Militantes de Guillermo Moreno se pelearon a trompadas en la previa del acto por el Día de la Lealtad

En la previa del acto por el Día de la Lealtad, militantes de Moreno se agarraron a trompadas. Video: @Juliandimperio

En la previa del acto que organizó Guillermo Moreno por el Día de la Lealtad Peronista, militantes que participaban del evento se agarraron a trompadas. Varios de los involucrados tenían la remera de Principios y Valores, el partido político del ex secretario de Comercio.

De momento no están claros los motivos de la gresca. Se puede ver en videos que registraron varios testigos que hubo múltiples heridos. Uno de los militantes que protagonizó el escándalo quedó con la cara ensangrentada.

El hecho comenzó en el epicentro de la concentración, frente al escenario dispuesto para que Moreno dé su discurso, entre dos hombres que empezaron a empujarse.

El acto tuvo lugar en la plaza Juan Domingo Perón, ubicada en la avenida Paseo Colón entre Moreno y Belgrano, barrio porteño de Monserrat. Inició antes de las 18, y las trompadas ocurrieron antes de que el ex secretario de Comercio subiera a la tarima.

Quien conducía la jornada, el periodista Diego Moranzoni, tuvo que pedir por los parlantes que regrese la calma: “Despacio chicos, despacio. No se peleen. Tranquilos muchachos, vamos”, alcanzó a decir.

Durante uno dos minutos la pelea se llevó el protagonismo del acto, ya que interrumpió el repaso que se estaba haciendo por las agrupaciones que habían asistido. Luego, todo continuó con normalidad.

Fuentes de la Policía de la Ciudad le confirmaron a Infobae que no hubo detenidos ni se denunció formalmente el hecho. Tampoco asistidos por el SAME. Desde el equipo del dirigente peronista se limitaron a responder que “no pasó nada”, y que los violentos fueron “un par, como hay en todos lados”. Además, minimizaron

y evitaron mencionar cuál había sido la razón del enfrentamiento.

El de Moreno fue uno de los tres eventos peronistas en este Día de la Lealtad. El primero lo encabezó el gobernador Axel Kicillof en Berisso, y otro tuvo lugar en la Federación Argentina de Boxeo, ubicada en la calle Castro Barros, en el barrio de Caballito. Este último fue organizado por el PJ porteño, y contó con la asistencia del núcleo duro del kirchnerismo.

La militancia recibió al ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner al grito de “Moreno presidente”. El dirigente abrió su alocución pidiendo reflexionar sobre qué pasó en el Gobierno anterior, y cómo “vamos a gobernar en el próximo” mandato peronista.

“El próximo Gobierno peronista va a ser el primero que no va a gobernar con el mundo en contra. Esto es muy importante, porque todo lo que hicimos hasta ahora lo hicimos con el mundo en contra”, relató Moreno.

También se tomó un momento para cuestionar a Axel Kicillof: “Volveremos a gobernar con la Doctrina, con las 20 Verdades. Ni con música nueva, ni con letras nuevas, ni con cosas raras”, señaló, en una de las pocas menciones que hizo a la interna peronista. El grueso del discurso estuvo enfocado en las problemáticas laborales, económicas y geopolíticas.

“No puede haber un funcionario que no tome decisiones mirando a la sociedad de abajo para arriba, y no puede haber ningún funcionario que no tenga la celeste y blanca dibujada en la piel. Y si esas cosas las hace, ese funcionario es peronista. Nosotros vamos a peronizar la Ciudad de Buenos Aires, vamos a peronizar la Provincia de Buenos Aire, vamos a recuperar las provincias de todo el país. Recién ahí va a empezar nuestro trabajo, porque esta es una doctrina también para todos los pueblos del mundo. Y cuando todos los pueblos del mundo digan ‘los días más felices fueron, son y serán peronistas’, recién ahí habremos terminado con nuestro trabajo”, concluyó Moreno en su discurso, frente a una plaza Perón colmada.