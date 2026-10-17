Kicillof reivindicó a Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad, dijo que está “injustamente presa” y se ofreció a “poner el cuerpo” para 2027

Kicillof encabezó el acto de La Matanza

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Axel Kicillof reivindicó este sábado a Cristina Fernández de Kirchner durante su discurso en uno de los actos por el Día de la Lealtad que llevó adelante el PJ, cuestionó al gobierno de Javier Milei y convocó al peronismo a construir una alternativa para las elecciones de 2027.

El gobernador bonaerense afirmó que la expresidenta está “injustamente presa por defender nuestras banderas” y reiteró su ofrecimiento para “poner el cuerpo”, dijo, en la reorganización del espacio con vistas a los comicios presidenciales del año próximo.

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Kicillof cerró el acto por el Día de la Lealtad organizado por el PJ bonaerense en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, partido de La Matanza, tras las intervenciones de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y del intendente local, Fernando Espinoza. También participaron intendentes, ministros provinciales, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el dirigente docente Roberto Baradel, entre otros.

Kicillof sostuvo que la libertad solo puede existir con justicia social y rechazó las definiciones que, según planteó, omiten la desigualdad. “Sin justicia social no hay libertad verdadera: hay privilegios, hay explotación y desigualdad. Eso no es libertad”, dijo durante su discurso.

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El gobernador usó el acto por el Día de la Lealtad para reivindicar a Cristina Kirchner, cuestionar al gobierno de Javier Milei y plantear que el peronismo debe construir una alternativa para 2027. También ofreció recorrer el país y asumir las responsabilidades que demande esa estrategia política.

En ese marco, afirmó que Cristina Kirchner se encuentra “injustamente presa por defender nuestras banderas” y definió a la administración nacional como “la expresión más payasesca de la derecha internacional”.

También aludió a la próxima visita del papa León XIV y desafió en alusión a dichos del presidente Milei: “Cuando venga el Papa León, que esperamos que se recupere, que alguien se anime a decirle que la justicia social es un robo. La justicia social es justicia y es para todos”.

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Críticas a Milei y a la relación con Estados Unidos e Israel

El mandatario provincial afirmó que existen intentos de sustituir la independencia económica por “el colonialismo” y la soberanía política por decisiones tomadas fuera del país. Atribuyó esa situación a un escenario de dependencia que, según dijo, debe ser enfrentado por el peronismo.

“Argentina no puede recibir órdenes del extranjero”, declaró Kicillof, antes de mencionar a Estados Unidos e Israel. Luego cuestionó que el país tenga “en vez de un presidente, un che pibe de los mandados del presidente de los Estados Unidos”.

El gobernador citó a Juan Domingo Perón para advertir que, si los adversarios se enfrentan con las banderas del peronismo y de la Argentina, “se van a encontrar enfrente un pueblo que lucha y resiste”.

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Durante su intervención, también expresó el apoyo del peronismo bonaerense al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. “Fuerza Lula, estamos con vos”, afirmó, a ocho días de que el mandatario brasileño se enfrente en la segunda vuelta electoral con el candidato Jair Bolsonaro.

El rol de la provincia frente a las políticas nacionales

Kicillof sostuvo que su espacio estuvo en las calles desde el inicio de la gestión de Milei junto con mujeres, empresarios, trabajadores, docentes y estudiantes. “No nos escondimos”, dijo al repasar la actuación del peronismo bonaerense.

El gobernador describió las políticas de su administración como “un escudo y red” para proteger a la población. Señaló que la provincia acompañó a los trabajadores, repuso medicamentos que, según afirmó, había retirado el Gobierno nacional, abrió centros universitarios y mantuvo la obra pública.

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También mencionó la inauguración de escuelas y el acompañamiento a docentes y estudiantes en las movilizaciones. Sin embargo, consideró que las medidas provinciales no resuelven por sí solas la situación nacional.

“No alcanza con ser oposición, no alcanza con luchar. Los problemas nacionales no pueden tener una solución en una sola provincia o en un gobierno local”, afirmó. Kicillof sostuvo que la tarea pasa por modificar la política económica nacional y “dar vuelta este desastre que están generando”.

La convocatoria del peronismo para 2027

Kicillof planteó que la obligación del peronismo es mantener “la lealtad con el pueblo” y construir una alternativa para que “el año que viene y en las urnas” termine “la pesadilla que gobierna”.

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El gobernador vinculó ese objetivo con el 17 de octubre y el aniversario número 81 de la movilización que reclamó la liberación de Perón en 1945. “Se dio la largada para ese triunfo que nos espera en el año 2027”, sostuvo.

Reconoció que el peronismo atravesó derrotas y cometió errores, aunque aseguró que debe actualizar su doctrina sin abandonar sus principios. “Es la obligación del peronismo estar a la altura de los tiempos”, declaró.

Además, convocó a acercarse a quienes votaron al actual gobierno y se sienten defraudados. “Tenemos la obligación de crear esa alternativa que les permita crear un camino hacia el futuro. Tenemos que hacer el esfuerzo de buscar a todos y hablar con todos”, expresó.

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El gobernador bonaerense sostuvo que el peronismo enfrenta a “un adversario internacional” con recursos y apoyo externo, al que atribuyó el objetivo de reinstalar “una vuelta a la dependencia absoluta” en la Argentina.

Frente a ese escenario, recordó una de las 20 verdades peronistas: “Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”. Kicillof afirmó que esa consigna debe traducirse en unidad dentro del movimiento.

“Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país. Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora”, declaró ante los asistentes.

Kicillof anticipó que el peronismo volverá a gobernar la Argentina en 2027 y afirmó: “Nuestra tarea es construir una alternativa, representar al pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos”. Cerró vivando a Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y el pueblo argentino: “Las islas Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

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Los llamados de Magario y Espinoza a la unidad del peronismo

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, fue la encargada de abrir el acto con un discurso durante el cual llamó a construir liderazgos desde las bases y planteó que esa tarea debe desarrollarse de abajo hacia arriba. “Debe emanar de abajo para arriba la necesidad de construir un líder”, sostuvo, y de inmediato mencionó a Kicillof en ese proceso: “Si tenés que ver con algo de eso, Axel, bienvenido”.

La dirigente también pidió unidad dentro del peronismo para enfrentar al gobierno nacional. Cuestionó el plan económico de Milei porque, según afirmó, “viene a destruir lo más importante, que es el trabajo argentino”, y convocó a construir “una alternativa para ganarle a Milei”. “Levantémonos, compañeras y compañeros; levantémonos de cada silla y comencemos a construir la historia que merecemos”, expresó.

Por su parte, Fernando Espinoza respaldó a Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que está “injustamente presa”. El intendente de La Matanza sostuvo que la ex presidenta fue encarcelada porque “se enfrentó siempre a los grupos concentrados de poder económico” y porque defendió “los intereses del pueblo y de las mayorías populares”.

Espinoza propuso incorporar “la unidad” como una cuarta bandera del peronismo y llamó a conformar un frente electoral amplio. “Unidos seremos fuertes, organizados e invencibles”, afirmó, antes de convocar a comerciantes, productores rurales y empresarios a sumarse. Además, planteó que el objetivo es construir una alternativa que defienda a las mayorías populares, la educación pública y la universidad pública.