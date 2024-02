El ex presidente Alberto Fernández volvió a la Argentina luego de estar dos meses en España

La vuelta de Alberto Fernández a la Argentina

Esta mañana regresó al país el ex presidente argentino Alberto Fernández luego de haber cumplido una estadía, durante dos meses, en Madrid (España).

El ex jefe de Estado arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 6 de la mañana de este viernes y rápidamente se desplazó hacia su domicilio en Puerto Madero a bordo de un auto blanco polarizado, captado a través de una cámara de TN.

El mandatario había anunciado el 21 de diciembre pasado que partía al Viejo Continente para festejar Navidad y Año Nuevo junto a su familia. Y, por entonces, aprovechó para referirse a los últimos anuncios que comunicó su sucesor Javier Milei al considerar que habrá consecuencias “catastróficas” en la economía.

Con respecto al viaje a España, el ex presidente aclaró que “no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país”. Lo que buscaba era “lograr tranquilidad junto a mi familia después de cuatro años muy difíciles, recuperar afectos y llevar adelante algunas actividades académicas”. “En esta ocasión, mi viaje también estaba motivado por la invitación a participar en un seminario en Turín organizado por los Presidentes de Francia e Italia”, precisó.

Antes de partir a España, el ex jefe de Estado se había referido al DNU del presidente Milei. “Cuando la democracia está cumpliendo 40 años de continuidad, nuestro país asiste a un hecho de extrema gravedad institucional jamás visto. El Poder Ejecutivo, en un acto de claro abuso de poder, ha avanzado sobre las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo”, indicó.

Y agregó que: “Desde su asunción, el Presidente y su Ministro de Economía han repetido datos falsos tratando de montar un escenario de caos para justificar la destrucción del Estado y de los derechos de los trabajadores. Con esa lógica firmaron el DNU que se cuestiona. La República está en riesgo por el desatino que exhibe el Presidente al dictar medidas contrarias a la Constitución y a los intereses de nuestro pueblo. A él le cabe la responsabilidad de vulnerar groseramente las normas del Estado de Derecho”.

Y cerró: “Aunque no se sabe quién es el autor intelectual y quién el redactor de la norma, no se cumple con los requisitos de necesidad y urgencia exigidos por la Constitución”.

Vale recordar que también, antes de terminar su mandato el 10 de diciembre, Fernández emitió un decreto que establecía cambios en la custodia de los ex mandatarios, ex vicepresidentes y sus familiares directos en sus desplazamientos en el país como en el exterior.

La medida causó revuelo y críticas de la oposición porque el texto otorgaba resguardo policial dentro y fuera de las fronteras nacionales, sin límites o condiciones específicas, a todos aquellos ex presidentes y ex vicepresidentes junto sus familiares.

El ex mandatario reveló por entonces que el entorno íntimo de los ex presidentes suelen sufrir agresiones. “Debo recordar que mi hijo mayor ha recibido amenazas de muerte y en algún caso los autores de los mismos han sido juzgados. También debo recordar que hace muy poco tiempo el ex presidente Mauricio Macri hizo público que una de sus hijas había sido amenazada. Todo eso muestra la crispación social que nace por el clima que se promueve y los efectos negativos que todo eso genera”, sostuvo en una publicación en redes sociales.

Con respecto a los motivos de su viaje a España, a comienzos de diciembre se barajaron varias posibilidades. El diario español El Mundo publicó un artículo afirmando que Alberto Fernández iba a recalar en España como asesor del presidente Pedro Sánchez. Pero el mismo presidente argentino rechazó esa posibilidad en una entrevista que hizo el domingo con la agencia Noticias Argentinas. En cambio, admitió que sí iría a España para dar clases en una universidad española.

Lo que el presidente argentino les ha dicho a sus colaboradores es que volvería a dar clases en la Universidad Camilo José Cela, un centro de educación privada ubicado en la calle Almagro de Madrid que integra el académico Jorge Santiago Barnes y que ha tenido un consejo asesor en el que figuraban tres conocidos de la Argentina: el ex presidente de México, el empresario y dirigente conservador Vicente Fox; el ex presidente de Colombia, el liberal Ernesto Samper; y el ex presidente argentino, el peronista Eduardo Duhalde. Antes de llegar a la Casa Rosada, Alberto hacía diez años que pasaba un mes en Madrid hablando de política.

El papa Francisco recibió a Alberto Fernández junto a su hijo

Además, durante su estadía en Europa, Alberto Fernández también viajó a Italia para ser recibido por el Papa Francisco en el Vaticano. Acompañado solamente por su hijo Francisco, el ex presidente visitó al Santo Padre en una audiencia privada a mediados de enero indicaron fuentes vaticanas acerca de la reunión entre el pontífice y el ex jefe de Estado argentino.

“Hoy visité a nuestro querido papa Francisco para agradecerle todo lo que ayudó y ayuda a la Argentina”, informó Alberto Fernández a través de las redes sociales. “Tuve la dicha de poder escuchar una vez más con humildad sus valiosas reflexiones sobre el presente de nuestro mundo”, amplió minutos después de la audiencia privada.

En el mismo mensaje, Fernández aclaró por qué su esposa no participó del encuentro: “Estuve acompañado por nuestro hijo Francisco, a quien bendijo con amor. Fabiola no pudo viajar porque el sábado fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis. Me transmitió (el Papa) para ella sus deseos de una pronta recuperación”.

El encuentro duró alrededor de 20 minutos y como fue una audiencia privada, no oficial, no hubo temario publicado ni foto oficial, explicaron a Infobae fuentes de la Santa Sede.

El ex presidente junto a su hijo Francisco en la visita al Papa

Sin embargo, el martes 13 de febrero, en el marco de la presentación de Desconexión, la primera novela del argentino Agustín Fontenla, fue la primera aparición pública del expresidente en Madrid.

En la galería de Arte Casasur de la capital española, el ex mandatario participó de un panel, junto a Fontenla y la escritora española Violeta Serrano, que abordó los desafíos que enfrenta la democracia en la actualidad, el rol de las redes sociales, y la inteligencia artificial en el ámbito de la política. El mencionado libro narra el primer intento independentista de una provincia argentina en democracia.

“Es indudable que existe un malestar con las democracias actuales. Es una de las razones que explican la elección de personalidades políticas que cuestionan la misma democracia, por ejemplo, el caso de (Donald) Trump y (Jair) Bolsonaro, que pusieron en duda los procesos electorales en los que ellos mismos compitieron”, planteó Fontenla al inicio de la presentación.

Alberto Fernández, en su única aparición pública en España

Fernández, por su lado y según consignó la agencia EFE, afirmó que “la gente advierte que la desigualdad es muy grande, y que entre los desiguales ellos parecen ser los más débiles”, al tiempo que le achacó “esa crisis y esa caída a las lógicas políticas del Estado de Derecho”.

Desde España, el ex mandatario también envió su pésame por el fallecimiento del ex presidente chileno Sebastián Piñera. “Lo recuerdo con sincero afecto disfrutando de lindos encuentros que permanecen en mi más allá de nuestras diferencias. Mis condolencias a su familia y a todos lo que lo han querido”.

Y lamentó el agravio que recibió el presidente colombiano, Gustavo Petro. “El compromiso con su pueblo y su eterna lucha por afianzar la unidad Latinoamericana, hacen de él un dirigente de enorme valor que merece nuestro respeto. Colombia y Argentinas son países que siempre se han hermanado junto a otros pueblos de esta Patria Grande que es Latinoamérica. Cuando la globalización demuestra la necesidad de unir esfuerzos en procura de potenciar regiones, es inadmisible cualquier descalificación del otro”.

Y cerró: “Por respeto a la voluntad del pueblo colombiano que eligió para que los gobierne a un dirigente de la talla de Gustavo Petro, hago público mi reconocimiento y solidaridad para con mi querido amigo, actual Presidente de la República de Colombia”.