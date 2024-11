Las frases más destacadas de Javier Milei en su discurso ante la Fundación Faro

Javier Milei: “Es en este Gobierno donde se condenó a Irán por los atentados y donde se condenó a CFK”

El presidente Javier Milei realizó el discurso de apertura del acto de lanzamiento de la Fundación Faro. En sus palabras, defendió el proyecto económico, se refirió a la situación de Aerolíneas Argentinas al tratar a la empresa como una línea “low cost de altos costos” y habló de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, elogió a Elon Musk y apuntó contra Kamala Harris.

El discurso del mandatario frente a funcionarios, empresarios y diferentes referentes de la política libertaria duró poco más de una hora. La fundación está encabezada por el intelectual y filósofo Agustín Laje y cuenta con la participación de Alberto Benegas Lynch hijo.

La presentación del Presidente se dio horas después de que la Justicia confirmara la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. La resolución estuvo en manos de la Cámara de Casación Penal, que ratificó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recae sobre la ex presidenta. En este contexto, Milei aprovechó la oportunidad y destacó la independencia de poderes. “Este Gobierno no se mete con la Justicia, no interfiere ni lo va a hacer”, aseguró.

El presidente Javier Milei en el acto de lanzamiento de la Fundación FARO

Por otro lado, tras días de tensión y conflicto con los gremios aeronáuticos, expresó sus consideraciones sobre la situación de Aerolíneas Argentinas al plantear que la empresa estatal genera grandes pérdidas económicas. “Solamente el 2% de la población toma aviones, lo que quiere decir que el 2% que está más arriba de la distribución del ingreso es beneficiado con el trabajo del 98% de la sociedad”, explicó.

A continuación, las frases más destacadas del discurso de Javier Milei:

“Es interesante porque es en este Gobierno en el que se condenó a Irán por los atentados —contra la AMIA y la Embajada de Israel— y es en este Gobierno queso condenó a CFK . Parece que darle independencia al poder judicial sirve”.

“Las necesidades son infinitas mientras que los recursos son finitos, entonces para aplicar la mal llamada justicia social montaron un Estado opresor que divide a los ciudadanos entre ganadores y perdedores, la política se convirtió a su vez en árbitro y parte interesada en la repartija. El famoso dicho de que ‘el que reparte se queda en la mejor parte’, sino pregúntenle a la condenada ”.

“ Teniendo 2 de cada 3 chicos pobres, —tener Aerolíneas Argentinas— es estar sosteniendo una aerolínea que lleva acumulando 8 mil millones de pérdida . La pregunta es entonces ¿qué tengo?, ¿estoy recibiendo a cambio un bien de mayor calidad y de mejor precio?, o sea tengo el superservicio y superbarato. Pero sucede que no tengo el superservicio, porque es como si tuviera un lowcost cara y al mismo tiempo tengo un servicio de mala calidad y la pregunta es ¿dónde está la plata?”.

“Elon Musk ha salvado a la humanidad desde X porque todo el mundo tiene la posibilidad de expresarse , antes en Twitter había censura porque si ustedes no hablaban a favor de los woke, como le dicen en Estados Unidos, los censuraban”.

“Toda la comunidad internacional lloró la derrota de la comunista Kamala Harris , sí de la comunista Kamala Harris, mientras que La Libertad Avanza (LLA) ve con esperanza, como todas las personas de bien, una segunda presidencia de Donald Trump ”.

“Todos los actores políticos de ideología aparentemente antagónicas han formado un gran frente estatista para intentar frenar el inevitable avance de la motosierra, que es lo que la gente ha votado, van en contra de la voluntad popular”.

“(Tener un presidente liberal libertario) Esto en condiciones normales de tiempo y temperatura no hubiera ocurrido ”.

“No se bancan que está saliendo bien porque saben que esto está saliendo bien y se les terminó la mentira y no vienen más. ¿Quién paga la fiesta del partido del Estado? los perdedores de este modelo, quienes producen que son esforzados a pagar impuestos cada vez más confiscatorios para sostener un número creciente de derechos cada vez más absurdos”

“El partido del Estado no es otra cosa que una megaestructura política y que tiene como característica principal expropiar riqueza”.

“(Los empresarios) Son benefactores, son una máquina de generar prosperidad [...] Si a ustedes (los empresarios) les está yendo bien, es porque le están arreglando la vida a la gente”.