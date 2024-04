Paros, clases públicas y abrazo simbólico: la UBA arranca otra semana de rechazo al ajuste de fondos

Esta semana habrá nuevas jornadas de protesta en la UBA

Autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de otras altas casas de estudios nacionales realizan hoy una nueva jornada de protestas en contra del ajuste presupuestario que lleva a cabo el presidente Javier Milei en el sector. Los reclamos, que coinciden con la cuarta semana del inicio del ciclo lectivo, incluirán medidas de visibilización como acciones callejeras y clases públicas, y un paro de 48 horas el miércoles 10 y jueves 11 de abril.

Este martes, uno de los actos centrales se desarrollará en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), donde las autoridades convocaron a una actividad oficial a las 13 para realizar un abrazo simbólico en el edificio “Cero+Infinito”, ubicado en Ciudad Universitaria. “Ante la situación presupuestaria, invitamos a toda la comunidad a participar de un abrazo simbólico en defensa de la ciencia y la universidad pública”, citaron desde el sitio web oficial de la casa de estudios.

Desde el comienzo de la gestión de Milei el pleno de las autoridades de la UBA y del resto de las universidades nacionales alertan sobre la crítica situación presupuestaria. Es que, con la prórroga del Presupuesto 2023, los fondos girados por la Casa Rosada para el funcionamiento de la educación superior son insuficientes para afrontar las obligaciones y gastos vigentes de cada una de las instituciones.

El 4 de abril hubo un paro nacional de los sindicatos universitarios que coincidió con distintas acciones callejeras y en el espacio pública. Una de ellas fue en las escalinatas de la Facultad de Derecho bajo la consigna “Ganar la calle, para no perder el aula” con la modalidad de clases públicas, impulsada por el juez Alejandro Slokar. Además hubo marchas y banderazos en distintas unidades académicas, donde el acto central se realizó en la Facultad de Ciencias Médicas. En paralelo, desde las redes sociales, la UBA instaló este mes una campaña virtual con la consigna “Cuidemos lo que funciona”, una iniciativa que es acompañada por la Federación de Estudiantes Universitarios de la UBA (FUBA) con una colecta de firmas para evitar el cierre de la institución.

Hoy, la comunidad académica de la Facultad de Exactas y Naturales hará en "abrazo simbólico" a la universidad en la sede del edificio Cero+Infinito

La actividad oficial de hoy se realizará en la Facultad de Exactas, pero también habrá otras acciones en otras sedes. En la Facultad de Filosofía y Letras, desde ayer que el centro de estudiantes lleva a cabo en un conjunto con los gremios AGD, Feduba y Aduba y APUBA actividades con clases públicas, banderazos, radio abierta y cacerolazos.

“Esta semana vamos a desarrollar múltiples acciones fuera de la Facultad para que vecinos y vecinas se enteren del riesgo que corre el sistema universitario en este momento”, señaló Christopher Loyola, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (CEFyL). “En mayo, las universidades de todo el país pueden dejar de funcionar y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Para que junio no sea el último mes de clases haremos de abril un mes de lucha en unidad entre todos los actores que hacemos a la universidad pública”, agregó.

Del lunes 8 al viernes 12 de abril, habrá aulas itinerantes sobre la calle Puan, entre José Bonifacio y Pedro Goyena, durante todo el día. El miércoles 10 habrá un banderazo a las 18 en la puerta de “Filo” para luego marchar a las 20 hacia Puan y Rivadavia con un cacerolazo en reclamo del “aumento presupuestario para las universidades, el boleto educativo y una suba salarial para trabajadores docentes y no-docentes”.

Clases públicas en Filosofía y Letras de la UBA en rechazo al recorte presupuestario. (Crédito: @solanopo)

Una protesta de alcance nacional

En todas las facultades del país habrá medidas de fuerza el 10 y 11 de abril con una doble jornada de paro y visibilización de 48 horas, según lo resolvió el Frente Sindical de las Universidades Nacionales que agrupa a las principales gremios de la actividad como Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Fatun, CTERA y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Este nucleamiento gremial resolvió convocar a una marcha federal universitaria para el jueves 25 de abril. Será la primera acción de protesta masiva del sector universitario desde el comienzo de la gestión libertaria, luego de acciones gremiales y medidas puntuales “por goteo”.

“La situación crítica en lo salarial y en lo presupuestario de las Universidades Nacionales y del Sistema Público de Ciencia y Tecnología provocada por el gobierno de Milei, el ataque general que el partido de gobierno realiza a la educación equiparándola con el adoctrinamiento y la reciente declaración de uno de sus principales referentes Benegas Lynch– que reclama libertad para legitimar el trabajo infantil frente al derecho a la educación obligatoria, plantean la necesidad de una respuesta en unidad: unidad para defender la universidad pública, gratuita, laica y de calidad”, señalaron este agrupamiento sindical en un comunicado.

“Defendamos la universidad pública; defendamos los salarios docentes, no docentes y de investigadores; defendamos las becas, el boleto educativo y aquellas condiciones que hacen posible para la mayoría del estudiantado sostenerse dentro de la universidad. Reincorporación ya de los despedidos en el Estado”, señala el texto.

Las dificultades económicas son similares en todo el territorio nacional. Durante el fin de semana, la Universidad Nacional del Comahue entró en cesación de pagos. “Por favor, no miremos para otro lado. No seamos parte de la generación que deje morir a la Universidad Pública”, expresaron mediante un comunicado desde “Defendamos la UNCo”, una agrupación conformada por estudiantes, docentes y no docentes”, señaló el texto.

La protesta de sindicatos docentes en la Facultad de Medicina, durante la semana pasada

Por su lado, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) denunció por el fuerte incremento de los gastos corrientes, luego de recibir una factura de 14 millones de pesos de luz, que subió un 400% en comparación con el anterior. “Ha sido una muy terrible noticia que nos pone al borde de poder garantizar las funciones básicas de nuestra unidad académica”, dijo el decano Mauricio Erben en declaraciones radiales.

Pese a los reclamos, el Gobierno nacional minimizó los planteos de las autoridades de la educación superior. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Poder Ejecutivo hizo reajustes presupuestarios de funcionamiento de hasta un 70% y consideró que el problema que las universidades plantean no es inminente. “Es un problema de falta de fondos, que por una factura de luz no van a cerrar las universidades. Ahí hay un tema presupuestario de discusión de fondo si no se les aumenta las partidas presupuestarias. Llegado el caso, se discutirá”, indicó.

Según el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, el vocero “mintió descaradamente” al señalar que hubo un aumento de fondos para la UBA. “Durante el 2023, el presupuesto devengado en gastos de funcionamiento (educación y hospitales) fue de $26.152 millones. La inflación acumulada de enero 23 a marzo 24 es de 325,1%. ¿El resultado? Una necesidad real de casi $90.000 millones para la UBA”. Y completó: “¿Qué asignó realmente el gobierno? Apenas $20.000 millones, incluyendo el supuesto aumento del 70%. Esto implica un brutal recorte del 80% en los gastos de funcionamiento, afectando gravemente a hospitales y universidades”.

Por el momento, la estrategia del conjunto del sistema universitario y científico es combinar las acciones gremiales tradicionales con la visibilización creativa en el espacio público. Parafraseando la consigna de la Selección Argentina de Fútbol que la llevó a ganar la Copa en Qatar 2022, este fin de semana se organizó el festival federal “Elijo Crecer-Ciencia x Argentina” en las plazas de más de 60 localidades de todo el país. Miles de ciudadanos pudieron acercarse a los stands y acciones educativas de divulgación del sector. Los científicos mostraron sus planteos de mayor asignación presupuestaria y se ponga fin a los despidos y cierres de áreas.