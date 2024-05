Javier Milei respaldó a Sandra Pettovello por sus denuncias contra piqueteros: “Le sacó la careta al peronismo”

El presidente Javier Milei

En medio de su gira por España -a donde viajó esta semana para concretar reuniones con empresarios y dirigentes, además de presentar su libro- el presidente Javier Milei brindó una entrevista este sábado en la que se refirió a las denuncias por las extorsiones piqueteras que salieron a la luz en los últimos días y respaldó firmemente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Le sacó la careta al peronismo”, aseguró.

Fue en diálogo con LN+ donde el jefe de Estado destacó el trabajo realizado por el equipo a cargo de su funcionaria y adelantó que, por el momento, no realizará cambios en su gabinete porque “los resultados están acompañando”. Además, dio detalles acerca de la situación actual del país, ratificó que no devaluará la moneda y volvió a hablar del cepo.

“¿Me equivoqué con decir que Pettovello estaba más firme que rulo de estatua?”, comenzó diciendo Milei al ser consultado por las denuncias contra los piqueteros. Y añadió sobre su gestión: “Ha encontrado un montón de desastres, le acaba de sacar la careta al peronismo. El peronismo vivió ufanándose de que era el movimiento que protegía a los pobres y sucede que en realidad creaban pobres para convertirlos en esclavos. Eso lo está dejando en manifiesto Petovello”.

En este sentido, apuntó contra el movimiento de izquierda, a la cual cuestionó por llamarse opositor cuando en realidad “es un socio de estos negocios” y adelantó cómo continuará actuando frente a este conflicto.

La ministra Sandra Pettovello

“Mi característica es ir en todo al hueso, voy a seguir yendo al hueso y en esto les voy a romper los huesos a los corruptos. La ministra Pettovello no se cansa de denunciar y no se va a cansar porque la conozco. Además, soy amigo y sé que no se va a cansar. Le gusta dejar en evidencia a estos chorros, le encanta. Está en su adn desenmascarar a esos delincuentes. Ya les aseguro que no se va a calmar. Tiene una brigada anticorrupción que la manda a diferentes oficinas y así van saltando estas cosas”, destacó.

Acerca de sus primeros meses al frente de la administración del país y el impacto de las medidas económicas implementadas con su objetivo de reducir el déficit fiscal, el Presidente se mostró conforme y destacó que las mejoras ya se están notando. No obstante, dijo ser consciente de que hay argentinos que están sufriendo el ajuste.

“Sabemos que la gente la está pasando mal, nosotros tenemos conciencia de eso. Cuando nuestros llegamos al poder, el 85% la estaba pasando mal, hoy el 65%. Hay que bajar 20 puntos, eh. La gente está entendido que estamos pagando la fiesta del populismo”, expresó Milei.

Al ser consultado sobre sus planes a futuro, el jefe de Estado remarcó que no está en los planes del Gobierno devaluar la moneda: “Nosotros nuestro programa es mejorar la competitividad real bajando impuestos”, declaró.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en Madrid, España

Asimismo, remarcó que sus objetivos poco a poco se van logrando y afirmó que está cada vez más cerca de abrir el cepo. “Lo estamos logrando a pesar de la política. No solo eso, sino que hemos logrado poner las cuentas fiscales en orden. Algo que decían que era imposible. Decían que hacer un ajuste de 1 punto del PBI y nosotros, en el momento de máximo estrés, llegamos a un ajuste de 7 puntos en el Tesoro que ahora lo estamos relajando porque necesitábamos 5, pero en la dinámica del día a día esa sintonía fina es muy difícil”, aseguró

Y agregó: “Esta semana que cerró hubo una operación muy importante: un tercio de los pases remunerados pasaron del banco central al Tesoro Nacional. Eso frena uno de los mecanismos de emisión monetaria endógena, que tiene que ver con los pases que antes eran las leliqs y hemos avanzado en limpiar el tema de dividendos, hemos limpiado un tercio de eso. Quiere decir que estamos frenando todos los grifos de emisión y eso quiere decir que estamos más cerca de abrir el cepo”.

Javier Milei continuará su visita por España este fin de semana. El domingo va a participar del encuentro “Europa Viva 24″, donde brindará un discurso a partir de las 8:30. “El lunes arribará a la Argentina en torno a las 6:10″, sostuvo el vocero.