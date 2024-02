Para el kirchnerismo, la carta de Cristina Kirchner es “una hoja de ruta” para confrontar con el gobierno de Milei

Reapareció Cristina Kirchner a dos meses de la asunción de Milei

El documento que publicó Cristina Kirchner en la mañana de hoy, con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, representó hacia el interior del kirchnerismo un marco teorico-político para posicionarse de cara a las negociaciones, de ahora en más, que deberán desarrollarse con el oficialismo.

Te puede interesar: La pelea de Milei con los gobernadores repercute en el Senado y el kirchnerismo busca los votos para derogar el DNU

“Lo viene diciendo desde hace tiempo, no es nuevo, lo que pasa es que escrito en un documento tiene más impacto”, reflexionó un senador K ante la consulta de Infobae. “Es una hoja de ruta”, agregó otra fuente también con despacho en el Palacio Legislativo.

Según los senadores más cercanos al Instituto Patria, la lectura de la expresidenta sobre la discusión que plantea el Ejecutivo, tras el traspié de la Ley Ómnibus en Diputados, es la siguiente: “Hay puntos en donde tenemos puntos de coincidencia, pero no como los planteó el Gobierno en la Ley y en el Decreto de Necesidad y Urgencia, que intentamos declarar inconstitucional″. Así lo explicó a este medio una fuente cercana a la exvicepresidenta.

Una captura del mensaje de Cristina Kirchner en redes sociales

“No estamos de acuerdo con la dolarización. Cortémosla con el endeudamiento, que ya sabemos a dónde nos lleva, aceptemos que somos un país bimonetario y el problema, lo que tensiona la economía, siempre es la escasez de dólares. Además, no jodan más con el déficit fiscal porque después ajustan y siempre lo hacen sobre los mismos, son los mismos los que pierden y son los mismos de siempre los que ganan. El resto de los temas, debatamos: el rol del Estado, las empresas, la educación, el sistema de salud, son todos temas que ella -por CFK- viene planteando desde hace tiempo”, agregó.

Te puede interesar: La pelea de Milei con los gobernadores condiciona el futuro del Gabinete y le abre la puerta a una nueva sociedad con el PRO

Así, el documento abre una puerta en lo que se refiere al debate respecto a varios puntos, pero lo que dejan en claro las fuentes de Unión por la Patria consultadas es que no se va a dar en los términos que lo plantea el Gobierno. “Con este nivel de violencia a los legisladores y gobernadores que no pensamos lo mismo no lo vamos a aceptar”.

En ese sentido, los senadores consultados explican que más allá de estar de acuerdo con que hay que realizar algunas reformas, entienden que no es a través del DNU que firmó Milei y que intentan derogar en el recinto. “No cambia nada lo que venimos reclamando y diciendo respecto a la inconstitucionalidad. No hay problema en debatir todo, pero no así”, insistieron.

Te puede interesar: Pichetto planteó que “la relación con el Congreso tiene que ser reformulada” tras la caída de la Ley Ómnibus

Pero el documento que publicó CFK no solo es una hoja de ruta para los legisladores respecto del debate con La Libertad Avanza, sino que también es un mensaje para todas las líneas del peronismo que confluyen dentro de Unión por la Patria y que están reflejadas en los dos bloques en el Senado de la Nación.

Wado de Pedro junto a gobernadores del peronismo

Así lo entendió el exministro del Interior y actual senador Eduardo “Wado” de Pedro, quien en su cuenta de X publicó el documento acompañado por un texto en el que dice que “repetir el modelo que ya nos llevó al fracaso en otras oportunidades provocará los mismos resultados. Ganan los mismos de siempre, que hacen negocios con el patrimonio de los argentinos, y pierden las grandes mayorías. Les recomiendo el documento de Cristina para comprender lo que está pasando y empezar a dar los debates necesarios dentro del peronismo”.

Con esto, uno de los referentes máximo de La Cámpora también manda el mensaje a la interna del peronismo que busca rearmarse luego de la derrota en las pasadas elecciones.

Un dato no menor es el especial cuidado que le otorga a los gobernadores la exvicepresidenta, señalando la legitimidad que le otorgan los votos. En donde se muestra más fuerte el bloque de UxP es en el Senado de la Nación, pero para hacer valer esa fortaleza necesita de los gobernadores, tanto de los propios como de los “sueltos” que son de fuerzas de sus territorios y responden directamente a los jefes provinciales.