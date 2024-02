Un importante medio de EEUU analizó cómo es la relación de Javier Milei con sus mascotas

Las imágenes de los mastines ingleses de Javier Milei en el bastón presidencial

“El nuevo presidente de Argentina ama a sus perros, pero no tanto a la gente” tituló el periódico The Wall Street Journal, enfocado en economía y negocios, para intentar adentrarse en la psiquis de Javier Milei y desgranar -con base en una entrevista con el mandatario y fuentes periodísticas- el singular vínculo que tiene el líder libertario con sus mascotas.

Firmado por el periodista Ryan Dubé, el artículo que hoy salió publicado se enfoca en el “peculiar enamoramiento” del primer mandatario nacional “por sus cinco mastines ingleses clonados”, que -según el WSJ- “ha dado alimento a la oposición mientras aborda la inflación más alta del mundo”.

Conocido por sus declaraciones disruptivas y su ideología anarcocapitalista, Milei generó asombro tanto a nivel nacional como internacional por su afinidad hacia los perros. Esta relación, que incluye nombres de destacados economistas de libre mercado, para cuatro de sus mascotas, como así también la inclusión de imágenes de estos animales en su bastón presidencial, subraya una faceta menos conocida pero intrigante de su personalidad y liderazgo.

Javier Milei le muestra a Cristina Kirchner los detalles del bastón presidencial (AP Photo/Natacha Pisarenko)

La vida de Milei, según destaca el medio newyorkino, estuvo marcada por una notable conexión con sus mascotas, a quienes considera “hijos de cuatro patas”. Esta profunda relación se evidenció, por ejemplo, en la construcción de caniles en la residencia presidencial de Olivos -para albergarlos adecuadamente-, motivo por el cual se dilató el desembarco del primer mandatario en la quinta de zona norte.

“Dicha conexión trasciende lo habitual, al punto de tomar decisiones polémicas como detener un desfile presidencial para acariciar a un perro desconocido (un golden retriever), muestra clara de su afecto hacia estos animales”, recordó el mencionado medio.

Los mastines, que pesan cerca de 91 kilogramos (200 libras) cada uno y llevan nombres como Milton, por Milton Friedman; Robert y Lucas por Robert Lucas; Murray por Murray Rothbard; y uno llamado Conan, evidencian, según el diario norteamericano, la influencia de las creencias económicas y personales de Milei en todos los aspectos de su vida.

La decisión de clonar a su primer mastín inglés, también llamado Conan, después de su muerte en 2017, ilustra la profundidad de su lazo afectivo, indicando la búsqueda del mandatario argentino por preservar ese vínculo especial. “Mis perros son lo primero”, suele decir.

El tuit de Milei cuando mostró el avance de las obras en la Quinta de Olivos

La excepcional dedicación de Milei a sus perros suscitó diversas reacciones entre el público argentino, resumió TWSJ. “La gente se siente identificada con su amor por los animales, viéndolo como una cualidad que lo acerca a los argentinos comunes”, según palabras de Jimena Villalobos (30), entrevistada por el Journal.

“Es difícil de entender”, sintetizó el periodista Juan Luis González, autor de la biografía El Loco quien enfatizó que Milei tiene una relación con sus perros “del tipo padre e hijo”, agregó. La muerte del perro en 2017 traumatizó a Milei -dijo el periodista- y, por ende, decidió clonar a Conan en un laboratorio estadounidense. “El procedimiento le costó alrededor de 50.000 dólares”, añadió.

Otro caso que toma el Journal acerca de la férrea defensa de Milei con los animales fue cuando un conductor de un micro escolar en Lanús atropelló a un perro. Milei ordenó a su ministro de Justicia que encontrara al hombre. “Un enorme trabajo”, dijo en X después de que el conductor fuera detenido al día siguiente.

“Tengo fotos de ellos”, dijo Milei recientemente a The Wall Street Journal. “Pero normalmente no las comparto”, agregó. Durante la entrevista del mes pasado con dicho medio, el Presidente puntualizó que “no ve una contradicción en tener un león como símbolo político cuando claramente le gustan los perros”.

Milei y la raza mastín inglesa, un vínculo a través de los años

Y realizó una analogía al respecto, frente al matutino estadounidense, con respecto a los comienzos del cine, en el cual los equipos de filmación le ponían pelucas a los mastines ingleses para que parecieran leones en lugar de usar felinos salvajes. “Tengo mastines ingleses y claramente si les pongo una peluca a cada uno tendría cinco leones -dijo Milei- también conocido por los argentinos como “Peluca” por su exuberante cabellera”, expresó el Journal.

“Los perros de Milei son un tema espinoso”, apunta el periódico extranjero acerca de la pregunta de “cómo planea cuidar a cinco perros que pesan tanto como caballos en miniatura mientras intenta solucionar la peor crisis económica de Argentina en una generación”.

“¿Qué tiene eso que ver con todo?”, respondió Milei. “¿Cuál es el problema de que cuide a mis perros?”, bramó el Presidente a quien el Journal perfila como un hombre de 53 años que nunca se casó ni tuvo hijos, solía pasar Navidad y Año Nuevo solo con Conan, ambos bebiendo champán, citando la popular biografía del líder nacional.

The Wall Street Journal recordó la entrevista televisiva de 2018 en la que Milei aseguró que “Conan fue el único que no lo traicionó durante un período difícil, junto con su hermana menor Karina Milei” y que “después de ser despedido de su trabajo, el economista, pasó meses comiendo solo pizza para poder pagar la comida de Conan”.

El Presidente felicitó a Bullrich por atrapar al asesino del perro atropellado en Lanús

“No fue fácil instalar a los cinco en su pequeño departamento de Buenos Aires. Para hacer espacio, Milei derribó la pared de su cocina. Los cachorros destrozaron sus muebles. Uno le mordió el brazo mientras intentaba detener una pelea con otro clon”, resumió TWSJ acerca del tránsito canino en el hogar de Milei.

Resaltar el agradecimiento público del Presidente hacia sus perros por su ascenso político (”aunque a los asquerosos periodistas no les guste, quiero dar las gracias a mis hijos de cuatro patas”), destacó el medio norteamericano, transformó este vínculo en “pasto político” en la Argentina.

“En el Congreso, los legisladores señalan la peculiar relación para explicar por qué no se le deben confiar a Milei poderes especiales para promulgar leyes. ´Dejá de presionarnos, Conan´, decía un cartel en una reciente protesta contra el duro paquete de austeridad de Milei”, sintetizó el artículo.

Macron junto a su perro Nemo (AFP - Getty Images)

“Si realmente queremos ayudarlo para que su gobierno derrote exitosamente la inflación y baje la pobreza, no nos queda más remedio que intentar hablar con su perro. Obviamente, hablar con Conan no será fácil”, agregó el Journal en referencia a la columna de humor político, firmada por Alejandro Borensztein, en Clarín.

Vale recordar que los líderes mundiales a menudo muestran afecto por el mejor amigo del hombre, desde el presidente francés Emmanuel Macron, que adoptó un cruce de labrador y grifo llamado Nemo, hasta Vladimir Putin de Rusia, a quien el gobierno de Japón le regaló un cachorro de la raza akita llamado Yumé.

O el histórico caso de Dwight D. Eisenhower quien envió a su perro a entrenar después de que orinó en una alfombra, valorada en 20.000 dólares. “El enamoramiento canino de Milei llamó la atención mientras la gente intenta descubrir qué motiva a este apasionado outsider político”, resumió el Journal.