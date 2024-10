Interna del PJ, críticas a Milei y un mensaje hacia 2027: las frases destacadas del discurso de Axel Kicillof

El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto por el Día de la Lealtad en la localidad bonaerense de Berisso, con la asistencia de decenas de dirigentes que lo respaldan en medio de las tensiones internas. En tono de candidato, hizo un contundente llamado a la unidad: “Los mejores días siempre fueron con Cristina”.

Del encuentro participaron intendentes, sindicalistas, diputados y funcionarios del Gabinete bonaerense. El kirchnerismo tendrá un segundo acto a las 19 en la Federación Argentina de Boxeo, ubicada en la calle Castro Barros, en el barrio de Caballito.

A continuación las frases destacada del discurso:

Que nadie busque una palabrita. Algo que quiere la derecha es vernos divididos, nunca me van a ver buscando divisiones. Cuando duden o los invada la angustia o sientan que no hay futuro, recuerden que en la provincia de Buenos Aires derrotamos tres veces a Milei.

Nos quieren ahogar financieramente, nos quieren aislar políticamente, este pueblo es el que el año que viene le va a poner un freno a Mieli en las urnas. El que va a construir una alternativa superadora. Pretendemos convocar a todos a empezar a construir una nueva esperanza colectiva. El peronismo sufrió una gran derrota, esa en un momento de reflexión y debate. No tengamos miedo, no dramaticemos. Como dice Cristina en su documento “acá no sobra nadie y en la discusión todos somos iguales”. Como decía Néstor “con la verdad relativa de cada uno vamos a construir una síntesis superadora”.

No me interesa disputar ninguna interna, mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dispuesto a ofrecer a los bonaerenses un escudo a lo que esta haciendo Mieli. Sí quiero colaborar en la construcción de una alternativa superadora que ponga a Argentina a un desarrollo justo. La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milei. A la derecha le conviene nuestra división, debilitar este escudo llamado peronismo.

Mi opinión es muy sencilla: unidad, unidad, unidad. Los días más felices siempre fueron peronistas. Los mejores días siempre fueron con Cristina.