Unidos. (Paramount)

Por lo que se ven en el primer adelanto, la aventura de los amigos los traerá al 2022 a través de un agujero negro. De 1998 a la actualidad sin escalas, Beavis y Butt-Head serán perseguidos por la NSA, el gobernador de Texas, y una versión de ellos mismos muy parecida a un personaje de Marvel conocido como The Watcher. Mientras todo eso sucede, tratarán de adaptarse a nuestro tiempo.

Sobre la película, Paramount+ aseguró que no será un estreno aislado, ya que este año planea lanzar nuevo contenido de Beavis and Butt-Head. Esto incluye, la serie original completa y una nueva serie revival a finales de año que podría incluir las versiones de mediana edad de los personajes que se filtraron el año pasado.

La aventura de los amigos los traerá al 2022 a través de un agujero negro. (Paramount)

Beavis and Butt-Head debutó en 1992 y tuvo relevancia mundial (incluso se adaptaba a diferentes mercados para hacer crítica de los consumos y temas específicos de cada país). En el 2020, la señal Comedy Central, también de Viacom (empresa dueña de MTV), anunció que estaba en producción el regreso de estos dos adolescentes y que contaría la historia de Beavis y Butt-Head siendo adultos, y existía la posibilidad que de fueran padres (hay un capítulo en el que ellos se cruzan con sus padres que podría servir de precuela a esta idea). Pero finalmente el proyecto cambió y en febrero del año pasado se confirmó que será una película.

La serie tuvo siete temporada y 200 capítulos en total. La misma seguía la historia de dos jóvenes inadaptados en sus diferentes aventuras en búsqueda de perder el tiempo y, muy ocasionalmente, de cumplir alguna tarea encomendada o encontrar trabajo. Pero ellos solo pensaban en mirar la tv y tener sexo. Finalizó en 1997 luego de varias temporadas de éxito e involucrados siempre en algún debate sobre si estaba bien o mal hablar y mostrar algunos temas que todavía no eran para la televisión. También estrenó película: Beavis and Butt-Head Do America.

"Beavis and Butt-Head" debutó en 1992. (Paramount)

El estreno de Beavis and Butt-Head Do the Universe está programado para el 23 de junio en Paramount+ en su país de origen.

