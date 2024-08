Mauricio Macri: “Javier Milei sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo”

“Cómo olvidar el intento de golpe de Estado y las 14 toneladas de piedras”

“Veníamos a arruinarles sus negocios, por eso no aceptaron el cambio”, dijo Mauricio Macri. El ex presidente recordó el 18 de diciembre de 2017 como “el fatídico intento de golpe de Estado”, en alusión a las protestas que alrededor del Congreso durante el debate por la reforma de la ley jubilatoria, uno de los episodios que marcaron su presidencia.

Más adelante, explicó porqué acompañan al presidente Milei. “Nosotros también pudimos encontrar excusas de sobra en las formas y tecnicismo para no apoyar, pero priorizamos el fondo, priorizamos el cambio, porque eso somos nosotros. También coincido con el presidente Milei que la mayor fortaleza de este momento es todo lo que los argentinos hemos madurado. Todos fuimos evolucionando y viendo cuáles eran los problemas reales del país. En el 2015 recibimos un gobierno que no tenía una crisis tan explícita. En ese entonces era impensable pensar que nuestro futuro no podía pasar por si una empresa aérea era estatal o no era estatal, si era solo una forma más de saqueo de la mala política”, repasó.