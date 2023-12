Nicolás Del Caño quedó en medio del ida y vuelta entre Javier Milei y Elon Musk

Nicolás Del Caño se metió en el ida y vuelta entre Javier Milei y Elon Musk

Un capítulo inesperado dejó el ida y vuelta de las últimas horas entre Javier Milei y Elon Musk. Ayer, el multimillonario había destacado una reflexión del presidente electo sobre la libertad y la justicia social con un mensaje en X (red social de la que es dueño), a lo que el libertario respondió.

Sin ningún texto, y solo con el video para reproducir, el CEo de Tesla posteó un fragmento de una entrevista en X en la que el presidente electo habla con el escritor y analista político Jorge Asís. Y el líder libertario le respondió por la misma vía: “We need to talk, Elon...”. Traducido al español, “Necesitamos hablar, Elon...”.

El video de la publicación, que tiene una duración de 1 minuto y 21 segundos, comienza con la referencia a una frase del economista Milton Friedman por parte de Milei: “Cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad no terminás consiguiendo ninguna de las dos”. A ello agregó que, en cambio, si se pone a “la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas”, teorizó el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Y luego citó al filósofo, político y economista británico John Stuart Mill. “Una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde, esa es la historia de Argentina”, resumió el futuro presidente de los argentinos.

Más tarde, ya en la noche del martes, Milei envió otro guiño al multimillonario nacido en Sudáfrica, con otro fragmento de una entrevista en la que, además, critica con dureza a Nicolás Del Caño, el excandidato a vicepresidente de la izquierda.

El presidente electo compartió en sus redes sociales el fragmento de una entrevista en la que elogia al empresario

El momento que eligió el líder libertario corresponde a una participación suya en LN+ a fines de abril del año pasado. Allí, definió a Musk como “un héroe” y “un benefactor social”. Lo hizo para contrastar en ese entonces con el dirigente de izquierda, quien había calificado al empresario de “parásito”. “Del Caño suma con dificultad, cuando le preguntaron por un modelo comunista exitoso dijo la Unión Soviética. El comunismo cuando se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y mataron a 150 millones de seres humanos”, dice Milei en aquella entrevista.

Ese video generó la respuesta del propio Del Caño, quien también a través de la red social X aprovechó para volver a atacar el Elon Musk.

“El presidente electo me ataca para mostrar que es un lamebotas de un multimillonario chupasangre y negador del cambio climático (como él), Elon Musk. La Revolución Rusa antes de la contrarrevolución estalinista, a mucha honra”, escribió Del Caño como respuesta al posteo de Milei.

Quien acompañó esa crítica fue Myriam Bregman, quien encabezó la fórmula presidencial del Frente de Izquierda, que finalmente quedó en el quinto lugar en las elecciones generales con apenas el 2,70% de los votos.

“Milei, siempre en auxilio de los que no necesitan auxilio”, escribió la dirigente.

Elon Musk sobre Javier Milei

Elon Musk fue una de las personalidades destacadas a nivel mundial que celebró el triunfo del líder libertario en el balotaje del pasado 19 de noviembre. Lo hizo también mediante un comentario en X al comentar un posteo de la cuenta “EndWokeness” que decía, en inglés: “Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina”. Musk suscribió y agregó el comentario “Prosperity is ahead for Argentina”, traducible como “Hay prosperidad para la Argentina”, una suerte de augurio muy positivo.

Cabe recordar que Elon Musk había ya dado señales de apoyar las ideas y propuestas de Javier Milei, por ejemplo, cuando comentó muy favorablemente las opiniones del ahora presidente electo de la Argentina en su entrevista con Tucker Carlson, el reconocido periodista norteamericano.