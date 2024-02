El bloque oficialista buscará avanzar con las privatizaciones de empresas durante las sesiones ordinarias

Oscar Zago, presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza,

El presidente del bloque de Diputados de la Libertad Avanza, Oscar Zago, anticipó que buscarán avanzar con el plan de privatizaciones de empresas que incluía la frustrada Ley Ómnibus durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.

“Ahora que empiezan las sesiones ordinarias, se va a empezar a discutir no solo el tema del DNU, también otras cuestiones. Las privatizaciones entrarán dentro de esa discusión. De ser así, la privatización del Banco Nación, va a ser por ley”, anticipó en declaraciones a El Destape.

El titular de la bancada oficialista recordó que en el proyecto de la Casa Rosada había más de 40 compañías del Estado a ser privatizadas. El número bajó a 21 luego de las negociaciones con los bloques dialoguistas. Ahora volverán a intentar aprobar la privatización del Banco Nación y la de otras firmas que “ya se daban por perdidas”, puntualizó.

El bloque de diputados de La Libertad Avanza insiste en tratar el artículo de las privatizaciones (Maximiliano Luna)

Asimismo, el diputado libertario fue consultado sobre la posibilidad de volver a discutir en el corto plazo la Ley Ómnibus. “Eso lo decidirá el Poder Ejecutivo, se pueden trabajar los 664 artículos, donde ya hay un análisis realizado, un trabajo previo”.

“Se formaron las tres comisiones, el plenario, todo lo que ya ustedes saben, las 200 y pico de instituciones que vinieron, entre cámaras, centrales de trabajadores, ONGs, pequeñas y medianas. Todo ese trabajo ya está realizado porque las leyes son las mismas, no cambiaron nada, o sea que toda la discusión y todo el material ya lo tendríamos, por un lado. Se puede volver a tratar, y también se puede tratar, a mi entender, por separado”, explicó Zago.

Según Zago, “el tratamiento de la Ley Ómnibus lo decidirá el Poder Ejecutivo (Franco Fafasuli)

Estas declaraciones de Zago se dan en el marco del pedido del bloque de diputados oficialistas de una reunión con Javier Milei para redefinir la estrategia política y legislativa de cara al inicio de sesiones ordinarias del 1 de marzo próximo.

En los últimos días, el jefe de Estado aseguró que “el Congreso es un nido de ratas”. Ante esto, el presidente del bloque libertario, sostuvo: “Yo en el horóscopo de animales, soy hurón. ¿Sabes lo que hacen los hurones? Bueno, los hurones son enemigos de las ratas. En algunos casos caza ratas. Yo no estoy ahí para cazar ratas. Estoy ahí hace 70 días. Por ahora no tengo ninguna rata para cazar ni nada por el estilo”.

“Así que yo en eso me siento muy bien y la verdad que se ponga el saco el que se lo tiene que poner. El Presidente tiene una forma de expresar, de cuestionarlo, sí, bueno, pero es una cuestión de él todo. Yo no me siento, incluso no me siento ni en el horóscopo de animales. Yo soy un hurón, no cazo ratas, no encontré ratas y que si hay alguno que se sienta rata que se ponga el saco y salga a decirlo. Yo no y me parece que no hay contestaciones. No he escuchado voces en alta. Por lo menos el que contesta porque se sentirá afectado. No creo que nos sintamos afectados los que no venimos de ese animal”, agregó.