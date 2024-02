Kicillof volvió a reclamarle a Milei por la quita de fondos: “La gente vive en municipios y provincias, no en una teoría austríaca”

El gobernador bonaerense brindó la última conferencia de la temporada de verano y criticó al Presidente por los recortes a las provincias

En medio de la tensión entre el Gobierno nacional y las provincias por la coparticipación, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a reclamarle este miércoles a Javier Milei por la quita de fondos y lo acusó de ser el responsable de una mala temporada de verano en todo el territorio bonaerense.

La crítica del mandatario provincial hacia el jefe de Estado fue expresada en el marco de una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Necochea, donde hizo un balance del turismo en los últimos meses y aseguró que hubo una caída significativa en los números a comparación de años anteriores, la cual adjudicó a las nuevas políticas implementadas por el Poder Ejecutivo.

En el marco de su discurso, enunciado días después de que el Presidente eliminara el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la PBA, Kicillof le pidió al Gobierno mayor presencia: “No se trata de andar dando lecciones de doctrinas económicas, sino de ayudar al que lo necesita. Y eso es lo que nos está faltando como provincia y a todas las provincias argentinas”, señaló.

Conferencia de Kicillof en Necochea

Siguiendo la misma línea de reclamo y en otro fragmento de su exposición, el gobernador bonaerense insistió: “La gente, la población, no vive en una entelequia ni en una teoría austríaca. Vive en municipios y provincias que necesitan más salud, más educación, más seguridad”.

Asimismo, el gobernador se refirió al recorte que sufrió su administración en las últimas horas, cuando a través del Decreto 192/2024 se eliminó uno de los fondos para la provincia que había sido creado durante la gestión de Alberto Fernández. Una decisión que Kicillof definió como “ilegal”.

“Hace poquitos días observábamos de nuevo un recorte de fondos que no son discrecionales, son recortes ilegales. Hablábamos ayer con varios gobernadores, esto está ocurriendo en todas las provincias. Es un solo criterio. Es recortar fondos pensando que se le hace daño a un gobernador o a un gobierno o a un dirigente político”, dijo.

El gobernador bonaerense volvió a criticar a Javier Milei

Parafraseando a Milei, quien asumió el poder bajo el discurso de sacarle privilegios a la casta política, Kicillof subrayó que los recortes que está llevando adelante en el marco de su ajuste solo afectan al pueblo.

“En la Provincia de Buenos Aires reemplazamos todos los patrulleros por patrulleros cero kilómetros, así que no es ni para la casta, ni una caja, ni para la política, es para el pueblo de la Provincia de Buenos Aires, así como el Fondo de Incentivo Docente era un refuerzo del sueldo de los maestros y maestras, así como el Fondo Compensador para el Transporte del Interior de la Argentina y de la provincia era el boleto de colectivo de la gente”, ejemplificó.

Y deslizó un pedido para las autoridades nacionales: “Paren de mentir, paren de versear y dense cuenta de que están haciendo mucho daño con esta política”.

Finalmente, el gobernador hizo referencia a la temporada de verano en el territorio bonaerense. Dijo que ocurrió un “desastre” en los destinos populares para los sectores medios y que hubo una “caída estrepitosa” en las cifras de estos últimos meses.

“Lo único que cambió desde la temporada pasada a esta es la política económica y la política en general del Gobierno Nacional. Diría un cantante: ‘no culpes a la lluvia, no culpes a la playa’. Fue Milei el que destruyó la temporada, fue Milei y sus políticas que destruyó la temporada y terminamos esta semana con 18% de caída en la afluencia turística”, expresó el mandatario bonaerense.

Y concluyó: “Ha sido una temporada que empezó mal y terminó peor. Eso es lo que hacen estas políticas de ausencia, abandono, a la que algunos insisten con llamar libertad. Pero es abandono, y es que el que no puede, no tiene los medios, se arregla como puede. Tiene libertad, claro, de no irse de vacaciones y de pagar precios exorbitantes”.