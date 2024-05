Alberto Fernández habló sobre las causas contra las organizaciones piqueteras: “El nuestro no fue un gobierno de corruptos”

Alberto Fernández se defendió de las causas judiciales que investigan hechos de su Gobierno. Foto: Europa Press/Contacto/JONAS ROOSENS

En medio de sus críticas a Javier Milei por el conflicto diplomático con España, el expresidente Alberto Fernández se despegó de las causas judiciales que involucran a su gestión, particularmente la de los seguros y de las irregularidades con los planes sociales y con las organizaciones piqueteras, y aseguró que el suyo no fue un Gobierno de corruptos.

Durante una extensa entrevista en Radio 10, el exmandatario fue consultado sobre si temía que el Gobierno impulsara causas judiciales en su contra en medio de las dificultades que atraviesa la Rosada: “Lo estoy viviendo con la payasada que están haciendo con los seguros”, aseveró.

Sobre ese caso, Fernández afirmó que lo que hizo fue “terminar con una payasada del Gobierno de Mauricio Macri” respecto a la contratación de seguros a empresas privadas.

“Lo que hice fue decir ‘se terminó esto’ y que los contratos se contratan directamente con Nación seguros. Eso le significó al Banco Nación que el año pasado le ingresen 50 mil millones de pesos a través de primas de seguros. Fue una medida de política económica para que el dinero del Estado quede en el Estado para hacer políticas públicas. Por ejemplo, cuando llegó la sequía y los chacareros necesitaban créditos blandos para salir adelante, eso lo hizo el Banco Nación. Ningún banco privado lo hizo”, sostuvo.

Alberto Fernández está imputado en la causa que investiga el escándalo por la trama de contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros, en donde habrían actuado intermediarios y empresas privadas. La denuncia habla de delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

El expresidente también se refirió a las causas judiciales que investiga el manejo de los planes sociales e irregularidades en las organizaciones piqueteras. Allí, coincidió con sus ex ministros de Desarrollo Social Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz sobre las auditorías que realizaron, y aseguró que le dieron de baja a más de 100 mil beneficiarios.

“Esto es una fantochada más. Es el juego de volver a decir que somos una banda de corruptos. El nuestro no fue un Gobierno de corruptos, no lo fue. Si hubo algún funcionario que lo haya hecho, bueno, eso puede ser, no puedo poner las manos en el fuego por más de 100 mil empleados que tiene la administración pública nacional. Pero el nuestro no fue un Gobierno corrupto y voy a seguir defendiendo nuestra honestidad siempre”, subrayó Fernández.

“Voy a ir a Tribunales como corresponde y voy a demostrar que lo que están diciendo es mentira. Pero es la prédica de siempre. Acá nadie se pregunta quién pagó los caniles en Olivos, que se haya techado la pileta en Olivos o quién pagó los 17 mil dólares que costó la estadía del Presidente en el hotel Panamericano en esos meses donde puso su búnker y su vivienda allí. Nadie se pregunta cómo se pagó este viaje a España, o el viaje a verlo dos veces a Elon Musk, que no sabemos para qué además”, añadió.

Dirigentes y militantes piqueteros son investigados por la Justicia Federal acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que participen de manifestaciones callejeras y vendan al público alimentos y productos distribuidos por programas que ejecutaba el ex Ministerio de Desarrollo Social. Las actuaciones surgieron a partir de testimonios brindados por las víctimas a la línea 134 que habilitó el Gobierno.

Nuevas críticas a Milei

Alberto Fernández aprovechó para volver a cuestionar a Javier Milei por el inédito conflicto diplomático desatado con España luego de los dichos del mandatario durante una convención del partido de derecha Vox el fin de semana.

“Un poquito de sensatez, le pido al Presidente que recupere la sensatez que ha tenido, si es que la tuvo. Esto es demasiado y está poniendo en serio riesgo a la Argentina”, afirmó Fernández.

Durante la entrevista se conoció la noticia de que el Gobierno de España decidió retirar definitivamente a la embajadora María Jesús Alonso Jiménez, ya que “la situación no ha cambiado”, según el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, José Manuel Albares. “Es la primera vez en la historia, es increíble que nos estemos peleando con España”, afirmó Fernández.

En ese sentido, dijo que “bastante generoso estuvo Pedro Sánchez esperando unas disculpas”, aunque aseguró que “la disculpa se convirtió en una fábula ridícula, absurda, propia de una persona que no está en sus cabales, que dice que esto es una operación del kirchnerismo con Pedro Sánchez. Esto es una cosa disparatada”.