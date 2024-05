Milei llega a San Francisco para describir su mirada teórica sobre la economía y proponer a la Argentina como polo de inteligencia artificial

Javier Milei durante su exposición en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción

(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei viaja a San Francisco para describir su mirada sobre los mercados y proponer a la Argentina como polo de inteligencia artificial ante las princ3ipales empresas tecnológicas de Estados Unidos.

El jefe de Estado vuela a California acompañado por Luis Caputo -ministro de Economía-, Karina Milei -secretaria General de la Presidencia- y Demian Reidel, titular del Consejo de Asesores Económicos del Presidente. Y en San Francisco será recibido por Gerardo Werthein, embajador argentino en Estados Unidos.

Milei disertará en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, que es miembro de la Ivy League y está ubicada entre los diez centros académicos más prestigiosos del mundo. Su lema institucional coincide con la mirada ideológica del presidente: “Sopla el viento de la libertad”, que acuñó el reformista Ulrich von Hutten y fue elegido por la familia Stanford en el siglo XIX.

El jefe de Estado será recibido en Stanford por Condoleezza Rice, que es la directora del Instituto Hoover. Rice fue consejera de Seguridad Nacional y secretaria de Estado de George Bush (h), toca a Mozart en el piano sin cometer errores y fue clave en la preparación de la guerra que Estados Unidos finalmente libró contra Irak en 2003.

Rice aseguró ante la opinión pública que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, pero nunca fueron encontradas.

En su disertación en el Instituto Hoover, Milei se apoyará en la clase abierta que ofreció en la Universidad Internacional de Florida (FIU). Durante esa oportunidad, bajo el título “Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica”, Milei defendió las ideas de Adam Smith, la Escuela Austríaca y la teoría de los Rendimientos Crecientes.

El jefe de Estado considera que las fallas de mercado no existen, y su exposición en Stanford girará sobre este concepto esencial en su perspectiva macroeconómica. “Cuanto más se corre el Estado, mejor”, sintetizó Milei en su clase ante los estudiantes de la FIU.

Un concepto que el Presidente ratificará en Stanford para describir lo que llama la trampa neoclásica, y que en sus notas para la clase en la Universidad de Florida describió de la siguiente manera:

“Argumento central: aun aquellos que siendo verdaderos libertarios abracen el modelo neoclásico, dicho modelo cuando aborda los fallos de mercado conduce a intervención que empeora el funcionamiento del sistema derivado por (la) intervención y que de ese modo conduce a dosis creciente de socialismo”.

Facsímil de las notas escritas por Milei para pronunciar su clase de economía en la Universidad Internacional de Florida

Además de su disertación en Stanford, Milei tiene previsto reunirse con cuatro figuras clave del universo de la tecnología global:

1. Sam Altman, CEO OpenAI.

2. Sundar Pichai, CEO de Google.

3. Tim Cook, CEO de Apple.

4. Mark Zuckerberg, dueño de Meta

El presidente también se encontrará con treinta inversores ligados a la Inteligencia Artificial, mantendrá un encuentro con empresarios de start ups vinculadas a la IA y disertará en el Pacific Summit, organizado por Bay Area Council.

-¿Cuál es su objetivo frente a los principales dueños de empresas tecnológicas de Estados Unidos?-, preguntó Infobae a Milei.

-Crear el cuarto polo de inteligencia artificial del mundo en Argentina-, contestó el presidente.

-¿Y para competir con qué países?

- Para competir con Estados Unidos, China y Europa.

Demian Reidel es el titular del Consejo de Asesores Económicos del Presidente y su principal consultor respecto a la inteligencia artificial

Este objetivo estratégico del Presidente fue desarrollado por Demian Reidel en declaraciones periodísticas. Reidel es el principal consultor de Milei sobre inteligencia artificial, una tecnología en permanente evolución que ya cambió al mundo.

“Como siempre en Europa hacen todo mal, sobreregulan y están matando toda la innovación. Por eso no hay grandes empresas de esto en Europa: que van a hacer nada. China van a hacer lo que se les de la gana. Por lo tanto, van a tener una ventaja comparativa contra nosotros, y el resto del mundo. Y si esto no mata todo, ellos (China) tiene el revolver más grande. Estados Unidos está tratando el Congreso, que no saben, no tienen idea como regular esto”, aseguró Reidel.

Y completó el asesor presidencial hablando sobre Argentina: “El tema más importante del mundo, en un país adonde hay grandes extensiones de tierra, con clima frío y reserva de energía. Y adonde se están impulsando las ideas de la libertad, de baja regulación, de libre empresa, y todo lo que quiere hacer él (Milei). Mirá si hay cuatro en vez de tres. Mira si es China, Estados Unidos, Europa y Argentina...”.

Por esta razón, Reidel se subió al avión oficial junto al Presidente, Karina Milei, y Caputo. El jefe de asesores conoce de este complejo asunto moderno y participará en todos los encuentros que protagonizará Milei durante sus 80 horas en San Francisco.

El viernes a la tarde, Milei cambiará su agenda siglo XXI por una visita relámpago a El Salvador, adonde el sábado participará de la asunción de Nayib Bukele, el presidente que logró la reelección por su política carcelaria.