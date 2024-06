Ley Bases: quiénes son y a qué partido pertenecen los senadores santacruceños que anticiparon que no darán quórum

Senadores por Santa Cruz pidieron no dar quórum en la sesión por la Ley Bases

Los legisladores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano adelantaron ayer que no darán quorum para la sesión de hoy en la Cámara Alta, donde el oficialismo busca aprobar la Ley Bases. La movida política representa una complicación para el Gobierno, que negocia voto a voto la apertura de la discusión parlamentaria.

En una serie de videos, los legisladores del bloque Por Santa Cruz señalaron: “Desde nuestro bloque, nosotros hoy creemos que la prioridad no es la ley Bases. Son los jubilados, y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el paquete fiscal, para el eventual caso que el paquete fiscal sea aprobado y el Gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagarle a nuestros jubilados”.

“Por eso le pedimos a los senadores, nuestros compañeros, que no demos quórum. Que primero se trate el paquete fiscal junto al tema de los jubilados y después, ley Bases. La única forma de poder saber nosotros que el Gobierno nacional va a cumplir con los eventuales cambios en una ley, si nosotros logramos salvar Aerolíneas, sacar Ganancias, es realmente que cumplan si primero se trata una ley que pasa a la Cámara de origen -en referencia a Diputados-, ellos ratifican lo que hizo Senadores y después tratar el resto. Si no, no hay ninguna seguridad de ningún tipo de que cumplan con los pactos y acuerdos”, manifestó Carambia.

Ambos senadores ingresaron a la Cámara Baja en diciembre de 2023 y responden al gobernador provincial, Claudio Vidal, con quien el Gobierno negoció una serie de modificaciones en el proyecto que obtuvo media sanción de Diputados, como la suba de retenciones mineras, así como el aumento del 22% del piso de Ganancias para los patagónicos.

Carambia, ex intendente de Las Heras, firmó en disidencia el dictamen que se discutirá hoy. En las elecciones provinciales de 2023 se postuló como candidato a gobernador por el partido Somos Energía para Renovar Santa Cruz; sin embargo, y en virtud de la ley de lemas vigente en la provincia, el espacio consagró como ganador a Vidal. Gadano, en tanto, también ingresó a la Cámara alta por el partido Somos Energía para Renovar Santa Cruz, aunque tuvo vínculos con el PRO.

El pleno de la Cámara alta tiene agendada la sesión por la ley Bases y el paquete fiscal para las 10 de mañana (Prensa Senado)

En caso de cumplir con su palabra, Gadano y Carambia quedarán pegados al enemigo principal que tuvieron durante largos años en Santa Cruz: Alicia Kirchner, que junto al Frente de Todos se disponen a rechazar ambos proyectos.

“Extorsionadores”

Por su lado, el titular del bloque de senadores Frente PRO, Luis Juez, se mostró molesto y calificó de “extorsionadores” a los legisladores santacruceños. “Va a terminar primando la razón y la inteligencia, no podemos tener un país lleno de especuladores, que especulan hasta con sentarse o no a dar quórum”, criticó el legislador por la provincia de Córdoba a sus pares de Santa Cruz.

En declaraciones a El Doce, Juez se mostró confiado de que pese a estas ausencias de en la sesión de hoy habrá “37 senadores”. “Por supuesto, el kirchnerismo va a esperar que el quórum lo consigamos nosotros y vamos a tener una sesión difícil, complicada”, anticipó.

“Si fuera al revés, y el presidente fuera un presidente peronista, estarían todos diciendo que es un golpe de Estado, que es antidemocrático, pero pasa como siempre en Argentina que cuando quien gobierna no es un partido que sea el PJ pareciera que cualquier locura o cualquier reclamo es justo”, protestó. “Claramente, a esta altura del partido, hay un sector importante de la política que no quiere que el presidente tenga ninguna hoja de ruta, ninguna ley, es una vergüenza”, agregó.

Legisladores opositores

En estos primeros seis meses, tanto Gadano como Carambia manifestaron en numerosas veces sus disidencias con el presidente Javier Milei y con La Libertad Avanza. Este último, por ejemplo, no acudió al inicio de la apertura de sesiones del Congreso. “Motiva esta decisión un profundo desacuerdo entre mis convicciones y las descalificantes e injuriantes expresiones del Presidente, quien se dirigió a los legisladores nacionales como ‘corruptos’ y ‘coimeros’”, indicó en marzo de este año, en una carta publicada en las redes sociales.

A su vez, ambos legisladores acompañaron el reclamo de Vidal hacia Casa Rosada “para defender los derechos de los santacruceños” por el cierre de dependencias nacionales en la provincia y el despido de sus trabajadores, como los casos de ENACOM, ANSES, los Centros de Referencia y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, campesina e indígena.