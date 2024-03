“Cuidate porque donde te veamos, te vamos a liquidar”: la senadora Edith Terenzi habló de las amenazas que recibió por votar en contra del DNU

Edith Terenzi, la senadora nacional de Cambio Federal por la provincia del Chubut

El debate por el decreto de necesidad y urgencia 70/23 en el Senado dejó esta mañana una impactante denuncia de la senadora del bloque Cambio Federal, representante del Chubut, Edith Terenzi. En diálogo con radio Splendid aseguró que la amenazaron de muerte a través de las redes sociales. “Te dicen, ´cuando te crucemos por la calle te vamos a matar, cuidate porque donde te veamos, te vamos a liquidar´, ese es el nivel de agresión y de amenaza que maneja todo este grupo de trolls”, sostuvo la funcionaria quien ingresó a la Cámara alta a través de Juntos por el Cambio.

También puntualizó que todas estas agresiones se dan en marco de su presentación de una cuestión de privilegio, donde le pedí al Presidente que pidiera disculpas por las aberraciones que había acompañado en redes y todavía no se había votado en contra del DNU. “Empecé a recibir amenazas en mi teléfono, prácticamente a partir de las 13 horas, empezaron a viralizar mi teléfono, mis datos personales, las barbaridades que se dicen por privado”, agregó la senadora que culpó a las “huestes” de fanáticos del Presidente en las redes.

Con respecto a las agresiones vía redes sociales a las que el presidente Javier Milei dió Me gusta, dirigidas al gobernador chubutense Ignacio Torres, la senadora coterránea dijo que la cuestión de privilegio que planteó el jueves no fue para defender al jefe provincial sino a “los colectivos que habían sido vulnerados”. “Y quiero que quede en contexto lo que estoy diciendo, las publicaciones que circularon a las que el presidente le da Me gusta, las acompaña y aprueba: está de acuerdo con eso, alegó en referencia a que se trató de ´persona Down´ -a Torres-, como víctima de pedofilia o de violencia sexual, con cuatro tipos detrás de él en calzoncillos, esas cosas son inadmisibles. Lo que está sucediendo también es la naturalización de estas cosa”, se indignó Terenzi.

Javier Milei dio "Me gusta" a diversas agresiones virtuales dirigidas hacia el gobernador del Chubut, Ignacio Torres

Además agregó que, para los seguidores de Milei, ella ingresó en la categoría de “vieja meada” y se pregunta al aire: “¿Pasé a ser casta?”, para autoresponder con firmeza. “¿Me conocen? Me conocen mucho en mi provincia, yo nunca pertenecí ni perteneceré a ninguna casta, por lo menos a las características que refleja Milei. Después te dicen que se acuerdan de tu madre, de algunas partes del cuerpo de tu hermana”, agregó sin entrar en obvios detalles.

Vale recordar que, en la sesión de esta semana, 15 de los votos para la aprobación del DNU fueron aportados por senadores patagónicos, como así también por el senador Martín Lousteau, lo que generó un revuelo en el seno de la UCR ya que la mayoría radical votó a favor de la continuidad del decreto de necesidad y urgencia. “Mi voto en contra del DNU estaba definido prácticamente desde el dictado del decreto, cuando fue la primera medida legislativa que tomó Javier Milei y en aquel momento con mi equipo lo analizamos y lo conversé con el gobernador de mi provincia. Es más, le dije, en principio, que técnicamente no lo podíamos acompañar más allá del contenido”, sostuvo.

“¿Es un exceso o es inconstitucional? ¿No es lo mismo? ¿No?”, inquirió el periodista Diego Schurman en el programa No la ven. “No y el Presidente tiene la facultad constitucional de poder emitir decretos. La urgencia está directamente relacionada con la imposibilidad de que funcione el Congreso de la Nación”. “Yo se lo preguntaba porque el presidente de su partido, Martín Lousteau, dijo que es inconstitucional, de alguna manera se apoyó en eso para rechazarlo”, agregó el conductor del programa radial, a lo que Terenzi replicó: “Sí, yo en realidad pienso exactamente lo mismo, estoy de acuerdo con Martín Lousteau. El objetivo de la Comisión Bicameral no es analizar el contenido del DNU sino su forma, si responde a esas características de necesidad y urgencia. Y eso es el análisis que nosotros también hicimos: para mí no había necesidad, había urgencia de algunas cuestiones que sí son necesarias para para reformar”.

El senador Martín Lousteau, quien votó en contra del DNU

Además realizó un análisis de las consecuencias en el universo partidario. “Yo no creo en el quiebre de la UCR, retomo la idea de que las situaciones en las provincias argentinas son absolutamente disímiles”. “Gracias a Dios pertenezco a una provincia patagónica que tiene superávit primario, lo logró en estos primeros tres meses de gobierno”, señaló. Y dejó otra frase para la reflexión: “La mayoría de las provincias patagónicas, por no decir todas, no dependen del gobierno nacional, tenemos presupuestos bancados con recursos propios”.

Sobre el tema Ganancias, Terenzi dijo que fue una de las que votó en contra, con el argumento de que en ese momento era absolutamente válido del desfinanciamiento de las provincias. “Lo que nos restaba de coparticipación, por ejemplo, en el caso de la Provincia del Chubut eran dos masas salariales”, dijo la funcionaria patagónica mientras sostuvo que “no se puede aplicar un impuesto de esas características que viene encubierto detrás de hacerle un favor a las provincias. ¡En realidad no es un favor a las provincias! ya que el Presidente tiene la obligación de compensar los puntos de coparticipación que nos quitó en su momento, pero debería buscarlos en otro lugar”, enfatizó.