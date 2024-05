En la recta final de su gira, Diana Mondino tendrá una reunión clave con el canciller francés

Diana Mondino junto al ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, en el palacio San Martín en Buenos Aires

Tras recibir la “Hoja de Ruta” para iniciar el proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la canciller Diana Mondino mantendrá esta mañana una reunión clave con su par Stéphane Séjourné en París. La última vez que el representante francés estuvo en Argentina se reunió con Javier Milei donde, entre otros temas, expresó el rechazo de su país a un posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque acordaron avanzar en una especie de “negociación fraccionada”. La gira de la ministra de Relaciones Exteriores continuará en Bruselas y culminará el próximo martes en Portugal.

Según pudo saber Infobae, por la mañana Mondino brindará una entrevista exclusiva a un medio local y luego se trasladará a la Residencia del Embajador para reunirse a las 9.30 con Séjourné. La última vez que se vieron las caras fue a mediados de febrero último en Argentina donde conversaron sobre reforzar vínculos bilaterales y debatieron las posiciones de los dos países sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

“El acuerdo en el estado en el que se encuentra no va a pasar. No es satisfactorio. Vamos a seguir trabajando, podemos encarar otro tipo de acuerdo en aspectos económicos, culturales y otros en particular”, dijo en ese entonces Séjourné en una rueda de prensa. En ese sentido, Mondino sumó: “La situación de buscar algo óptimo y que deje feliz a todas las partes no sé si será posible y tal vez terminemos teniendo que fraccionar en varios pedazos lo que podría haber sido un acuerdo integral”.

Los 27 países de la UE y los socios fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) cerraron en 2019 un acuerdo político con miras a un tratado de libre comercio (TLC) luego de dos décadas de negociaciones. Pero el pacto -apoyado por el sector industrial alemán y especialmente resistido por los agricultores franceses, que temen competencia desleal-, sigue pendiente de adopción, en medio de discrepancias concentradas en la protección de la Amazonía en Brasil.

Diana Mondino, canciller argentina, recibió la Hoja de Ruta para que el país ingrese a la OCDE

Previo al encuentro con el canciller francés, Argentina recibió en París la “Hoja de Ruta” para iniciar el proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de países desarrollados que promueve el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. La pertenencia otorga prestigio dentro del sistema internacional y funciona como un incentivo para motorizar el crecimiento económico de los países a través de un esquema de cooperación que facilita inversiones entre sus integrantes. De todos modos, el proceso puede durar alrededor de cinco años y exige cumplir una serie de requisitos económicos, institucionales y de gobernanza.

Durante su intervención en la Reunión Ministerial del Consejo de la OCDE, Mondino expresó el agradecimiento y la satisfacción que representa para la Argentina la adopción formal de la Hoja de Ruta para la adhesión al organismo y puntualizó que nuestro país quiere “hacer foco en un sistema basado en reglas, no sólo para un mayor bienestar de nuestros ciudadanos, sino para consolidar la agenda por la libertad que Argentina está llevando adelante en estos momentos”.

“Queremos llevar adelante una rigurosa coordinación como lo pide la OCDE en este proceso y esperamos tener así un cambio cualitativo en mejores políticas públicas que nuestro país necesita. Como una democracia y como miembro de una comunidad de democracias, esperamos tener un diálogo fructífero con otros países miembros de la organización sobre buenas políticas públicas provenientes de la OCDE”, puntualizó. Hacia el final de su discurso puso de relieve que, con la voluntad y convicción de la Argentina de ingresar a la OCDE, “se abre un proceso nuevo que nos permitirá volver a una inserción internacional y esperamos cooperar en el futuro”.

Argentina exteriorizó su voluntad de ingresar a la OCDE durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2016. Por entonces, Jorge Faurie era embajador argentino en París y motorizó las gestiones. Tras la salida de Susana Malcorra de la cancillería, el diplomático fue elegido para reemplazarla y desde el Palacio San Martín continuó con el proceso de admisión.

En abril de 2017, Nicolás Dujovne, que ejercía como Ministro de Hacienda, entregó a Ángel Gurría, ex secretario general de la OCDE, el Plan de Acción requerido para avanzar en el proceso de admisión. Las gestiones continuaron durante la presidencia de Macri. No obstante, con la llegada de Alberto Fernández al Gobierno, en 2019, Buenos Aires adoptó un viraje en su política exterior y el vínculo con OCDE se enfrió.