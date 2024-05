La respuesta de Alberto Fernández a las acusaciones de Javier Milei: “Necesita prontamente asistencia psicológica”

Alberto Fernandez contra Milei

El ex presidente Alberto Fernández salió a contestarle a Javier Milei luego que el actual mandatario lo responsabilizara por estar detrás del conflicto diplomático que mantiene por estas horas con su par de España, Pedro Sánchez.

Anoche, durante una entrevista en Todo Noticias (TN), el líder libertario habló del contrapunto con el Gobierno español tras las fuertes declaraciones contra la esposa del referente socialista. “Está todo coordinado con el kirchnerismo”, dijo Milei y apuntó directamente contra Alberto Fernández como una pieza en el presunto armado del conflicto. “Él es asesor de Sánchez”.

Fotografía de archivo del expresidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Lenin Nolly

“El cobarde de Sánchez se metió debajo de la pollera de las mujeres, y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres de su espacio. Dado que uno de sus asesores es Alberto Fernández, sabés como lo vi venir. Dije: ´Están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino´”, se excusó.

“Voy a dejar bien claro qué es lo que está pasando. Lo que está pasando en España no es independiente del kirchnerismo. Esta situación está promovida con el kirchnerismo, está coordinado con el kirchnerismo. Es gravísimo”, insistió el líder de La Libertad Avanza.

De inmediato, Alberto Fernández respondió a través de su cuenta en la red social X. “Estoy asombrado. El presidente Milei hizo en España un desastre político internacional de magnitud y me atribuye a mí la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones”, comentó. “¿Yo asesor de Pedro Sánchez? El Presidente necesita prontamente asistencia psicológica”, agregó.

Milei responsabilizó al kirchnerismo por el conflicto diplomático con España

“Viendo todo lo que dice y escuchando sus argumentaciones, habrá que reconocerle una eficiencia envidiable para hacer todo mal”, completó.

Junto al comentario, compartió un video irónico sobre el viaje de Milei a España con una polémica burla hacia el economista en la que incluyó a sus mascotas: “Dirigido por Conan. Producción, Murray; Dirección, Milton”.

Horas antes había sucedido otro episodio entre ambos al respecto del conflicto con el gobierno español. Milei compartió en sus stories de Instagram una imagen partida en la que se ve a Pedro Sánchez y Alberto Fernández como si fueran una misma persona. Una forma de respaldar el relato oficial que apunta a vincular al ex presidente como arquitecto del contrapunto diplomático.

Fernández también eligió responder a esa acusación mediante otra publicación en X. “Presidente Milei, aunque deshonre al pueblo y a las instituciones de España, me honra que me compare con un demócrata y defensor del Estado de Derecho, como es Pedro Sánchez. Me dolería mucho que me mostrara rodeado de falangistas y fascistas”, comentó el ex jefe de Estado.

Además de calificar a Sánchez de “cobarde”, Milei reiteró este lunes que no le pedirá disculpas “bajo ningún punto de vista”: “¿Cómo le voy a pedir disculpas, si yo fui el agredido?” Y destacó que su participación en la última gira demostró que él es “el máximo exponente de la libertad, le guste a quien le guste”.

Según el propio presidente argentino, él está “en otra liga” y eso “irrita” a los opositores. “Muestra la insignificancia de los políticos argentos, de lo berreta que son, del poco alcance que tienen”, fustigó contra “la casta”. “Donde yo voy genero un terremoto, ¿envidia? Les encantaría estar donde estoy yo”, continuó. Al ser consultado por su reciente viaje a España, contó que la charla con Vox “fue imponente” y “muy emocionante”: “La gente empezó a gritar libertad y eso me llenó de orgullo y satisfacción porque vamos por la pelea correcta”.

“Cada vez que salgo pongo a Argentina en el centro de la escena, pero en un ligar de privilegio, por eso los empresarios más importantes quieren hablar conmigo”, consideró. En ese sentido, resaltó que se reunió dos veces con Elon Musk, a quien definió como el empresario “más importante del planeta”. “Lo que estoy haciendo es llevar a la Argentina al mundo, porque los empresarios ya se dieron cuenta de lo nefasto que es la elite global y los que tiene que ver con la Agenda 2030, con estos socialistas de buenos modales que en el fondo te terminan destruyendo todo”, declaró.