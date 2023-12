Andrés “Cuervo” Larroque, a días a la asunción de Javier Milei: “No quiero ser agorero, pero es muy difícil no ser pesimista”

Andrés Larroque dejó un análisis sombrío en la previa de la asunción de Javier Milei

A pocos días de la asunción de Javier Milei, desde la provincia de Buenos Aires advirtieron que, si bien aún no hay detalles de las medidas que tomará el próximo gobierno, lo que se anticipa es “muy preocupante”.

La definición la dejó el ministro de Desarrollo de la Comunidad de Axel Kicillof y referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, quien afirmó que es “muy difícil no ser pesimista”.

Larroque además se refirió a los dichos de Alberto Fernández respecto a la medición de la pobreza y si bien evitó responderle de manera directa al presidente, afirmó: “Venimos de una experiencia frustrante, dolorosa, hasta traumática. Ya está”.

“Me parece que está claro cuál es el espíritu de estas concepciones liberales asociadas a movimientos de otros contextos porque la Argentina no es la misma de 2016, no venimos de 12 años de gobierno que sin duda habían puesto al pueblo argentino, no en el paraíso, pero sí en un lugar de reparación. Hoy abordamos este tiempo en una circunstancia distinta. A favor de este momento es que pudimos retener la provincia de Buenos Aires con un triunfo muy amplio. Genera un escenario distinto pero con el espíritu de políticas que nunca resolvieron los problemas de la gente. Uno no quiere ser agorero, pero es muy difícil no ser pesimista”, afirmó.

En declaraciones a El Destape radio, Larroque aclaró que hay que esperar cuáles serán las medidas concretas del próximo gobierno, insistió con que la situación que prevén es “muy complicada”.

“Tenemos que abogar por un oficialismo responsables, lo que estamos observando desde ya es preocupante. No es difícil adivinar cuáles serán las consecuencias de las políticas liberales, la historia en Argentina lo muestra. Después habrá que tamizar la profundidad, la magnitud, la prudencia de no anticiparse. Podemos conocer el espíritu pero no los detalles hasta que se esté ejecutando”, enfatizó.

Juan Grabois, Andrés Larroque y Emilio Persico en el acto de la UTEP

Además, respecto de la conformación del Gabinete de Javier Milei, Larroque dejó una fuerte frase parafraseando una histórica definición: “Será el macrismo por otros medios”, dijo.

Lo que deja Alberto Fernández y el futuro del peronismo

Andrés Larroque también fue consultado sobre lo que dijo Alberto Fernández respecto de que la pobreza en el país “está mal medida” porque si hubiera un 40,1 % como dice el INDEC “la Argentina estaría estallada”.

El funcionario bonaerense evitó responderle directamente al mandatario saliente, aunque contó que cuando tuvo que plantear cuestionamientos, lo hizo de manera privada. “Preferiría no enredarme porque cuando tuve que plantear las cosas, lo hice. Creo que le tenemos que ofrecer un panorama hacia adelante a nuestro pueblo. Esto es parte del pasado, cuando tuve que hablar lo hice. Venimos de una experiencia frustrante, dolorosa, hasta traumática. Ya está”, aseguró.

En ese contexto, Larroque resaltó la figura de Axel Kicillof de cara a la renovación del peronismo, al que sumó la de Sergio Massa y algunos gobernadores.

“Axel tiene una responsabilidad muy grande que es gobernar la provincia más grande del país, con las mayores asimetrías también, con un Conurbano inmenso. Genera el 40% de lo que se produce en Argentina y recibe por el contrario un 22% de coparticipación. Y en el marco de lo que ha sido una derrota muy dura para el peronismo, emerge como uno de los compañeros, junto a Sergio (Massa), y otros gobernadores y compañeros que tienen la tarea de recomponer la esperanza de cara a lo que viene”, aseveró.

Por último, también resaltó la figura de la vicepresidenta saliente, Cristina Kirchner, de quien dijo que es “una referencia ineludible” de cara al futuro, aunque recordó que la dos veces presidenta “viene planteando la necesidad de que una persona sola no puede y de que se consolide una fuerza política y nuevas referencias que recompongan o que fidelicen esa cuestión sagrada que tiene la po´litica que es la representación”.