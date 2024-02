Piqueteros volvieron a marchar para pedir alimentos y el Gobierno mantiene la decisión de no tercerizar la asistencia

La marcha en reclamo de alimentos se llevó a cabo frente al Ministerio de Economía

Una nueva marcha piquetera se registró este mediodía frente al Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, a quien le reclaman “que libere las partidas para que Capital Humano compre alimentos para los comedores comunitarios” ya que “desde que asumió Javier Milei no mandaron comida”.

En realidad, el presupuesto en la amplia cartera de Sandra Pettovello para la adquisición de los kits de alimentos están disponibles. Son las mismas del 2023 ya que se prorrogó el Presupuesto -no se envió uno nuevo al Parlamento. En enero, excepto en la Tarjeta Alimentar, no se ejecutaron.

La explicación oficial es que el gobierno de Alberto Fernández “dejó los galpones casi vacíos”; que una auditoría interna -publicada por este medio- reveló “cartelización, direccionamiento en las licitaciones, y hasta presuntos desvíos” en los bolsones de alimentos que le llegaban a los dirigentes sociales, catalogados como gerentes de la pobreza por el vocero presidencial Manuel Adorni. Y que tan solo el 20% de las toneladas de los alimentos que eran destinados a movimientos sociales peronistas, de izquierda y otras organizaciones comunitarias, “eran rendidas, es decir se conocía el destino final y a cuantas personas se asistía”.

En medio de esta disputa, que afecta a los más vulnerables, a los más afectados por la inflación y devaluación, los piqueteros evalúan nuevas marchas en todo el país, y sucedieron una serie de acontecimientos de importancia:

- Cambios en Capital Humano. El encargado de las compras de alimentos desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia -ex ministerio de Desarrollo Social, y que forma parte de Capital Humano, era Pablo Rodrigué, politólogo graduado en la Universidad Católica Argentina (UCA), y ex funcionario bonaerense de la época de María Eugenia Vidal. Presidió la Autoridad del Agua bonaerense. Antes, entre 2012 y 2016, fue Director de Planeamiento Estratégico y Control de Gestión del Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza. La administración de La Libertad Avanza nunca lo nombró de manera efectiva en la Secretaría que comanda Pablo de la Torre.

Por ahora, en su lugar quedó Federico Krajnc -tampoco oficializado en el Boletín Oficial en Capital Humano-.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidida a transparentizar los sistemas de compra que heredó de la gestión de Alberto Fernández

Como Rodrigué, fue funcionario de Vidal. Ocupó el cargo de Director provincial de Fortalecimiento Institucional en el Ministerio de Gobierno. Pero eso no es todo, aún reviste como Secretario de Educación y Trabajo en la Municipalidad de San Miguel.

Esa intendencia es conducida por Jaime Méndez, el delfín político del senador provincial de Joaquín de la Torre; hermano de Pablo de la Torre quien, a su vez, durante la gestión de Joaquín frente a la intendencia, fue Secretario de Salud.

Por más que la “conexión San Miguel” es importante en esa secretaría en Capital Humano, allí no se hace nada que no apruebe Pettovello, quien está decidida a auditar la gestión en cada uno de los ex ministerio que absorbió y pasaron a ser Secretarías de Estado. Una forma de “curarse en salud”, como dice el dicho, y de “eliminar los nichos de corrupción”.

Ante la justicia ya denunció la compra irregular de medicamentos de alto costo como los oncológicos, para el HIV-SIDA, para la hemofilia, y hasta la compra de prótesis para cirugías.

Pettovello tiene el aval de la Casa Rosada para resistir los embates por la falta de alimentos mientras se transparentan las compras. Y así en todas las áreas.

- La Conferencia Episcopal Argentina, la máxima jerarquía de la Iglesia en el país, emitió una fuerte declaración: “La comida no puede ser una variable de ajuste”. Y subrayó la necesidad de que la asistencia “llegue sin dilación” a comedores populares y organizaciones de la sociedad civil.

Piqueteros marcharon al Palacio de Hacienda para que se liberen partidas alimentarias

- Sandra Pettovello renovó un acuerdo con Cáritas Argentina por más de 310 millones de pesos para la compra de alimentos y “seguir impulsando acciones que permitan abordar las problemáticas vinculadas a la desnutrición y la alimentación deficiente”.

- Capital Humano también firmó un convenios por 20.000 millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en el marco de la ampliación del Programa de Abordaje Comunitario.

- Se anunció un nuevo sistema de compra “transparente” y en el que puedan ingresar las Pymes y pequeños distribuidores para “poner luz en la opacidad” en la forma discrecional se compraban y distribuían los alimentos. La medida es para evitar “la intermediación y tercerización” en los que intervenían dirigentes sociales que forman parte del ex oficialismo y de organizaciones piqueteras de izquierda.

La movilización de hoy frente al Palacio de Hacienda fue encabezada por Somos/Barrios de Pie, es la continuidad del plan de lucha que denominan “ollas vacías”. Una medida que ya se extendió frente la Quinta de Olivos y a las puertas del ministerio de Capital Humano.

Fotografía de archivo, tomada el 8 de agosto de 2023, en la que se registró a un par de personas al buscar comida, entre un contenedor de residuos de una de central de abastos, en un barrio de la periferia de Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El coordinador nacional de Somos/Barrios de Pie es Daniel Menéndez, ex funcionario de la cartera de Desarrollo Social en el gobierno de Alberto Fernández, al igual que Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita y que, por ejemplo, hace dos semanas, junto a cocineras y encargados y encargados de comedores sociales hicieron largas filas frene al edificio de 9 de Julios y Morero y frente a las oficinas de Pettovello para reclamar por la ausencia de alimentos.

La última vez que se destinaron alimentos secos a esos lugares fue en noviembre de 2023, y una vez que Unión por la Patria supo que ya no sería gobierno -el candidato era el ministro de Economía Sergio Massa-, y a conciencia que los depósitos de Desarrollo Social estaban prácticamente vacío, no dejaron en marcha una licitación, a sabiendas que esa “bomba” iba a estallar en la cara de los flamantes funcionarios.

“A Caputo lo vamos a perseguir hasta debajo de la cama hasta que gire la partida a los comedores”, amenazó hoy Norma Morales, dirigente de Somos/Barrios de Pie y secretaria adjunta de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). También se refirió a Pettovello, como máxima responsable de la falta de alimentos: “Es increíble la falta de inoperancia de la ministra Pettovello y el cinismo de Caputo ante la falta de entrega de alimentos. Es insostenible esta situación”, describió Morales y recordó que: “La devaluación y la disparada inflacionaria del gobierno de Milei llevó en apenas dos meses el nivel de pobreza al 57,4 por ciento, según los datos, no nuestros, sino del Observatorio Social de la Universidad Católica. Es decir que 27 millones de personas son pobres. Es en este contexto que no entregan alimentos”, lamentó.

En los últimos días dirigentes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los piqueteros de izquierda mantuvieron reuniones para coincidir en “una gran marcha” en todo el país contra las políticas sociales, económicas y la falta de entrega de alimentos por parte del gobierno de La Libertad Avanza. Por ahora, las lanzas entre este sector piqueteros y el Gobierno, están rotas.