Cómo será la asunción de Javier Milei como Presidente: uno por uno, todos los detalles

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuando fueron proclamados en sus cargos durante una asamblea legislativa en el Congreso Nacional, en Buenos Aires (Reuters)

“Trae tu bandera argentina”. El propio Javier Milei lanzó, ayer, una convocatoria a la ciudadanía para el próximo domingo, cuando jure como nuevo presidente de la Argentina. Esa movilización será el marco de una serie de actividades organizadas por Jorge Faurie, excanciller durante la gestión de Cambiemos, a quien el líder libertario encomendó la tarea de ceremonial y protocolo para el traspaso presidencial.

Uno por uno, todos los detalles de una jornada histórica.

¿A qué hora y cómo será la ceremonia de traspaso de mando?

La Apertura de Asamblea Legislativa está programada para las 11. Se prevé que Milei sea recibido por la Comisión del Exterior del Palacio Legislativo en la explanada de la avenida Entre Ríos. Desde allí será escoltado al Salón Azul, donde se encontrará con su vicepresidenta Victoria Villarruel y, juntos, firmarán los Libros de Honor del Honorable Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados de la Nación.

Una vez en el recinto de sesiones, comenzará el acto y la ceremonia de traspaso. Primero, y según ordena la Constitución Nacional, la vicepresidenta saliente, Cristina Kirchner, le tomará juramento a su par entrante, quien luego quedará a cargo de la Asamblea Legislativa. Ella será la encargada de tomarle juramento al nuevo presidente y luego el Escribano Mayor de Gobierno leerá el acta correspondiente.

Por último, se hará la transmisión de insignias, en la que Alberto Fernández le entregará a su sucesor la banda y el bastón de mando presidencial, y firmará el Acta Notarial ante el Escribano General de la Nación.

La convocatoria que hizo Milei a la ciudadanía

El discurso de Milei

Terminada la ceremonia de traspaso, Milei se dirigirá a las escalinatas del Congreso para su primer discurso como Presidente. A diferencia de sus antecesores, no hablará ante la Asamblea Legislativa, sino que lo hará frente a la Plaza de los Dos Congresos, un formato como los traspasos que se realizan en Estados Unidos, donde el presidente entrante y saliente se reúnen en las escalinatas del Capitolio y le hablan a la Nación

Toda la zona estará con vallado de seguridad, pero todavía no se terminó de definir los detalles del operativo para la custodia. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ya convocó al Comando Unificado de las fuerzas que dependen de él para terminar de diseñar las medidas.

Fuentes del futuro oficialismo anticiparon a Infobae que el jefe de Estado tiene previsto pronunciar un fuerte mensaje, donde no faltarán las descripciones de la situación que recibe, en términos económicos y sociales,, y las ideas y propuestas para el futuro.

Una captura de la videollamada entre Javier Milei y Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil es uno de los invitados especiales a la jura de traspaso de mando

Los invitados extranjeros a la jura

La lista todavía no está cerrada, y pueden llegar invitados especiales con gestiones de último momento. Hasta ahora, los confirmados que estarán presentes para la asunción presidencial de Javier Milei, son los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el de Chile, Gabriel Boric; y el de Paraguay, Santiago Peña. Pero además, el funcionario ratificó la llegada de Nayib Bukele, de El Salvador, y Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vendrá a la Argentina con una comitiva integrada por más de 60 dirigentes brasileños, entre gobernadores, diputados, senadores y miembros de su familia y su círculo más íntimo. Pese a la invitación oficial, Lula da Silva no será de la partida, y en su lugar estará Mauricio Vieira, ministro de Relaciones Exteriores.

Fueron invitados también, y aún no respondieron, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de China, Xi Jinping; el de Paraguay, Santiago Peña; Giorgia Meloni (Italia); Emmanuel Macron (Francia); Guillermo Lasso (Ecuador); Narendra Modi (India) y Dina Boluarte Zegarra (Perú).

Otra incógnita gira en torno al empresario Elon Musk. El dueño de Tesla y la red social X publicó ayer el video de una reflexión de Milei sobre la libertad y la justicia social en una entrevista y el libertario le respondió: “We need to talk, Elon...”.

A su vez, los actuales presidentes de Estados Unidos y de México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, ya declinaron la invitación. Según indicó la futura canciller, Diana Mondino, el estadounidense se disculpó e informó que “estará de viaje”.

Foto de archivo: fachada de Casa Rosada (Reuters)

El camino a Casa Rosada

Una vez finalizado su discurso, pasadas las 12.30, emprenderá su camino a Casa Rosada a bordo de un auto convertible. Se había barajado la posibilidad de que fuera en el Cadillac que compró Juan Domingo Perón en 1955 y que ya fue utilizado por otros presidentes como Raúl Alfonsín, Carlos Menem o Fernando De la Rúa, pero esa posibilidad está descartada. Ese rodado, desde enero de 2018 luego de que lo restaurarán, permanece en el Museo del Bicentenario de la Rosada y logísticamente sacarlo de allí iba a ser muy complejo.

Allí, recibirá a los mandatarios extranjeros (13.30) y se realizará la jura de ministros en el Salón Blanco de la Casa Rosada (17.30). El futuro gabinete contará, en principio, de acuerdo a lo que confirmaron las futuras autoridades, con 8 carteras. Diana Mondino (Canciller), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Sandra Petovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Guillermo Francos (Interior), Luis “Toto” Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Cocktail y gala en el Teatro Colón

No está previsto un mensaje oficial desde los balcones de Balcarce 50, a diferencia de otros presidentes. Tampoco festivales para homenajear al nuevo presidente como, por ejemplo, tuvo hace cuatro años Alberto Fernández. Así, luego de la jura formal del gabinete que lo acompañará, se realizará un cocktail especial, a las 18.30, y luego el mandatario y su círculo de confianza se trasladará al Teatro Colón para presenciar la ópera Madame Butterfly, a las 20.