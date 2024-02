Francos “está firme como rulo de estatua” y la relación con Macri: las definiciones de Javier Milei antes de ver al Papa

Javier Milei ratifica a Guillermo Francos y habla sobre Mauricio Macri

En una extensa entrevista que Javier Milei brindó hoy, desde Roma, a Radio Mitre, el presidente tocó varios temas de importancia, y uno de ellos fue la ratificación de Guillermo Francos como ministro del Interior, en medio de continuas versiones que indicaban una posible salida del funcionario. “Empecé a interiorizarme e ingresar en la política de la mano de Guillermo Francos quien además es mi amigo, al margen de todo, está firme como rulo de estatua”.

Además se explayó acerca de su vínculo con el ex presidente Mauricio Macri, la alianza política con el PRO y el acuerdo político con el interbloque. “Siempre hablé de un ordenamiento político, si no la ven, no la ven. Yo tengo un diálogo fluido con el presidente Macri, nos llevamos muy bien y además estoy infinitamente orgulloso y plenamente satisfecho de nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministro de Defensa, Luis Petri”.

Y también recordó -y agradeció- algunas de las recomendaciones que le hizo Macri. Una fue a colación de la entrevista en A24 cuando el por entonces candidato a presidente se quejó de los murmullos que había en el estudio televisivo. “Me trataron de loco, que escuchaba voces y luego se supo que había paro”. Y Macri le explicó que a él le pasaba lo mismo cuando iba a la apertura de las sesiones. “Ellos tienen los micrófonos cerrados y vos el micrófono abierto, cuando es así hacé de cuenta que ellos no existen porque están gritando pero si escuchan lo que vos decís”, recordó el Presidente.

Y aplicó esa sugerencia de Macri con lo ocurrido durante el debate presidencial con lo que, en aquel momento, calificó como los “tosedores de Massa”. “Cuando estoy haciendo el remate final, hay que decir que los organizadores estaban haciendo trampa, la organización del debate fue sucia y sesgada para tratar de perjudicarme: cambiaron la ubicación de la gente en el auditorio, pusieron a la gente de Massa enfrente mío” y no a los que lo acompañaron aquella noche. “Fue tan grosero, que la gente detectó las toses mientras yo hablaba, se notaba que Massa tosía y era una orden para tratar de molestarme. Si no era por el consejo de Macri yo hubiera sido afectado negativamente, me habría sacado de las casillas”, recordó.

Mile también calificó de “especulaciones de los medios” las supuestas sugerencias de Macri de que se sumen al Gabinete Diego Santilli o Andrés Ibarra. “No es el tipo de charlas que tengo con él sino cómo se construye un espacio político que represente el cambio y podamos avanzar en las reformas que hagan a Argentina grande nuevamente”. Y agregó que los “instrumentadores” de tales cuestiones son una mera “discusión técnica”.

Ante la pregunta del periodista Marcelo Bonelli si el Presidente tiene decidido quién va a ocupar la titularidad del Anses y la secretaría de Minería, ante las salidas de Osvaldo Giordano y Flavia Royón, respectivamente, Milei ratificó que en el caso de la agencia de Seguridad Social tiene “cuatro candidatos técnicos”. Además aseguró que, dado el interés del papa Francisco por lo que está haciendo Milei en Capital Humano, ratificó el viaje a Roma de la titular de dicho ministerio, Sandra Pettovello.

El ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Osvaldo Giordano. (Gustavo Amarelle/Télam)

Ayer, Milei les solicitó la renuncia al titular de la Anses y a la secretaria de Minería. El pedido llegó luego del fracaso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, por lo que el líder de La Libertad Avanza responsabilizó, entre otros, a los funcionarios cercanos a los gobernadores peronistas.

Giordano utilizó las redes sociales para responder: “Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello. Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en @ANSESgob. Le deseo una gran gestión al presidente @JMilei. Desde el lugar que me toque en el futuro seguiré aportando para que le vaya bien a la Argentina”.