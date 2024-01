Guillermo Francos: “La cuasimoneda de La Rioja es ilegal”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó de ilegal la emisión de cuasimonedas.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, cuestionó la legitimidad de la medida del gobernador peronista de La Rioja Ricardo Quintela, quien resolvió emitir cuasimonedas por $22.500 millones con el nombre de Bocade (Bonos de cancelación de deuda), que serán utilizados en un 30% para el pago de los salarios de los empleados públicos de la provincia del noroeste argentino.

“Todos los gobernadores saben que es ilegal. Hay un pacto fiscal que impide la emisión de cuasimonedas, que en realidad son bonos”, expresó el funcionario del gabinete del presidente Javier Milei. “Es ilegal lo de La Rioja. Conforme a la ley y los convenios de consenso fiscal, esto tiene determinadas sanciones dentro del propio convenio. Lo más importante de todo es que el Estado nacional no le va a recibir cuasimonedas o bonos de la provincia que quiere emitir el gobernador de La Rioja”, expresó en diálogo con el periodista Alejandro Fantino, por Neura Media.

Según Francos, el bono aprobado por la Legislatura riojana tiene la limitación de poder utilizarse únicamente dentro de la economía local a diferencia de “cuando se emitían bonos como los patacones, que te los recibía el Estado nacional para pagar impuestos”. “Que los use dentro de su provincia. Esto tiene multas y se le pueden cortar los Anticipos de Tesoro del Estado, si hubiera plata”, puntualizó el funcionario.

“Lo hablamos con Milei que era ilegal”, resaltó el ministerio del Interior.

Además, Francos apuntó que dichas cuasimonedas como las de La Rioja sufrirían una depreciación de su valor y que “se va a ir devaluando”, porque “la gente no va a querer tener toda su economía en esos bonos”. “El gobernador Quintela es un poco particular. Ya no debería estar siendo gobernador porque iba a renunciar si ganaba Milei. No renunció. La palabra del gobernador de La Rioja no vale demasiado, entonces el bono del gobernador tampoco va a valer demasiado. Es otra equivocación del gobernador Quintela”, remató sobre el dirigente alineado con el kirchnerismo.

Desde un comienzo, la creación de La Rioja de una moneda propia generó una polémica en las redes sociales. El presidente Javier Milei criticó con sorna dicha medida, aunque evitó cuestionarla en términos reglamentarios. “Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X hace días. “Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia”, celebró. “Les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional”, remarcó.

"Esto tiene multas y se le pueden cortar los Anticipos de Tesoro del Estado", expresó sobre las represalias que podría tomar el Gobierno con La Rioja (Crédito: Telam)

Tras impulsar su aprobación, Quintela había fundamentado la necesidad de la emisión de la cuasimoneda en la deuda que el Gobierno nacional mantiene con su provincia por fondos coparticipables que, según dijo, se dejaron de pagar a mediados de noviembre, tras el balotaje.

“Cuando se termina el balotaje, (el ex ministro de Economía, Sergio) Massa iba cubriendo parte de esos fondos y se dejó de pagar una parte de octubre, noviembre y diciembre. Eso hace un monto aproximado de 9.300 millones de pesos. A eso se le tiene que agregar la cuota de enero, otros 3.700 millones de pesos de enero. La Rioja no puede prescindir de esa plata porque es parte de la coparticipación, de los recursos que son parte de las provincias”, resaltó.

En paralelo, el Gobierno, de la mano de Francos, busca sostener una relación institucional y de diálogo con los gobernadores del espectro no kirchnerista, que se reunieron ayer con el funcionario en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) del barrio porteño de Retiro. En ese encuentro, discutieron correcciones a la última versión presentada por el Gobierno del proyecto de ley ómnibus, con el objetivo de perfeccionar la norma.

La reunión de los gobernadores con Guillermo Francos en el CFI

Los mandatarios provinciales habilitaron a los diputados nacionales que representan a las provincias la que voten la Ley de Bases en la sesión convocada para el miércoles. Ganada la batalla por las retenciones y la fórmula de movilidad jubilatoria, que fueron retiradas del proyecto con todo el paquete fiscal a raíz del duro revés al que se arriesgaba el Gobierno en el recinto, ahora los gobernadores pusieron el foco en las emergencias y facultades delegadas, además del procedimiento para autorizar privatizaciones, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y la renovación del impuesto PAIS, que es coparticipable.

El encuentro comenzó pasadas las 19 con la asistencia de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). Solamente estuvo ausente el mendocino Alfredo Cornejo, que está de viaje. También estuvieron diputados nacionales con responsabilidades de liderazgo como Cristian Ritondo, Diego Santilli, Damián Arabia, Rodrigo de Loredo, Nicolás Massot y Emilio Monzó.