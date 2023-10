Gerardo Morales: “No tenemos nada que ver con Macri, y que pare de agredir”

El 40 aniversario del triunfo electoral que llevó a la presidencia a Raúl Ricardo Alfonsín después de siete años de dictadura militar se conmemoró esta tarde en plazas de todos, con actos organizados por el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR).

En la Ciudad de Buenos Aires, el evento central tuvo lugar en la Plaza Estado del Vaticano, ubicada en la intersección de las calles Cerrito y Viamonte, junto al Teatro Colón y a pocos metros del Obelisco.

El evento contó con la presencia de líderes nacionales de la UCR y de algunos de los exfuncionarios que acompañaron a Alfonsín en su gobierno, que emergió victorioso con más del 52% de los votos el 30 de octubre de 1983, superando al candidato del Partido Justicialista (PJ), Ítalo Luder.

En ese marco, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, hizo un repaso del contexto electoral, lamentó las opciones que llegaron al balotaje y retomó sus críticas al ex presidente, Mauricio Macri. “No tenemos nada que ver con Macri”, arengó desde el escenario, y luego pidió que el fundador del PRO “pare de agredir”. Lo dijo en relación a los recientes cruces que ambos mantuvieron, luego del pacto al que arribaron el ex presidente y Patricia Bullrich, ex candidata a jefa de Estado de Juntos por el Cambio, con Javier Milei.

El gobernador de Jujuy apuntó contra “los que creen que un partido es una empresa”, en otro tiro por elevación al fundador del PRO, y defendió que la sociedad “les haya dado un rol como oposición”. Macri había hablado en las últimas horas afirmando que el radicalismo era “un partido que se ha modernizado” con excepción “de un grupito”, en el que ubicó a Morales.

El titular del radicalismo insistió en que ninguna de las dos opciones que llegaron al balotaje para definir al próximo presidente de la Nación son aceptables para el espacio. Ni Sergio Massa ni Javier Milei. No obstante horas antes Morales había reconocido que haría “todo lo que esté a su alcance” para que no sea el libertario el que llegue a la Casa Rosada.

El senador nacional del radicalismo, Martín Lousteau fue otro de los oradores. Durante su intervención, reivindicó al gobierno de Alfonsín y advirtió que los desafíos que él enfrentó en su presidencia fueron más difíciles que los que tienen, en el presente, los gobiernos. “Raúl Alfonsín es el último prócer que tuvo este país”, aseguró quien fue candidato a Jefe de Gobierno en la interna de Juntos por el Cambio.

La convocatoria del Comité Nacional del radicalismo exhortó a celebrar no solo ese triunfo “de todos los argentinos” en los actos, sino también a reflexionar sobre el futuro del país cuando faltan apenas 20 días para que los argentinos elijan a su nuevo presidente.

Esta tarde se llevará a cabo en plazas de todo el país, actos por los 40 años del gobierno de Raúl Alfonsín

Se realizó en un momento en el que partido debió replantear su estrategia electoral de cara al balotaje del 19 de noviembre, donde se enfrentarán el candidato de Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía, Sergio Massa, con el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Como parte integrante de Juntos por el Cambio, la UCR decidió no pronunciarse por ninguno de los candidatos y expresar su rechazo hacia los dos proyectos. Eso derivó en una ruptura con dos de los referentes del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quienes eligieron encolumnarse detrás del libertario.

De esta forma, en medio de los evocaciones a un prócer del radicalismo como Alfonsín, la coyuntura electoral atravesó las expresiones de los dirigentes.

Homenajes a Alfonsín

En el video promocional del evento, los organizadores mostraron a Alfonsín recitando parte del preámbulo de la Constitución, el día del cierre de su campaña en 1983. Ayer, Massa lo emuló en Tucumán, en la asunción del gobernador Osvaldo Jaldo, para llamar a la unión nacional.

“Marchamos y luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino”, se lo escucha decir a Alfonsín en la filmación mientras es ovacionado por una multitud que grita “Alfonsín, Alfonsín...”

Parafraseando a Alfonsín, Massa utilizó los mismos argumentos para captar el voto de los radicales indecisos y lograr que lo apoyen en esta segunda vuelta. “Quiero rendir homenaje al primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad, a Raúl Ricardo Alfonsín. Recordarlo y recordar esa convocatoria que decía por qué marchamos y por qué luchamos”, remarcó ante los tucumanos. “Abrazamos desde el peronismo a los hombres y mujeres de bien que creen en el país de los valores democráticos frente a aquellos que llamar a destruir los valores esenciales de nuestra Patria. Vamos a renovar ese mandato de hace 40 años”, sentenció.

"Te invitamos a construir la Argentina que viene", reza la convocatoria de la UCR

Las declaraciones de Massa fueron interpretadas como otra señal para sumar el voto radical a sus filas, y más teniendo en cuenta que las principales figuras nacionales del radicalismo rechazaron el respaldo político que el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), brindaron al líder de La Libertad Avanza.

El legado de Alfonsín, según la UCR, representa “un ejercicio de memoria y una razón para celebrar, transmitido de generación en generación” debido a su papel en la restauración de la libertad y la justicia.