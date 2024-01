“No existen razones para demorar la aprobación de la ley”: el mensaje de Javier Milei tras el anuncio de Luis Caputo

El presidente Javier Milei (TÉLAM)

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei se expresó luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara que el Gobierno decidiera retirar de la Ley Ómnibus el capítulo fiscal, cuyos puntos estaban trabando las negociaciones con la oposición en el Congreso.

Te puede interesar: El Gobierno minimizó el paro de la CGT y se enfoca en la Ley Ómnibus: la puja con las provincias por las retenciones

“La medida anunciada garantiza que no existen razones para demorar la aprobación de la ley. El capítulo fiscal se podrá discutir más adelante”, afirmó el jefe de Estado.

En el comunicado se destacó “el consenso alcanzado en relación a las reformas estructurales que el país necesita incluidas en el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Te puede interesar: Ley Ómnibus: el campo y la industria reclamaron por las retenciones y el Gobierno les pidió que defiendan el proyecto

Y se explicó: “En este sentido, debido a que el capítulo fiscal estaba demorando el tratamiento legislativo, se definió retirarlo para que la Ley avance sin problemas. Además, se hace hincapié en que habrá que avanzar en el ajuste sobre la política tal como se están ajustando los argentinos debido a que el compromiso del Gobierno con el déficit cero es inquebrantable”.

Un rato antes, Caputo había anunciado la medida en una conferencia de prensa. “Hay disenso en el capítulo económico, los hemos escuchado a todos y compartimos muchos de esos reclamos. Hemos tenido que tomar decisiones incómodas para llegar a déficit cero, pero de ninguna manera queremos que por este capítulo fiscal se demore lo que creemos necesario y urgente”, dijo el funcionario.

Te puede interesar: Tras la suba de retenciones y Ganancias, el Gobierno ahora promete una reforma tributaria para bajar impuestos en 2025

“En función de esta situación es que hemos decidido retirar el capitulo fiscal de la Ley de Bases para facilitar su aprobación. Esto va a acelerar los tiempos y facilitar la situación de muchos gobernadores”, agregó.

El ministro de Economía, Luis Caputo (Europa Press/Patricio Murphy)

Asimismo, Caputo insistió en que “lo más importante es lo estructural, que va a generar el cambio en Argentina, para cumplir con el déficit fiscal cero” y advirtió: “Cumplir con esa meta de crecimiento y despegar con este paquete de desregulación que le sacamos la pata de la cabeza al sector privado. Esto es subsanable, es reemplazable. Estamos en mejores condiciones que cuando mandamos la ley”.

El titular de Hacienda detalló que el paquete fiscal incluye el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria. “Esto es lo que se retiraría. Hay consenso en el Congreso de que el resto del paquete es beneficioso para el país”, aseguró.

“Lo que es esta reducción de gastos hoy tiene un sentido porque va a resultar. No es una casualidad que Argentina haya tenido problemas en los últimos 100 años. Hoy tenemos el compromiso de no resignarnos para que el esfuerzo valga la pena. La situación va a mejorar, no se sale de esta situación de desmanejo en dos meses”, añadió.

Sobre el final de la conferencia, el ministro expresó: “Evaluaremos nuevas medidas y trataremos de consensuarlas con los gobernados y legisladores en el futuro. Este es un gobierno que escucha, es lo que debemos hacer. A pesar de los gritos en el Congreso los escuchamos. Nosotros coincidimos con esos reclamos. Algunos lo interpretaron como una pelea con gobernadores, no es así. ¿Cómo no voy a entender a un gobernador que quiere defender los intereses de su provincia?”.

El debate de la Ley Ómnibus en el recinto de la Cámara de Diputados comenzará el martes.

En una entrevista a un medio internacional de las últimas horas, Milei se mostró esperanzado en que el proyecto de ley sea aprobado en el Congreso, aunque denunció que “la política hace su juego miserable y mete la cola, el mercado pasa la factura y eso hoy se manifiesta, por ejemplo, en la brecha cambiaria” y adelantó: “Si van por este tipo de soluciones, nosotros vamos a apreciar muchísimo más el el ajuste fiscal. Estamos fuertemente comprometidos con el déficit cero, estamos fuertemente comprometidos con la baja de la inflación, con el saneamiento del Banco Central y a la postre terminar liberando las restricciones del mercado cambiario”.