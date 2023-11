El día después del debate, Milei denunció a “los tosedores de Massa” y aseguró que cumplió sus objetivos

Javier Milei señala a Sergio Massa durante el debate previo al balotaje que se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA (Foto: Luis Robayo/Pool vía REUTERS)

Con los niveles de adrenalina todavía elevados, a tal punto que -admitió- no pudo dormir durante toda la noche, el día después Javier Milei hizo su propio análisis del debate presidencial y consideró que salió muy bien posicionado para el balotaje del próximo domingo.

“Me sentí muy cómodo. Lo que hay que comprender es lo que va a buscar cada uno al debate”, comenzó a modo de introducción, en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre. “Había una clara intención de (Sergio) Massa de provocarme y, con su equipo de brasileños y psicólogos, tratar de buscar elementos para probarme y que yo me saliera de sí. Me provocó, fue muy agresivo muchas veces, pero no logró sacarme del eje en ningún momento”, sentenció.

Para reforzar su argumentación, Milei advirtió que su rival político tenía preparada para esta semana una estrategia, “que seguramente tendrá que cambiar”, de mostrarlo “como alguien irascible que no puede mantener la estabilidad emocional, pero anoche no lo consiguió”.

En la misma línea discursiva, el dirigente de La Libertad Avanza denunció una táctica que emplearon tanto Massa como la gente que lo acompañó durante todo el debate, en especial cuando le tocó dar su mensaje final: “Cuando yo estoy haciendo el cierre están todos tosiendo. Hubo un cambio de último momento y pusieron de mi lado a la gente de él. Entonces, cuando yo hablaba, todos tosían para perturbarme. Y tampoco lo lograron”.

Además, Milei contradijo el diagnóstico que hicieron quienes lo criticaron por haber aceptado, casi con sumisión, someterse al interrogatorio de Massa en el inicio del debate: “El primer bloque pareció ingenuo de nuestra parte, pero fuimos desarticulando cada una de las mentiras de la campaña negativa que está haciendo. Uno de nuestros objetivo era demostrar que todas las cosas de las que nos acusan son mentiras. Lo hicimos de manera impecable, las logramos desestimar”.

