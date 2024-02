Con Máximo Kirchner a la cabeza, se reúne el PJ bonaerense y el peronismo empieza a reacomodarse

Máximo Kirchner convocó al Consejo del PJ bonaerense en lo que será la primera reunión del año (Nicolas Stulberg)

“Por indicación del compañero Máximo Kirchner invitamos a usted a la reunión del Consejo Provincial”, dice parte de la invitación que recibieron los consejeros del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en estos días y que será el puntapié formal para que el peronismo bonaerense se exhiba como oposición a las medidas dispuestas por el gobierno de Javier Milei.

Los consejeros del PJ bonaerense llegarán cerca del mediodía al Museo Campo Cañuelas, sobre la ruta 6, y le darán a Kirchner una foto que también será una señal hacia adentro del espacio. En el temario del encuentro hay tres puntos: lectura y consideración del acta de la reunión anterior; homenaje al primer triunfo electoral de Juan Domingo Péron, 24 de febrero de 1946 y -el más importante- análisis de la situación política.

A priori, no está sobre la mesa la discusión de autoridades ni composición de las diferentes ramas de consejeros. Es esperable que Kirchner siga al frente del partido en el corto y mediano plazo, pese a algunos pedidos que por lo bajo dejan correr desde algunos sectores que hoy están por fuera de la estructura partidaria a nivel provincial. Tiene mandato hasta 2025.

La de este sábado es la primera reunión del consejo del partido en lo que lleva el gobierno del libertario Milei. Hasta el momento, el PJ ha emitido algunos comunicados rechazando las decisiones del gobierno nacional como el DNU, al que describieron como una iniciativa como inconstitucional y que “agrava todos y cada uno de los problemas que dice que va a resolver”. Desde el partido también se manifestó el respaldo a la medida de fuerza convocada por la CGT el pasado 24 de enero, que incluyó un paro general y movilización a la Plaza de los Dos Congreso. Allí, el PJ bonaerense no se movilizó como una columna unificada. Kirchner lo hizo por un lado junto a La Cámpora y varios consejeros y autoridades del partido entre los que destacan los intendentes del Gran Buenos Aires lo hicieron por otro y escoltando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Hasta la tarde noche del viernes no estaba confirmada la presencia del mandatario provincial en el encuentro en Cañuelas. En lo formal, no integra el PJ bonaerense. Tampoco estaba descartado que asistiera. Que vaya es una posibilidad.

Axel Kicillof junto a Máximo Kirchner durante una actividad en la gobernación bonaerense

Los matices entre Kirchner y Kicillof se aplacaron momentáneamente tras la presentación del proyecto de ley que el titular del PJ presentó en la Cámara de Diputados para que el Fondo de Incentivo Docente (FONID) se establezca de forma permanente desde enero del 2024 y sea financiado con rentas generales. Todo, tras la decisión del gobierno nacional de cortar ese fondo que se traslada a las provincias y es girado al salario de los docentes. En algunos casos, planteó Kicillof, llega al 10% del total del sueldo.

En febrero, la administración bonaerense absorbió el monto total; pero admiten que no podrán hacerlo en los próximos meses. El gobierno provincial desembolsó en ese concepto cerca de $14.500 millones y le trasladó así a la Casa Rosada el costo político de un inicio de clases conflictivo, como el que se avizora en diversas provincias.

El recorte de fondos a la provincia de Buenos Aires será tema dentro del llamado punto tres del encuentro de este sábado, resumido en “análisis de la situación política”. Con el posicionamiento de este viernes de Kicillof de solidarizarse con su par de Chubut, Ignacio Torres (PRO), por el freno a las transferencias que dispuso el gobierno nacional en un posicionamiento al que también se sumaron gobernadores de distintos sellos partidarios; el PJ también sentará postura al respecto.

Puertas adentro, Kirchner conseguirá una foto con funcionarios provinciales, intendentes y dirigentes sindicales que integran el consejo. Por fuera de la estructura sobrevuela la intención de algunos sectores de poner en discusión la conducción del diputado nacional. Uno de ellos es el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El jefe comunal judicializó la elección de Kirchner, sin mayores éxitos en lo concreto más que dejar sentado un precedente. En la previa al encuentro de este sábado, consiguió una foto con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, uno de los gobernadores peronistas que -junto a Kicillof- se presenta como adversario político del Gobierno nacional y que además está lejos del sector kirchnerista. “Con Martín nos une una visión de trabajo sobre cómo generar oportunidades para el desarrollo de las empresas nacionales en favor de la creación de puestos laborales para nuestras vecinas y nuestros vecinos”, deslizó el intendente y también ex titular del PJ bonaerense.

Martín Llaryora junto a Fernando Gray

Tras la elección que llevó a La Libertad Avanza a la Casa Rosada, Gray había reclamado que el presidente Alberto Fernández renuncie a la conducción del PJ nacional y que Kirchner haga lo propio en el bonaerense. El pedido por Fernández está cerca de concretarse, en un movimiento que refleja el nuevo mapa del peronismo.

Este jueves el PJ nacional se reunió en la sede histórica del PJ, en Matheu 130, con la intención de discutir el futuro rol del partido durante el gobierno de Javier Milei y revivir el sello como escudo refractario de las políticas libertarias. Allí estuvieron los bonaerenses Kicillof, su Jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez y el senador nacional, Eduardo “Wado” de Pedro entre otros. Si bien no hubo un pedido explícito sobre la renovación de la presidencia que aún ostenta el ex Jefe de Estado, el tema sobrevoló de manera implícita con la idea de generar una mesa de acción política. Además, la reunión fue un día antes de la llegada de Fernández al país. Otro mensaje.

Por ahora, Kirchner no corre con la misma suerte que Fernández. De hecho, semanas atrás el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, advirtió en una entrevista con La Tecla que “el PJ bonaerense ganó la provincia de Buenos Aires, no perdió. Ganó Axel, ganó Máximo (Kirchner), ganó Verónica (Magario) y ganamos 84 intendencias”, y que “los plazos son muy claros: Máximo tiene mandato hasta el 2025 y no hay por qué adelantar absolutamente nada”. Ya entrada la tarde de este sábado se espera por una foto de unidad.