Milei aumenta la presión sobre la oposición en el Congreso y el bloque libertario apunta a sesionar a mediados de enero

Javier Milei presiona a la oposición para activar al Congreso en las sesiones extraordinarias

A la espera de que llegue al Congreso el proyecto de ley “ómnibus” -que incluirá la reforma del Estado, la Boleta Única y la reversión de Ganancias-, el oficialismo avanza en las negociaciones para la conformación de las principales comisiones y en el bloque estiman que la primera sesión podría ser entre la segunda y la tercera semana de enero.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, planea tener constituidas las cuatro comisiones a las que será girado el proyecto del Ejecutivo para este jueves. Se trata de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores.

Según explicaron a Infobae fuentes del espacio, dos de ellas serán presididas por aliados de otros espacios. José Luis Espert, de Avanza Libertad, ya fue confirmado en Presupuesto, mientras que el otro nombre sigue bajo análisis. Una de las alternativas sería Fernando Iglesias, un representante del sector más duro del PRO que podría ser nombrado titular de Relaciones Exteriores.

La idea es que las comisiones se reúnan más de una vez por semana para agilizar el análisis de los diferentes proyectos, y que funcionen de manera coordinada para que al salir de una puedan pasar a la siguiente sin que se generen cuellos de botella. Si todo sale bien y el oficialismo logra cerrar los acuerdos políticos necesarios, la idea es sesionar lo más rápido posible.

Ante la consulta de este medio, cerca de la Presidencia de la Cámara descartaron que se esté evaluando extender las sesiones extraordinarias hasta febrero. “Que tengamos un plazo de tiempo más amplio no significa necesariamente que se debata con mayor profundidad, la mayoría de las veces solo hace que se tarde más”, detallaron.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados - Maximiliano Luna

Anoche, el propio Milei redobló la presión con un duro mensaje a la oposición y adelantó que evalúa convocar a un plebiscito si el Congreso frena sus iniciativas. “No tienen conciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos”, dijo lapidario en diálogo con Luis Majul por LN+.

La respuesta de algunos sectores de la oposición fue inmediata. Le pidieron que “denuncie” a los presuntos corruptos e insistieron en la inconstitucionalidad del DNU. “Nuestro bloque (UP) tiene una postura clara respecto al mega DNU, incluso antes de su publicación. Ese mega DNU avasalla al Congreso. Y debe ser retirado. Si no lo hacen, trabajaremos para que sea rechazado. La Constitución y la división de poderes no se negocian”, dijo Germán Martínez, titular del bloque Unión por la Patria.

El tweet del presidente del interbloque de Unión por la Patria, Germán Martínez

Por otro lado, voces de la oposición ya comenzaron a advertir que un solo mes es demasiado poco tiempo para analizar y debatir proyectos de tanta trascendencia. Tampoco ven con buenos ojos que la Casa Rosada, al igual que hizo con el mega DNU, no muestre señales de estar dispuesta a negociar. “En política no existe pedir todo a cambio de nada”, sintetizó una diputada de la UCR, que también advirtió que el humor social será muy distinto en marzo cuando las clases media y baja sientan los efectos del ajuste.

Donde los libertarios no muestran apuro es en la conformación de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, encargada de dictaminar sobre la constitucionalidad del mega DNU. La Libertad Avanza, en acuerdo con otros sectores de la oposición, planea dejar en minoría al peronismo. De los ocho lugares que le corresponden al Senado y los ocho de Diputados, buscan darle 6 en total, es decir, tres por cada cámara.

Menem ya le pidió a Germán Martínez, de UxP, que envíe los tres nombres que le corresponden por Diputados, pero este se negó. El peronismo considera que no puede aceptar menos de cuatro, sin que se vulnere el principio de representatividad (con 101 escaños, es la primera minoría). Sin embargo, los libertarios se mantienen firmes. “Está rezando que le caiga un amparo”, ironizó un diputado libertario sobre las recientes presentaciones por inconstitucionalidad ante la Justicia.

Igualmente, dado que el mega DNU rige desde su publicación hasta su eventual derogación, los libertarios no muestran apuros y se sentirían cómodos si el debate se prolonga hasta bien entrado marzo.

Los diputados libertarios, que ayer se reunieron de 18 a 21 para seguir trabajando sobre la conformación de las comisiones y ajustando la organización interna, esperaron hasta última hora la llegada del texto de la ley “ómnibus”. Ante la falta de novedades, cerca de Martín Menem aseguraron que ingresará por mesa de entrada a más tardar durante el transcurso de este miércoles.