Yacobitti aseguró que el recorte en las universidades fue del 80% y apuntó contra Adorni: “Mintió premeditadamente”

El diputado y vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, desmintió al vocero Manuel Adorni

El diputado nacional y vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, acusó al vocero presidencial Manuel Adorni, de “mentir premeditadamente” al afirmar que el Gobierno aumentó 70% las transferencias a las universidades nacionales, y en cambio aseguró que en realidad se habría registrado “un brutal recorte” del orden del 80% para ese rubro.

“Lamentablemente, el viernes pasado el vocero presidencial Adorni mintió premeditadamente al afirmar que no entiende el reclamo de las Universidades, alegando un aumento del 70% en los gastos de funcionamiento desde marzo”, afirmó el dirigente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, y difundió los datos oficiales que negó esa versión oficial brindada por la Casa Rosada.

Yacobitti describió que “durante el 2023, el presupuesto devengado en gastos de funcionamiento (educación y hospitales) fue de $26.152 millones. La inflación acumulada de enero 23 a marzo 24 es de 325.1%. ¿El resultado? Una necesidad real de casi $90.000 millones para la UBA”. Y completó: “¿Qué asignó realmente el gobierno? Apenas $20.000 millones, incluyendo el supuesto aumento del 70%. Esto implica un brutal recorte del 80% en los gastos de funcionamiento, afectando gravemente a hospitales y universidades”.

Los mensajes publicados en X de Yacobitti para desmentir a Manuel Adorni

La falta de fondos para las universidades es un reclamo que viene creciendo desde el mes pasado. Más allá que el diputado y vicerrector fue una de las voces que se escucharon primero para alertar sobre este tema, autoridades de las casas de altos de estudios de todo el país lo expresaron también, mediante gestiones reservadas, declaración personales y manifestaciones institucionales.

De hecho, en las últimas horas la Universidad del Comahue aseguró que por los recursos reducidos en términos reales -debido a que no se actualizaron tras un año de inflación por encima del 200%- y por el impacto del aumento de las tarifas podrían ingresar en cesación de pagos. Esta mañana, y ante esta novedad, Adorni fue consultado sobre el tema y respondió: “Por una factura de luz no van a cerrar las universidades. Ahí hay un tema presupuestario de discusión de fondo si no se les aumenta las partidas presupuestarias. Llegado el caso, se discutirá”, subrayó el vocero presidencial. “Las partidas estuvieron congeladas durante 2023 y no escuché quejas el año pasado”, y dijo que lo sorprende que “todas las quejas viene con el presidente Milei”.

Además, el diputado y vicerrector de la UBA advirtió que “los salarios docentes y no docentes, que representan el 90% del sistema educativo, han perdido un 35% de su poder adquisitivo en solo cuatro meses”, y alertó: “La realidad detrás de las cifras desmiente la afirmación oficial. Es hora de reconocer la gravedad de la situación y tomar medidas concretas para garantizar la calidad y el futuro de la educación y la salud en nuestro país”.

La pelea de fondo

El vocero presidencial le contestó al vicerrector de la UBA luego de que dijera que se subiría a un ring con él

La pulseada entre Adorni y Yacobitti se inició la semana pasada cuando el diputado nacional aseguró en una charla transmitida por Youtube que estaría dispuesto a subirse a un ring con el vocero presidencial y luego aclaró que, en realidad sólo estaría dispuesto a debatir públicamente sobre los recortes a la educación pública.

“Pasemos de los jueguitos a tomarnos las cosas en serio. Porque la situación no da para bromas. Es dramática. Sería bueno sentarnos con Manuel Adorni en el programa de Tomás Rebord y debatir por qué, más que ajuste, la educación pública necesita inversión pública”, escribió en sus redes sociales. Y agregó: “Para demostrar además porque la UBA es una de las universidades más prestigiosas de América Latina y tenemos que estar orgullosos de ella y cuidarla. Con números y estadísticas concretas. Para informar y no desinformar”.

El vocero de Milei en cambio defendió la política presupuestaria que aplica el gobierno nacional y negó que los envíos sin la actualización por la inflación más los aumentos de luz, gas y otros servicios puedan provocar una cesación de pagos masiva. “No va a haber ningún cambio presupuestario por las facturas de luz, no va a pasar eso”, afirmó Adorni.