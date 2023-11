El gabinete de Milei hoy: los nombres confirmados, las bajas y los probables

Los nombres que impulsa Javier Milei para su equipo de gobierno

Uno por uno, los confirmados para el gobierno de Javier Milei

Tras los cambios de nombres de las últimas horas, el propio Javier Milei y los equipos de La Libertad Avanza dejaron en pie públicamente o en off a un conjunto de funcionarios que ocuparán roles específicos.

Nicolás Posse

Nicolás Posse estará al frente de la jefatura de Gabinete de ministros

Ocupará la crucial Jefatura de Gabinete de la Nación, que está a cargo de la administración general del gobierno y coordina la gestión entre Milei y cada uno de los futuros ministros y secretarios. Ex miembro de Corporación América, Milei lo conoció cuando trabajaba en una de las principales unidades del grupo, Aeropuertos Argentina 2000, donde se hicieron amigos. Desde las elecciones de agosto, el ex empresario se transformó en uno de sus principales asesores, con quien habla a diario, y quien se ocupó, durante los dos meses que transcurrieron desde la victoria en la PASO, de coordinar a los equipos técnicos que conformaron los libertarios preventivamente.

Guillermo Francos

Guillermo Francos será el encargado del ministerio del Interior (Télam)

Estará al mando del Ministerio del Interior y es otro gran colaborador de Milei. También proveniente de las filas de AA2000, ex diputado nacional del Frente Cívico de Domingo Cavallo, que colaboró con el ex ministro de Economía de Carlos Menem especialmente en el ámbito jurídico durante la segunda mitad de los 90. De 73 años y vasta experiencia en el sector público y el privado, estará encargado del vínculo con el establishment político, y especialmente, con los gobernadores. Lo acompañará el Lisandro Catalán como viceministro del área. Actualmente, es director del Registro Nacional de Reincidencia, recibido abogado en la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con una Maestría en Gestión Pública de la Universidad Austral.

Guillermo Ferraro

Guillermo Ferraro, al frente de Infraestructura

Será el ministerio de Infraestructura, una de las dos carteras con mayor volumen en el nuevo gobierno. Como la mayoría de los futuros ministros, proviene del sector privado, donde conoció a Milei. Especialista en asesoramiento financiero, hasta abril fue director para la Argentina de la firma multinacional KPMG, dedicada a los servicios, crecientemente volcada a los procesos tecnológicos. Durante la carrera hacia la segunda vuelta electoral, se ocupó de liderar el operativo de fiscalización en coordinación con el Cristian Ritondo y Diego Santilli, de PRO.

Sandra Pettovello

Sandra Pettovello, futura ministra de Capital Humano, junto a Javier Milei

Liderará el “superministerio” de Capital Humano, que absorberá, como secretarías, a Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Presenta un perfil muy bajo. También ex empresaria y amiga muy cercana de Milei, estuvo muy activa en las sombras durante los últimos meses desde una oficina de cowork en Palermo. Es licenciada en periodismo Universidad de Belgrano y en “Ciencias de la Familia” de la Universidad Austral. No tiene experiencia en estas áreas ni en gestión pública. Su desarrollo laboral fue en el ámbito privado, con labores de columnista radial y productora.

Diana Mondino

Diana Mondino será la canciller de Javier Milei (Adrián Escandar)

Encabezará la Cancillería, a cargo de la política exterior del país. Durante la campaña electoral, fue la vocera de las posturas internacionales que tendría el gobierno de Javier Milei. Tiene 64 años, es economista y profesora de la Universidad del CEMA e integra los directorios de compañías como Loma Negra y Bodegas Bianchi.

Mariano Cúneo Libarona

Mariano Cúneo Libarona ya se reunió con los ministros de la Corte Suprema. Estará al frente del ministerio de Justicia

El abogado estrella de los años noventa irá al ministerio de Justicia. Lo conoció a Milei también en Corporación América y tiene una relación cercana con Francos. Doctor en derecho, tuvo su pico de fama al defender al ex manager de Diego Maradona, Guillermo Coppola y participó en la causa por el atentado a la AMIA, entre otros casos de alto voltaje. Hoy es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad el Museo Social (UMSA) y da clases de derecho penal. Según avisó Milei, estará secundado por Juan Manuel Berón, analista financiero especializado en temas previsionales, que formó parte de Santander Investment; Máxima AFJP y llegó lideró la rama regional de inversiones para América Latina de HSBC y que trabajó en la reforma iniciada en México hace tres años.

Patricia Bullrich

Patricia Bullrich junto a Javier Milei, en el cierre de la campaña electoral hacia el balotaje (REUTERS/Matias Baglietto)

La ex rival de Javier Milei en las elecciones generales del 22 de octubre volverá a encabezar el ministerio de Seguridad de la Nación, una función que desempeñó los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Luego del pacto de Acassuso entre el ex presidente y el dirigente libertario, Patricia Bullrich se sumó a la campaña de La Libertad Avanza en el tramo hacia el balotaje del 19 de noviembre.

Osvaldo Giordano

Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de Córdoba

Es el nombre que encabezará la Anses, y que expresa la sintonía política de La Libertad Avanza (LLA) con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Giordano es ministro de Finanzas de Córdoba y estuvo a cargo de los números de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Es especialista tributario. Entre 1992 y 2014 fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajó en temas de políticas públicas en varios países latinoamericanos.

Omar Yasín

El abogado laboralista Omar Yasín se encargará de la cartera laboral

Es un ex funcionario durante la gestión de Cambiemos que asumirá la Secretaría de Trabajo. Es abogado laboralista y fue director del Servicio de Conciliación Obligatoria (SECLO) en tiempos del ministro Jorge Triaca. También colaboró en los equipos técnicos de Patricia Bullrich.

Horacio Marín

Horacio Marín es presidente de Tecpetrol y es el nombre designado por Milei para YPF

Javier Milei lo designará como Presidente y CEO de YPF. Horacio Marín es un ingeniero químico con una trayectoria de más de tres décadas en el sector petrolero, y es un profesional respetado en la industria que se desempeña como presidente de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint.

Pablo de la Torre

Pablo de la Torre junto a la futura ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

Es hermano del ex intendente de San Miguel y actual senador provincial (Juntos por el Cambio), Joaquín de la Torre. Ocupará la secretaria de Desarrollo Social, bajo la órbita de Sandra Pettovello, un área clave para el manejo de la conflictividad social porque tendrá a su cargo la coordinación de los planes sociales y la relación con los piqueteros. En el municipio de San Miguel tuvo a su cargo el área de Salud y actualmente es secretario de Infancia y Familia. Es médico pediatra, y presidente de la Asociación Civil Concordia.

Eduardo Rodríguez Chirillo

Eduardo Rodríguez Chirillo estará al frente de la secretaría de Energía

Fue confirmado en declaraciones públicas por Guillermo Ferraro al frente de la secretaría de Energía. Rodríguez Chirillo es un abogado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y con un doctorado en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España. Actualmente, se desempeña como Socio Fundador del estudio jurídico ERC & Asociados y consultor independiente en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante los años 1995 y 1996 fue consultor de la Secretaría de Energía, cuando estaba bajo la órbita de Domingo Cavallo, y fue asesor del entonces Ministerio Nacional de Infraestructura y Vivienda, en 2001, a cargo de Carlos Bastos. De 2001 al 2007 se desempeñó como director de asuntos jurídicos en Latinoamérica para la empresa Iberdrola. En España tuvo un papel destacado en el plan privatización que llevó adelante el presidente español José María Aznar.

Las bajas que hubo

Emilio Ocampo

Era el único nombre que había confirmado Javier Milei para su equipo económico. Finalmente, en medio de las negociaciones con Mauricio Macri, Ocampo confirmó que no estará al frente de la presidencia del Banco Central (BCRA) y, por lo tanto, quedará en suspenso el proyecto de dolarización de la economía que le había acercado al presidente electo. “Emilio no se bajó, lo bajaron”, explica alguien que participó de las conversaciones que tuvieron un protagonista central: Nicolás Posse.

Carolina Píparo

Elecciones Balotaje 2023 - Vota Carolina Píparo. (Crédito: Marcos Gomez)

Fue otra de las sorpresas de los últimos días. Carolina Píparo, quien se presentó como candidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, finalmente no estará en ANSES, como se había confirmado durante las negociaciones para el armado del Gabinete de Javier Milei. De hecho, había publicado en sus redes sociales que el próximo lunes se reuniría con Fernanda Raverta para iniciar la transición. Ocupará otro lugar en el gabinete, aún sin confirmar.

Gustavo Morón

Gustavo Morón era un nombre puesto para encabezar la secretaría de Trabajo

Es un contador que sonaba para liderar la secretaría de Trabajo de la que, finalmente, liderará Yasín. Entre 2015 y 2019, Morón fue titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y que podría ocupar el mismo cargo en la gestión de Milei. También se desempeñó como gerente de Auditoría de Gestión y Resultados de Anses y como responsable de la Gerencia de Técnica y de Planeamiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el período 2000-2002. Es parte de los equipos técnicos que conduce la transición con la actual ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos.

Carlos Rodríguez

El economista, Carlos Rodríguez, junto a Javier y Karina Milei

El economista, quien a principios de la campaña presidencial fuera mencionado por el hoy presidente electo Javier Milei como uno de sus asesores en materia económica, dijo a través de las redes sociales que decidió “terminar toda relación” de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza. El académico y ex funcionario hizo pública su incomodidad con la danza de nombres que suenan para el gabinete del libertario. “Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza”, dijo en su cuenta de X

La lista de los probables

Hay una lista de figuras y ex funcionarios muy cerca de sumarse al gabinete de Javier Milei pero que, debido al rol estratégico de sus áreas, su incorporación depende de febriles negociaciones.

Luis “Toto” Caputo

Luis "Toto" Caputo figura como candidato para el ministerio de Economía (Martín Rosenzveig)

Nicolás Posse mantuvo ayer en una conversación privada en el hotel Four Seasons con Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri. En las últimas horas, su nombre se instaló como posible ministro de Economía. El ex titular del Banco Central, quien se involucró en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), descartó una dolarización inmediata. Según informó este medio, Caputo habría prometido conseguir USD 15.000 millones.

Demian Reidel

Demian Reidel, ex vicepresidente del Banco Central

Reidel forma parte de la dupla con Caputo que quedó con más chances para hacerse cargo de la economía. En su caso, le ofrecieron encabezar el Banco Central, institución de la que fue vicepresidente durante la gestión de Federico Sturzenegger durante el gobierno de Mauricio Macri. Reidel tuvo un rol esencial en salida del control de cambios en el comienzo del gobierno de Mauricio Macri. Hace pocos días, cambió su bio de X en la que se presenta como “desarmador de cepos”. La dupla Caputo-Reidel no tuvo confirmación oficial. La tarea que le espera es atacar rápidamente el problema de las Leliq, sin dolarización ni Plan Bonex.