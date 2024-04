Patricia Bullrich alertó que los viajes de Milei en vuelos comerciales ponen en riesgo su seguridad: “Hay que cuidar al Presidente”

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó en las últimas horas su preocupación por la protección del presidente Javier Milei, sobre todo por sus traslados al exterior en vuelos comerciales y en el marco de la crisis que se vive a nivel internacional, por el último atentado de Irán a Israel. Además, explicó las diferentes alertas de seguridad que rigen en algunos puntos claves del país.

“No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente”, aseguró la funcionaria nacional en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en LN+.

En ese sentido, Bullrich reconoció que una eventual modificación en la rutina de utilizar vuelos comerciales para los traslados del mandatario argentino es un tema que no se ha tratado aún. “No se ha discutido, no quisiera dar una definición sin haberlo hablado. Pero no es lo mismo un avión de línea donde hay un montón de personas, de equipajes, de situaciones que se pueden dar, a un avión controlado totalmente por nosotros, por la seguridad presidencial, por la Casa Militar, por los pilotos de la fuerza aérea, no es lo mismo”.

Javier Milei junto a la tripulación en un vuelo a Estados Unidos

Por otro lado, la ministra detalló el sistema de alertas que hoy rige en el país a raíz de la escalada de tensión en Medio Oriente. “Hoy hemos cambiado la situación, porque cuando uno ve que Israel abre sus aeropuertos, abre sus cielos, baja su nivel de alerta, los países europeos también lo hacen, Argentina también lo hace. Hemos mantenido los niveles de alerta alto en la frontera norte y en la triple frontera, porque es ahí donde tenemos que tener el máximo cuidado de posibles personas que entren a Argentina”, sostuvo.

Y aclaró: “Hemos bajado a un nivel moderado todo lo que estamos cuidando en todo el país, salvo las provincias de frontera. Y tenemos un nivel alto en las embajadas de la zona de conflicto y un nivel moderado en el resto de nuestras embajadas y en distintos objetivos que se consideran estratégicos. Es muy importante no jugar con las alertas, porque si uno mantiene la alerta por siempre, después cuando viene una alerta nadie le da importancia”.

De hecho, la funcionaria hizo referencia al nivel de información en seguridad internacional que maneja hoy desde su cartera. “Nosotros estamos integrados en la comunidad de inteligencia del mundo. Argentina es considerado hoy el principal aliado de la democracia continental. Habíamos salido absolutamente del mapa, no había confianza. Cuando no hay confianza no hay intercambio de información y lo más importante es ese intercambio de información. Que funcione una comunicación online inmediata es fundamental para la seguridad del país”.

Reunión de Gabinete de Ministros que incluyó al presidente Javier Milei y al embajador israelí en el país, Eyal Sela

Respecto a la reunión del comité de crisis, convocada por el propio Milei, Bullrich confirmó la postura del país ante el último ataque sufrido por Israel. “Lo primero que se planteó, y que planteó el presidente, es un encuadre de cómo es nuestra decisión y por qué tomamos esta decisión. Y a partir de ahí se repasaron los temas que hacen a la construcción de la unidad antiterrorista, que tiene la Argentina, que se reunió el sábado, ni bien se conocieron las primeras noticias y ya para el día domingo cuando llegó el presidente. Todas las medidas estaban desplegadas a lo largo y a lo ancho del país. Con una enorme colaboración de las 23 provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“El presidente planteó que nosotros estamos con Israel por convicción. Estamos con Israel, con Estados Unidos, con Europa, con el mundo occidental, por convicción. Porque creemos en la filosofía de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, de los países libres, donde las personas pueden elegir su vida en libertad. No es un tema de ganar o perder, es un tema de qué tipo de sociedad queremos para la Argentina”, manifestó.

Y completó: “Cuando históricamente estuvimos ahí, declarando la guerra, tres días antes que la guerra terminase en la Segunda Guerra Mundial, Argentina entró en una situación de crisis y de aislamiento muy profundo, cosa que no queremos. La neutralidad no es la posición Argentina, los mensajes políticamente correctos, como el llamamiento a la paz, no es la posición Argentina. La posición es que los estados que pertenecen a las democracias, al mundo occidental, que tienen valores compartidos con Argentina, Argentina va a estar de ese lado, les vaya bien o les vaya mal. Como es la decisión con Ucrania”.