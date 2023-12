El nuevo guiño de Javier Milei a Elon Musk: “Es un héroe”

El presidente electo compartió en sus redes sociales el fragmento de una entrevista en la que elogia al empresario

Javier Milei volvió a ensayar un nuevo acercamiento hacia Elon Musk. El presidente electo compartió en sus redes sociales el fragmento de una entrevista en la que elogia al empresario, al cual etiquetó en la publicación.

El momento que eligió el líder libertario corresponde a una participación suya en LN+ a fines de abril del año pasado. Allí, definió al director ejecutivo de Tesla como “un héroe”: “Es un benefactor social”. Lo hizo para contrastar en ese entonces con el dirigente de izquierda Nicolás Del Caño, quien había calificado a Musk de “parásito”: “Del Caño suma con dificultad, cuando le preguntaron por un modelo comunista exitoso dijo la Unión Soviética. El comunismo cuando se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y mataron a 150 millones de seres humanos”.

En su cuenta de X, Milei publicó el video subtitulado en inglés y arrobó al empresario que además es una de las personas más ricas del mundo.

Este nuevo guiño del mandatario electo ocurrió este martes por la noche luego de otros movimientos que hubo entre ambos. Fue el propio Musk quien ayer posteó un fragmento de una entrevista en X (red de la que es dueño) en la que Milei habla con el escritor y analista político Jorge Asís.

El video de la publicación, que tiene una duración de 1 minuto y 21 segundos, comienza con la referencia a una frase del economista Milton Friedman por parte de Milei: “Cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad no terminás consiguiendo ninguna de las dos”. A ello agregó que, en cambio, si se pone a “la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas”, teorizó el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Y luego citó al filósofo, político y economista británico John Stuart Mill. “Una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde, esa es la historia de Argentina”, resumió Milei.

Hablaban de la “tiranía de las mayorías”, señaló Asís, a lo que quien asumirá la Presidencia el próximo domingo completó: “La justicia social es injusta, no hay nada más injusto que la justicia social”.

“Haber logrado la igualdad ante la ley, es la misma para todos” fue, para el referente de LLA, el gran logro del liberalismo. Y agregó que “cuando vos vas por la justicia social, que es la redistribución del ingreso, vos en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso, para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona”.

Tras ver que Musk publicó en su red social ese video, el líder libertario le respondió: “We need to talk, Elon...”, traducido al español como “Necesitamos hablar, Elon...”.

El director de Tesla fue una de las personalidades destacadas a nivel mundial que celebró el triunfo del líder libertario en el balotaje del pasado 19 de noviembre. Lo hizo también mediante un comentario en X al comentar un posteo de la cuenta “EndWokeness” que decía, en inglés: “Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina”. Musk suscribió y agregó el comentario “Prosperity is ahead for Argentina”, traducible como “Hay prosperidad para la Argentina”, una suerte de augurio muy positivo.

Cabe recordar que Elon Musk había ya dado señales de apoyar las ideas y propuestas de Javier Milei, por ejemplo, cuando comentó muy favorablemente las opiniones del ahora presidente electo de la Argentina en su entrevista con Tucker Carlson, el reconocido periodista norteamericano.