El Gobierno habló sobre la posible demolición del edificio de Obras Públicas de la Avenida 9 de Julio

Histórico edificio de Desarrollo Social con la figura de Eva Perón

Ante algunas versiones que indicaban que el Gobierno tenía en sus planes la demolición del edificio que se erige en la Avenida 9 de Julio donde funcionan el Ministerio de Salud y el de Capital Humano, el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa en la Casa Rosada sostuvo que es un tema “que no está en agenda” y que por el momento no hay posibilidades de que sea vendido ni destruido, aunque no descartó que alguna acción pueda producirse “en algún momento” de la gestión libertaria que encabeza Javier Milei.

Uno de los funcionarios con acceso al despacho presidencial había deslizado en Balcarce 50 que el Presidente tenía esa idea en evaluación, justo cuando se celebra el Día de la Lealtad Peronista, en conmemoración del 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores pidieron por la liberación de Juan Domingo Perón, detenido cuando era vicepresidente de la Nación, secretario de Trabajo y Previsión y ministro de Guerra. En ese edificio de 27 pisos, que supo albergar al ministerio de Obras Públicas desde sus comienzos, existe desde 2011 una gigantesca imagen forjada en hierro de Eva Perón.

“Esa versión es falsa, lo que no quita que en un futuro se tome alguna determinación, pero sobre la versión de hoy demoler el edificio o venderlo, hoy no hay ninguna definición. En algún momento como pasa con otros edificios se tomará alguna otra decisión, este particularmente es incómodo para todos los que transitan la 9 de julio pero veremos llegado el momento que determinación tomar. No está en agenda”, expresó Adorni.

El argumento oficial que se exhibe es que si se lo elimina mejoraría el tránsito sobre la emblemática avenida a la que muchos sindican como una de las más anchas del mundo. Pero el trasfondo es otro. Forma parte de lo que en el gobierno libertario proclaman como “la batalla cultural” en la que intentan contrastar sus ideas con las que llevaron, según su visión, “a la pobreza y la decadencia” de la Argentina en las últimas décadas.

Una de las protestas de organizaciones sociales frente al edificio de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández. Foto: Franco Fafasuli.

“Lo que funciona ahí, es un símbolo del corporativismo argentino”, describió ese colaborador que dialoga todos los días con Milei. “No es que queremos invisibilizar al peronismo. El nuevo peronismo somos nosotros el partido que representa a los trabajadores”, aclaró. Aunque luego especificó que el PJ “hoy representa a los planeros”.

“Tal vez sea en julio del año que viene. La comenté y la idea gustó pero por ahora no está entre las prioridades”, comentó esa fuente en Casa de Gobierno. Se trata de una construcción que data de 1936, el mismo año en que se inauguró el Obelisco, que está bajo jurisdicción federal, por lo que la Ciudad de Buenos Aires no tiene injerencia si se decide demolerlo. En la década del 90 ya circuló esa idea pero finalmente se la desechó.

Durante el mandato de Alberto Fernández en la 9 de julio entre otra avenida, Belgrano, y la calle Moreno, donde se encuentra emplazada la construcción, se produjeron numerosas manifestaciones de organizaciones sociales en reclamo del aumento de los planes sociales y en protesta por medidas que fueron adoptando los sucesivos ministros del área de Desarrollo Social. Tanto con Daniel Arroyo como con sus sucesores Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz se sucedieron las movilizaciones.

Crédito: Jaime Olivos

Durante su gestión hubo varias acciones del Gobierno nacional que eligió fechas emblemáticas para dar “esa batalla cultural”. En ese sentido el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se decidió cambiar el nombre en la Rosada del Salón de las Mujeres Argentinas ubicado en el primer piso. Se lo rebautizó como Salón de los Próceres. Allí funciona ahora gran parte del área de Comunicación Digital y hasta sus vidrios sufrieron modificaciones con un esmerilado que impide mirar hacia adentro desde los pasillos internos.

La “cruzada” continuó el 24 de marzo al cumplirse un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976. Desde el Ejecutivo difundieron un video de 13 minutos en el que renombró a esa fecha como “el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa”. Milei resumió en esa oportunidad: “Por una memoria completa para que haya verdad y justicia”.

El 2 de abril se decidió cambiar la denominación de otro de los salones de la Rosada, el de Pueblos Originarios. Pasó a llamarse “Héroes de Malvinas”, con numerosos cuadros y algunos objetos donados que recuerdan el conflicto bélico que se desarrolló en 1982 entre Argentina y el Reino Unido.

Los dos últimos hechos son más recientes. Primero se anunció que el Centro Cultural Kirchner pasaría a ser Palacio Libertad. Recién se concretó el 12 de octubre.

También en esta fecha en la que Cristina Kirchner en 2010 mediante un decreto transformó en el Día de Diversidad Cultural, el Ejecutivo grabó un mensaje reivindicando el Día de la Raza, con la visión hispanista por el desembarco y descubrimiento de América de Cristóbal Colón en 1492.