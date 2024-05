Juntan firmas para que Axel Kicillof destituya a Fernando Espinoza como intendente de La Matanza

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Una vecina de La Matanza, a través de una plataforma digital, junta firmas para exigir al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la destitución inmediata de Fernando Espinoza como intendente de La Matanza. Esta petición es por la denuncia por abuso contra el jefe comunal de una joven, Melody Rakauskas, novia de un empresario amigo, que trabajaba bajo sus órdenes como secretaria privada en el municipio.

“Mi nombre es Florencia y soy una ciudadana bonaerense, vecina del partido de La Matanza y no puedo creer que Fernando Espinoza siga en su cargo cuando esta semana se confirmó que fue procesado por abuso sexual simple”, comienza el mensaje de la vecina que busca apoyo para hacerle llegar el reclamo al mandatario bonaerense.

En los últimos días, la jueza de instrucción María Fabiana Galletti procesó por abuso sexual y desobediencia al intendente de La Matanza Fernando Espinoza, a raíz de la denuncia que había radicado en su contra la joven. No ordenó la detención del jefe comunal, pero mantuvo la prohibición de contacto con la víctima y dispuso un embargo de $1.500.000, según se desprende del fallo.

“La denuncia fue presentada en 2021 por una exsecretaria que se vio forzada a recibir en su departamento en tres ocasiones al dirigente peronista, quien en la última visita se habría abalanzado sobre ella, la habría manoseado y forcejeado para desnudarse. En ese momento le dijo ‘siempre te tuve ganas’”, agregó la vecina de La Matanza.

La plataforma donde juntan las firmas para llegar al pedido al gobernador Axel Kicillof

Y pidió: “Es un acto de corrupción muy alto que siga siendo un funcionario con terrible denuncia. Los medios hacen silencio, nosotros no nos podemos callar. Esta situación no me representa, quiero que nuestros políticos respondan cuando este tipo de situaciones pasan. Firmá esta petición para exigir al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la destitución inmediata de Fernando Espinoza como intendente de La Matanza”.

Cabe mencionar que la denuncia, que se radicó hace tres años, estuvo a punto de cerrarse por pedido de la fiscalía porque la víctima se había ido del país y no había impulsado la acción. Pero tras idas y vueltas, la jueza María Fabiana Galletti ordenó el procesamiento del jefe comunal del peronismo por “abuso sexual simple” y “desobediencia”, por haber intentado acercarse a la joven después de que radicara la acción judicial y pesara una orden de restricción.

Al declarar en la causa, Espinoza rechazó los cargos en su contra. “El relato de la víctima, asegurando haber sufrido esos tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin autorización, se encuentra respaldado con las conclusiones de los especialistas en la materia que la entrevistaron durante el desarrollo de la pesquisa”, dijo la jueza.

“Habré de tomar el descargo del imputado como un vano intento de mejorar su comprometida situación procesal, habida cuenta que basa su defensa en cuestionar a la víctima a lo largo del desarrollo de esta causa, realizando un juicio de valor sobre el modo en el que (la víctima) debió reaccionar frente a los hechos denunciados -lo que para el tribunal no deja más que entrever el temor por ella vivenciado justamente a raíz de lo ocurrido-, sin que sus dichos en rigor de verdad, encuentren asidero en alguna otra prueba en autos”, añadió.

Melody denunció a Espinoza por abuso sexual

Qué dijo la denunciante

En las últimas horas, Melody Rakauskas, la denunciante de Fernando Espinoza por abuso sexual, rompió el silencio con los medios luego del procesamiento del intendente de La Matanza. La mujer, que llegó a trabajar en la secretaría privada de Espinoza, habló con LN+, donde contó todo lo que “sufrió” hasta la resolución judicial que llegó días atrás y asume que Espinoza “va a tratar de defenderse con mentiras”. “Me están desmintiendo todo lo que a mí tanto me costó denunciar”, lamentó.

Melody reveló que ni bien comenzó a trabajar en la Municipalidad, el intendente “ya se había autoinvitado” a su casa. Admitió que a su domicilio se acercó tres veces, hechos que considera puede demostrar con las cámaras de seguridad y con las antenas telefónicas que pueden constatar “que estuvo en el radar” de su vivienda. Además “están las grabaciones de cada cena que él estuvo en mi casa y se puede comprobar todo con su propia voz”.

La denunciante manifestó que comenzó a grabarlo “por el miedo que tenía desde el momento que mi pareja me dijo que me iban a entrevistar”. Melody comentó que su expareja la presionaba para que “acepte” las invitaciones del jefe comunal: “Me decía que era totalmente normal, que él solía hacerlo, que no me iba a hacer nada, que no lo veía así. Mi pareja siempre estaba tratando de apoyar lo que Espinoza hacía, no lo contradecía nunca, al contrario, parece que lo estaba probando y yo me sentía en el medio de dos personas con poder”.