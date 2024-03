Tras la embestida de Milei contra el kirchnerismo, Axel Kicillof prepara la respuesta en su apertura de sesiones

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof junto al senador nacional Oscar Parrilli en la apertura de sesiones que encabezó Javier Milei (FOTOS: Comunicación Senado)

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, será la voz oficial con más potencia para responder las acusaciones que el presidente Javier Milei realizó este viernes en el Congreso -en el marco de la apertura de sesiones- contra diferentes figuras del kirchnerismo e incluso las gestiones provinciales. El mandatario provincial -que como el resto de los gobernadores fue invitado a firmar el Pacto de Mayo- guardará silencio hasta el lunes, día en que abrirá el 152° período de sesiones ordinarias.

Kicillof asistió este viernes al Congreso. Fue ubicado en primera fila en el sector destinado a los gobernadores. Su presencia se dio en una fuerte disputa con el gobierno nacional. Horas antes de hacerse presente en la ceremonia había dicho, incluso, que “el gobierno de Milei hizo lo imposible para que no empiecen las clases”. Esta semana, además, abrió un frente judicial contra el gobierno nacional por las deudas que se mantienen con la provincia de Buenos Aires, luego de haber dispuesto la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI). La fiscalía de Estado provincial asentó una demanda en la Corte Suprema para declarar la ilegalidad del decreto que da por terminado con el FOFOFI. El máximo tribunal ahora deberá resolver sobre ese punto y dictaminar si da curso a la medida cautelar para que se restituya el fondo en cuestión hasta tanto se dictamine sobre la cuestión de fondo.

Para poder tener un margen en su respuesta a Milei, el gobernador decidió posponer su propia apertura de sesiones que iba a realizarse este viernes por la tarde. Será el lunes desde las 16 h. Allí se espera que haya una respuesta contundente a los distintos pasajes que esgrimió Milei el viernes por la noche.

Los gobernadores se llevaron buena parte de la atención del discurso de Milei (FOTOS: Comunicación Senado)

Según pudo saber Infobae, el gobernador bonaerense tenía casi listo su discurso. Solo le restaba agregar algunos pasajes sobre la relación con el gobierno nacional. Tras el mensaje de Milei, esos pasajes se convertirán en capítulos.

En el transcurso del fin de semana, el gobernador definirá la respuesta. El contenido será agregado al borrador que ya tiene listo e incluye un repaso de su primer mandato de gestión, algún lineamiento sobre los pasos a seguir bajo el contexto de ajuste que propone el gobierno nacional y la ratificación del triunfo electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires, incluso en la instancia de balotaje. Un recurso del que Milei hizo gala este viernes. Desde distintos sectores de Unión por la Patria esperan que la respuesta a los dichos del presidente de este viernes sea por demás vehemente.

En su discurso, los únicos dirigentes actuales que Milei nombró fueron Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois y Máximo Kirchner. Todos del peronismo y adjetivados como “los jinetes de la derrota” -electoral-. El diputado nacional de UP y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, siguió todo el discurso desde su banca. Milei, por su parte, también cruzó a la ex presidenta, Cristina Kirchner. La habitualidad del presidente era apuntar más sobre Alberto Fernández que sobre CFK; sin embargo hoy la referenció como “la responsable de uno de los peores gobiernos de la historia”. De Kicillof no dijo nada de manera explícita. Pero en varios pasajes hubo metamensajes al bonaerense, que contestará este lunes. Incluso tras el discurso, el presidente tuvo un breve contacto con la prensa mientras se retiraba del Congreso. Allí, ratificó que no confía en los gobernadores, pero que con el anuncio del Pacto del 25 de Mayo hace una apuesta a que le demuestren que está equivocado y que están dispuestos a ceder sus privilegios de castas para que sigamos adelante.

Máximo Kirchner con diputados y senadores nacionales de UP (FOTOS: Comunicación Senado)

De los dirigentes apuntados por Milei, Grabois fue quien le contestó. “Jinetes del Fracaso. Si Milei hubiera seguido con el Rock&Roll podría haber hecho un banda piola con ese nombre y hubiera evitado el espectáculo lamentable de los aplaudidores más boludos de la historia reciente que se visten de gala para chillar por un empobrecimiento brutal que ni los roza”, aseguró a través de un posteo en su cuenta de X.

Asamblea bonaerense

La decisión de haber cambiado el día de la apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires le trajo una catarata de reproches de parte de la oposición legislativa bonaerense. Este viernes hubo un escueto encuentro, pero que en rigor se trató de la apertura de sesiones y allí parte de la asamblea legislativa decidió dar consentimiento a un cuarto intermedio para continuar con la ceremonia el día lunes por la tarde.

En lo administrativo, Kicillof presentó una nota a la vicegobernadora, Verónica Magario, en la que argumentaba que para evitar una superposición horaria de las apertura de sesiones tanto nacional como bonaerense proponía realizar la de la provincia de Buenos Aires el lunes. Los diputados y senadores del oficialismo consiguieron el número necesario y se votó la prórroga tres días.

La decisión de Kicillof de mover el día materializó el rechazo opositor bonaerense y que este viernes se exteriorizó. Ni el PRO, el bloque de La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica votaron a favor del cuarto intermedio. Cuestionaron también, que no se les haya dado el uso de la palabra.

“El gobernador no vino a cumplir su deber porque está más interesado en pelearse con el Presidente que en explicar cómo va a solucionar el colapso de IOMA o la crisis de inseguridad”, planteó el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Forchieri. En tanto, su par de la UCR, Diego Garciarena remarcó que “los bonaerenses queremos saber cómo se va a resolver la crisis de IOMA, la inseguridad creciente, la crisis educativa, el colapso de los hospitales. Necesitamos respuestas urgentes”.

Para el diputado provincial de La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo, lo que sucedió en la Legislatura “fue una vergüenza. El gobernador Kicillof pidió un cuarto intermedio para hablar el lunes solo porque quiere hablar después de Javier Milei”.

