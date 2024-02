Piqueteros y la UOCRA se movilizaron en reclamo de alimentos: advirtieron sobre despidos y paralización de la obra pública

La UOCRA y movimientos sociales marcharon a la Secretaría de Trabajo y al Ministerio de Trabajo

Dirigentes y militantes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se manifestaron frente al Ministerio de Economía. Le reclamaron a Luis “Toto” Caputo que “libere partidas” para que Capital Humano compre alimentos para los comedores comunitarios; en contra de la eliminación del programa Potenciar Trabajo, aumento en los planes y por la reducción, casi a cero, del fondo FISU que se utilizaba para la urbanización de barrios populares.

No fueron los únicos en salir a las calles para manifestarse contra las políticas implementadas por el Gobierno de La Libertad Avanza. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) también realizaron una importante concentración frente a la Secretaría de Trabajo (que también depende de Capital Humano), se manifestaron de manera ruidosa por la paralización de las obras públicas y, según el gremio que conduce Gerardo Martínez, genera una pérdida de 50.000 empleos directos y 100.000 indirectos.

La UTEP realizó un "ollazo nacional" por la falta de alimentos en los comedores y por "el programa de ajuste del gobierno de Javier Milei"

Una tercera marcha la protagonizaron piqueteros del Frente Popular Darío Santillán, entre otros en Tucumán al 200. Denuncian que AYSA dejaría sin empleo a unos 2.000 trabajadores de cooperativistas de agua y cloacas. La situación deriva de la eliminación de las Unidades de Gestión (gubernamentales y no gubernamentales) que ofrecen actividades laborales y de servicio comunitario y que dependían del Potenciar Trabajo, el programa eliminado a través del a través del Decreto 198/2024 y su reemplazo por dos nuevos planes; “Volver al Trabajo” que dependerá de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que encabeza Omar Yasin; área a la cual fue hoy a manifestarse los trabajadores de la UOCRA; mientras que el otro, denominado “Acompañamiento Social”, será una asistencia que gestionará la Secretaría de Niñez y Familia, la cual está en manos de Pablo de la Torre.

La marcha sindical de la UOCRA -a diferencia de la UTEP- se realizó frente a una presencia policial muy importante que impidió el corte de calles y avenidas para hacer cumplir el Protocolo Antipiquetes.

Los trabajadores enrolados en la seccional porteña de la UOCRA también reclamaban por los casi 300 despidos que realizó la empresa Dycasa ante la paralización de “las las obras públicas”, según difundió el gremio a través de un comunicado. Gerardo Martínez en persona entregó un documento en el que se denunciaba la crítica situación por la que atraviesa su sector en el anexo de la Secretaría de Trabajo, ubicado en la avenida Callao al 100, oficinas donde funciona la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.

Piqueteros en las calles

La UTEP ya se había manifestado ayer a través de un “ollazo nacional por la emergencia alimentaria” frente al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. En la movilización de ayer y en la de hoy frente al Palacio de Hacienda denunciaron “el hambre de millones de familias que se quedaron con sus platos vacíos”.

En ninguno de los casos los funcionarios recibieron a los dirigentes sociales con los cuales el diálogo “está cortado porque no escuchan ni les interesa lo que le decimos”, afirma desde Gobierno.

Desde Capital Humano, funcionarios que trabajan con Pettovello afirman que la entrega de alimentos secos se normalizará en las próximas semanas, cuando se completen las licitaciones que la nueva administración puso en marcha y que la asistencia “está llegando de manera directa a los responsables de los comedores para que ellos mismos compren los alimentos” y aseguran que esta cadena seguirá así, “sin intermediarios a medida que rindan los gastos”.

Desde la UTEP afirman que esto no es así, que hay más de 40 mil comedores a los que no se asisten y que se está “desfinanciando la ayuda social a los sectores más vulnerables”.

En medio de los reclamos desde el Ministerio de Capital Humano aseguran que se destinarán más de 1,5 billones de pesos en programas alimentarios (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La administración de La Libertad Avanza anunció un cambio de modalidad en todas las áreas sociales. Entre ellas, “transparentizar las compras”, cortar con la “cartelización” de las empresas que ganaban las licitaciones o eran adjudicadas de manera directa; mejorar la calidad de los alimentos que se derivaban a los comedores y merenderos, y “abaratar costos” ya que se descubrieron “sobreprecios de hasta un 500%”, entre otros puntos.

La concentración en Hipólito Yrigoyen 250, a metros de la Casa Rosada, se realizó bajo la consigna “en defensa de la tierra, el techo y el trabajo”. Había representantes del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE) referenciado en Juan Grabois; el Movimiento Evita, liderado por el ex funcionario del Frente de Todos Emilio Pérsico; el Frente Popular Darío Santillán, liderado por Dina Sánchez; Somos/Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es otro ex funcionario, Daniel Menéndez y entre otras organizaciones la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por el ex diputado Juan Carlos Alderete.

En el comunicado que firmaron los organizadores se asegura que las “jornadas de lucha” son para “defender el trabajo de la economía popular” y “no dar marcha atrás en los derechos ganados”.

El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, afirmó que las acciones de lucha continuarán en los próximos días. “Vamos a seguir insistiendo con el problema de la emergencia alimentaria.

La Unión Obrera de la Construcción se manifestaron por la paralización de las obras públicas que genera una pérdida de 50.000 empleos directos y 100.000 indirectos. REUTERS/Agustin Marcarian

“Milei y su ministro de Economía, Caputo, decidieron terminar con las obras en los barrios populares, el programa Mi Pieza y el acceso a lotes con servicios. Las obras vigentes están en peligro, no habrá fondos para nuevas obras, sorteos de Mi Pieza, ni nuevos terrenos para los vecinos”, recordó Gramajo al ser consultado por este medio. Y opinó: “Aquellos que decían venir a combatir a la casta, a los únicos que están combatiendo es a los y las de abajo. Después dos meses con el Salario Social Complementario congelado en este contexto de aumento de precios, ayer anunciaron un cambio en la política del Potenciar Trabajo. Esta decisión fue tomada de espalda a las y los trabajadores y sin ninguna explicación clara sobre la nueva propuesta”.

Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita anticipo que: “Por los alimentos, por el trabajo y por el techo, tenemos la histórica tarea de seguir luchando y visibilizando el programa de ajuste, saqueo y miseria que propone este Gobierno. Vamos a seguir organizándonos contra las injusticias de quienes nos gobiernan que desprecian a los pobres y a la clase trabajadora”.

En las marchas también participaron trabajadores de las cooperativas de la economía popular que venían desarrollando obras en los barrios populares” y que tienen destino incierto ante la eliminar del Potenciar Trabajo.

Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano asegura que la ayuda a los comedores está llegando "de forma directa"

Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP y referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), le aseguró a Infobae que decidieron llevar adelante estas medida para “exigir la entrega inmediata de alimentos para los comedores populares”.

Sánchez también consideró: “Acá no hay un problema de intermediación de la ayuda social a los pobres, acá lo que hay es ensañamiento, odio y ajuste económico para los sectores populares de la Argentina”.

Desde el Ministerio de Capital Humano le aseguraron a este medio que el Gobierno destinará este año un billón setecientos setenta y siete mil pesos ($1.588.000.000.000) en alimentos para comedores comunitarios, escolares y otros programas alimentarios. demás -explicaron- “47.000 millones estarán destinados a los servicios alimentarios escolares (SAE); 53.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 74.000 millones de pesos para la compra de alimentos y 14.585 millones a otros programas”. Por su parte, los piqueteros de izquierda y las organizaciones agrupadas en la UTEP ya anunciaron nuevas marchas y protestas en conjunto.