Plan Motosierra: cuántos puestos de trabajo recortó el gobierno de Milei en el arranque de la gestión

En línea con el “plan motosierra” que pregona el presidente Javier Milei en su discurso “anti casta”, el recorte comenzó a aplicarse en la planta de personal del Estado desde que el libertario llegó a la Casa Rosada. Esta semana arrancó con el anuncio del cierre de la agencia estatal TELAM y, en los últimos días, se conocieron nuevas desvinculaciones en AySA y despidos en el Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM) y la Administración General de Puertos. Habría más cesantías en otros organismos y empresas estatales y, a fin de mes, vence la prórroga de los contratos de los empleados públicos que estaban bajo esa modalidad, dispuesta el 31 de diciembre pasado cuando la nueva gestion estaba recién desembarcando. Sin embargo, la reducción de puestos de trabajo en el Estado es inferior los 50.000 empleados que aseguró haber “echado” Milei en su discurso al inaugurar el ciclo lectivo en el Colegio Cardenal Copello, al que había asistido como estudiante.

Discurso de Javier Milei en el Colegio Capello

Sólo en la Administración central en el primer mes del año se produjo la cesantía de 4.000 empleados, según el cálculo de Infobae, sobre los últimos datos publicados por el INDEC el 1 de marzo. Pero la cifra es mayor si se consideran las bajas ocurridas en diciembre y las que incluyen a más de 130 organismos nacionales.

Te puede interesar: Quienes son los sindicalistas que llevan más de una década al frente de sus gremios

Entre julio de 2023, último año de la gestión de Alberto Fernández, y finales de enero de 2024, la reducción fue de 9.253 puestos laborales. La planta estatal pasó de 343.106 a mediados del año pasado, a 333.853 personas al finalizar el primer mes del año, casi un 3% menos, según los últimos datos publicados por el INDEC. De esa cifra, 8.227 empleados pertenecían a la Administración Pública Central y otros 1.026 a las 125 sociedades y empresas del Estado.

En todos los ministerios y organismos públicos, el Gobierno de La Libertad Avanza decidió llevar adelante auditorías económicas y financieras para determinar deudas y gastos a recortar, y un relevamiento de los recursos humanos para identificar qué funciones cumplen sus empleados y corroborar si concurren a trabajar. Según fuentes oficiales, habrá más bajas de personal como parte del “plan motosierra” en todas las dependencias. Aseguran que “los que trabajen y tengan tarea asignada, van a seguir. Los demás, se irán”.

El mayor recorte - 8% - se registró en la Administración Central, que incluye a Presidencia, los 9 ministerios -que se redujeron a la mitad con la nueva gestión-, y la Jefatura de Gabinete. Pasó de 55.486 empleados en julio pasado a 50.973 en enero, un total de 4.513 empleados menos, de los cuales 4.041 fueron despedidos el primer mes del año.

Te puede interesar: El bloque más duro de gobernadores peronistas rechaza el Pacto de Mayo y endurece su posición contra Milei

En segundo lugar aparece la administración desconcentrada, que agrupa a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Procuración del Tesoro de la Nación, y la Comisión Nacional de Comercio Exteriores, y concentró otras 1.730 desvinculaciones. Sumaban 24.839 empleados en julio pasado y, al finalizar enero, eran 23.109 (una disminución del 7%).

Dentro de estas cifras, además del personal de planta permanente, está incluido el personal fuera de convenio y los contratados. Como sus contratos finalizaron el 31 de diciembre -excepto los que empezaron a trabajar en el último año de la anterior gestión, que no fueron renovados-, se prorrogaron por 90 días para someter a evaluación la tarea que realizan. Este plazo de revisión termina el 31 de marzo por lo que habría más bajas de personal en el Estado.

Los despidos en febrero

Si bien el INDEC no publicó datos aún de febrero, los despidos en el Estado continuaron el mes pasado y, según pudo reconstruir Infobae, ascendieron a 1.420.

Te puede interesar: Javier Milei le transferirá a la Fuerza Aérea toda su flota de aviones, incluido el ARG 01 comprado por Alberto Fernández

Es el caso de AYSA, que desvinculó a 21 personas en los dos primeros meses de Milei de las 7.790 que había cuando llegó Milei Para fines de enero, la empresa estatal de agua y cloacas redujo la planta a 7.769 trabajadores, pero en los últimos días se sumaron otras 200 desvinculaciones. Desde la compañía aseguraron que los despidos correspondían a “puestos políticos” que respondían a Malena Galmarini, personal sumariado o con inasistencias injustificadas. Fuentes sindicales se declararon en alerta y llamaron a un paro para mañana lunes, ya que advierten un plan de recortes de planta de otros mil trabajadores.

También hubo despidos recientes en el ENACOM, que pasó -al igual que las empresas estatales- a la órbita del Jefatura de Gabinete. La intervención del organismo, dispuesta por el Gobierno el 29 de enero por 180 días, despidió el miércoles a una nueva tanda de 50 trabajadores del organismo. El proceso de desvinculaciones había empezado en los primeros días de enero, cuando el ente estaba bajo administración del desaparecido Ministerio de Infraestructura, y fueron cesanteados 35 empleados. El organismo quedó en ese momento con 1.935 empleados (en julio del 2023, registraba 1.970). El titular de la Jefatura de Gabinete, Nicolás Posse, informó que se haría una auditoría y un reordenamiento como pasos previos hacia una restructuración de la institución.

El última día de febrero el gobierno Nacional despidió a 160 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A finales de enero, registraba 1.380 empleados, 17 menos que el primer mes de la nueva gestión. Las notificaciones estaban firmadas por el director del organismo, Diego Spagnuolo, quien patrocinó a Milei en distintas medidas judiciales que llevó adelante antes de llegar a la Presidencia de la Nación.

A estos se suman 170 despidos en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), otras 100 desvinculaciones en Radio Nacional y unos 600 más en el área de Desarrollo Social, que depende de Capital Humano.

Los cesanteados en los ministerios

Del análisis de los recortes en Presidencia y los distintos ministerios que realizó Infobae, según datos del INDEC de enero, surge que Jefatura de Gabinete registró la mayor baja de personal, casi el 13%, con 391 cesantías. Pasó de 3.057 empleados en diciembre pasado a 2.666 en enero. El análisis por cartera realizado por este medio tuvo en cuenta las fusiones y reorganizaciones de la Administración centralizada que llevó adelante la gestión de Milei al llegar a la Casa Rosada. Así, por ejemplo, Jefatura de Gabinete registró esa reducción, pese a haber incorporado las dotaciones del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la ex Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia.

Le sigue Presidencia de la Nación, con un recorte del 10%, ya que, de una planta de 1.840 empleados, quedó con 1.564 empleados (186 menos) en el mismo período. Con la llegada de Milei, Presidencia incorporó a la Secretaría de Medios bajo su órbita directa, que antes estaba bajo la Jefatura de Gabinete.

El Ministerio de Capital Humano también tuvo casi un 10% de recorte en su personal, el mayor observado en el ámbito ministerial, pese a que incorporó las dotaciones de los ex Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Mujeres, Género y Diversidad; Educación; Cultura; Desarrollo Social y la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Como el INDEC no informó su personal en diciembre, dado que no contaba con el dato de número de empleados del Ministerio de la Mujer, Infobae calculó el número tomando los datos de noviembre pasado y sumando los organismos que absorbió el ministerio que conduce Sandra Pettovello, donde se produjo la peor sangría. La suma resultó en una dotación de 19.552 personas al mes de diciembre, que había bajado a 17.638, un total de 1.914 empleados menos, para finales de enero.

Esta semana, este ministerio anunció que cerrará 59 Centros de Referencia (CDR) que dependían de Desarrollo Social, según se difundió a través de un comunicado, “funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado”, y se generará “un ahorro de $5.000 millones anuales”. Según explicaron “se despedirá a más de 600 empleados públicos que cobraban un total de $4.000 millones por año”.

El hoy disuelto Ministerio de Infraestructura, absorbido por la cartera de Economía, pasó de 3.288 empleados en diciembre a 2.922 en enero (366 personas menos), con una baja del 11%. En tanto, el ministerio de a cargo de Luis Caputo, sumaba 8.623 empleados en diciembre y, al mes siguiente, registró 8.030, o sea que hubo 593 empleados dados de baja (una reducción de personal del 7%). Sin embargo es factible que ese número haya vuelto a crecer hoy por los organismos que fue absorbiendo Caputo.

Un porcentaje similar de recorte de personal (7%) se dio en el Ministerio del interior, ya que en diciembre tenía 3.111 empleados y en enero informó 2.893 (218 empleados menos). Estas cesantías se produjeron pese a que esta cartera, a cargo de Guillermo Francos, incorporó el personal correspondiente a los ex Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Turismo y Deportes, que pasaron a ser secretarías.

En el Ministerio de Justicia, donde el ministro Mariano Cúneo Libarona contó haber encontrado gente sin funciones, personas viviendo en uno de los edificios y personal sin escritorio para trabajar ni tarea asignada, hubo 81 despidos, el 5% de la planta). De los 1.490 empleados registrados en diciembre, a finales de enero había 1.409.

Una baja similar del 5,5% tuvo el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri: registraba en diciembre 1.155 empleados y en enero, se registraron 63 menos ( 1.092 en total).

En la cartera de Relaciones Exteriores, la reducción fue casi el 2%, con 61 cesanteados. Tenía 2.953 empleados en diciembre y en enero, 2.902. Similar situación ocurrió en el Ministerio de Salud, con una baja de 177 empleados (2% de su personal), al pasar de 8.765 trabajadores en esa cartera a 8.588.

En el único ministerio que prácticamente no hubo cambios fue el de Seguridad. Su planta registro en enero 1.179 solo una persona menos que en diciembre.

El recorte por organismos

Cuando anunció el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el 22 de febrero pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que “uno de los ejes de Milei es la reducción del Estado, la eliminación de lo que no genere beneficio”, y que “se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de institutos que no sirven para nada, que son grandes cajas de la política, lugares para generar empleo militante”. En ese sentido, agregó: “No vamos a seguir financiando rosca política ni lugares donde se paguen favores”.

“Empezamos a avanzar con el primero de ellos, el INADI, empezamos con el cierre definitivo del organismo, que tiene cerca de 400 empleados, decenas de oficinas en el país, instituciones que tienen la particularidad que en muchas oportunidades son conducidas por funcionarios de dudosa idoneidad”. Sin embargo, aún no se concretó su disolución ya que no podría ser resuelta por un simple decreto, al haberse creado por una ley de 1995, después del atentado a la AMIA. Al 31 de enero, el INADI seguía con la cantidad de 423 empleados informada cuando asumió la actual gestión.

Según el análisis de Infobae, en los organismos descentralizados, desconcentrados, entes, empresas estatales, entre diciembre y enero, el recorte llegó a 3.876 puestos en total.

El Ejército lidera el ranking con 802 menos integrantes en su planta, aunque en muchos casos se debería a los retiros que se producen con los cambios de gestión. Por fuera de las Fuerzas Armadas, dentro del área descentralizada de la Administración Pública Nacional, la mayor cantidad de desvinculaciones se dieron en la ANSES: 537 empleados menos. El organismo a cargo de la Seguridad Social, con sedes en todo el país, pasó de 13.943 empleados en diciembre, a 13.406 en el primer mes del año (una baja del 4%). La ANSES habían incorporado en el último año y medio de la gestión de Fernández 287 empleados.

Luego aparece el CONICET, con 282 cesanteados en un mes. El organismo dedicado a la investigación científica redujo su personal de 27.760 a 27.509 (1% menos) a finales de enero. Este recorte motivó reclamos de la comunidad científica y académica, tanto local como internacional.

En el caso de la agencia de noticias estatal TELAM, cuyo cierre fue anunciado sorpresivamente esta semana -aún no se sabe si es definitivo-, en diciembre tenía 793 empleados, y en la actualidad, 781 empleados (12 menos). Los trabajadores de su sede central y de sus corresponsalías en todo el país fueron licenciados por una semana, plazo que se cumple mañana, luego de que un vallado policial les impidiera el ingreso al edificio de la calle Bolívar en la madrugada del lunes pasado. Según pudo saber Infobae, el Gobierno aún no tiene definido cómo resolver su cierre desde lo jurídico. “Se buscará aprobar un plan a partir del cual llevar adelante lo anunciado por el Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. La lógica es, como dijo Milei en varias oportunidades, que estamos en un país en crisis que no se puede permitir estar gastando dinero de todos en medios públicos. Y no necesariamente se tiene que pasar por el Congreso. Se verán los mecanismos esta semana. El objetivo es que el Estado deje de perder dinero de todos los argentinos en un medio público”, dijeron fuentes oficiales. Sin embargo, al viernes no hubo más precisiones al respecto. Según el Gobierno, “para este año se proyectaba una pérdida de $20.000 millones”.

Esta primera semana de marzo también trascendió una ola de 100 desvinculaciones en Radio Nacional que, como Télam, forma parte de Radio y Televisión Argentina (RTA). Su nuevo director, el empresario Héctor Cavallero, sostuvo en diálogo con La Nación que se trata de “vencimientos de contratos que, mayormente, son de directores nombrados por gobiernos anteriores y monotributistas en medio de emisoras superpobladas”.

Otro organismo que sufrió una reducción de más de la mitad de su personal es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que en la gestión de Fernández condujo Victoria Tolosa Paz hasta que asumió al frente de Desarrollo Social. Tuvo un recorte de 191 empleados, más de la mitad de su planta: pasó de 357 a 166.

En el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) fueron cesanteadas 121 personas, el 16% de su planta. Pasó de 739 a 618 empleados, a enero pasado.

A su vez, la Administración de Parques Nacionales sufrió un recorte de 103 empleados, al pasar de 2.335 a 2.232 trabajadores; y el RENAPER, de 95 personas. A finales de enero registró 2.877 cuando en diciembre tenía 2.972.

En tanto, el Correo Argentino disminuyó su planta en 81 empleados entre diciembre y enero. Con sucursales en todo el país, sus 16.856 empleados de diciembre, bajaron a 16.775 en enero. Aunque en realidad, este organismo había sufrido uns reducción de su personal mucho más significativa en los últimos cinco meses de la gestión de Fernández: su planta en ese período se redujo en 1.090 personas.

En Aerolíneas Argentinas hubo una reducción de 34 puestos desde diciembre, y registró, a fines de enero, 11.892 empleados. La empresa estatal había aumentado su planta en 473 nuevos puestos en el último año y medio de Fernández. En la aerolínea de bandera se abrió el 1ro de marzo un proceso de retiros voluntarios para 8.000 empleados.

En la Administración General de Puertos (AGP) el recorte en los dos primeros meses había sido de 29 empleados, según los datos de INDEC. Esta sociedad del Estado quedó con 752 empleados a finales de enero, pero en los últimos días se sumaron otros 140 despidos.

En el INCAA se produjeron 55 cesantías y tenía registrados 1.017 trabajadores a finales de enero. Sin embargo, el nuevo interventor Carlos Pirovano anunció el jueves que no renovará contratos que vencen el 31 de marzo “por razones presupuestarias” y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el principal sindicato con representación de trabajadores en el instituto, denunció más de 170 despidos, además del cierre de las plataformas Cine.ar y Cine.ar Play y la venta del Cine Gaumont.

Los últimos meses de Alberto

En el último año y medio del mandato de Fernández, no se registró un aumento sustancial de empleados públicos en la estructura de la Administración Pública Nacional y las empresas del Estado. Según los datos del INDEC, la planta en julio de 2022 era de 342.746 personas y, en noviembre de 2023 era de 343.343, una diferencia de 597 empleados menos. Pero del análisis realizado por Infobae se desprende que hubo aumentos significativos en algunas reparticiones en el último año y medio del gobierno del Frente de Todos, que “compensaron” otros casos con bajas.

Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Gestión y Empleo Público Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Gestión y Empleo Público

Entre los organismos que tuvieron mayor aumento de empleados en ese lapso se destacan la AFIP, que registró 1.458 nuevos ingresos (un aumento del 7%) al pasar de 20.741 empleados a 22.199.

Luego aparece la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuya planta creció de 3.531 a 4.123, con una suba de 592 empleados (casi el 17%).

Le sigue Aerolíneas Argentinas, que pasó de 11.426 a 11.899 empleados en la aerolínea de bandera (473 nuevos puestos, el 4%).

También figura en el listado SENASA, con 353 nuevos empleados, al pasar de 5.570 en julio de 2022 a 5.923 en noviembre de 2023 (un aumento del 6%).

En esos 17 meses también el Banco Nación aumentó en 334 nuevos empleados su planta, al pasar de 17.472 personas a 17.806 (un aumento del 2%).

Con el mismo porcentaje, aparece la ANSES, con un aumento de 287 nuevos puestos (de 13.692 empleados a 13.979) en noviembre de 2023, respecto de julio de 2022.

Por el lado de las bajas, se destacan dos casos. Uno es el del Correo Argentino, que en julio de 2022 tenía 17.987 empleados y 17 meses más tarde, 16.897, es decir 1.090 empleados menos (casi el 6% menos). Al analizar este caso mes por mes, se observó que las bajas fueron graduales, a un promedio de 68 puestos menos por cada 30 días.

Y el otro es el del Ministerio de Economía, que pasó de 9.939 empleados a 8.686, es decir, 1.253 empleados menos (una baja de casi el 13%). Según aclaró el INDEC, la dotación centralizada del Ministerio de Economía, sufrió una disminución significativa de personal ya que la ex Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena pasó a constituir el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, organismo descentralizado dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Procesamiento de datos: Daniela Czibener

Visualizaciones: Andrés Snitcofsky

Carga y Chequeo: Desiré Santander