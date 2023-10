Milei cuestionó a los dirigentes de JxC que no apoyan el pacto electoral con Bullrich y Macri: “Probablemente siempre quisieron estar con Massa”

Javier Milei y Patricia Bullrich posaron para las cámaras en el programa "A Dos Voces" (TN). (inakiigutierrez)

En medio del cimbronazo político que significó la abrupta ruptura de Juntos por el Cambio (JxC), luego del pacto electoral que Javier Milei selló el pasado martes por la noche con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, ambos referentes del PRO. el candidato libertario le hizo frente a los cuestionamientos que recibió de parte de otros dirigentes que integran la coalición opositora. En ese sentido, apuntó contra los que rechazan al acuerdo entre ambos espacios y sugirió que “siempre quisieron estar con (Sergio) Massa”.

Menos de una semana después de las elecciones generales, en las que el oficialista Massa se impuso con el 36,68 por ciento de los votos -según el recuento provisional-, Milei fue consultado por el reciente quiebre de JxC y responsabilizó a los integrantes de la alianza que no sumaron su apoyo a la fórmula de La Libertad Avanza (LLA). “Probablemente los que no quieran estar o los que no quieran saber nada son los que siempre quisieron estar con Massa. Que no lo hacían de manera explícita y lo hicieron de forma solapada, y desde mi punto de vista son los mismos que traicionaron a la señora Bullrich”, expresó este sábado a la mañana el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Radio Mitre.

Entre los dirigentes del PRO que no se sumaron al pacto electoral entre JxC y LLA se destacan el todavía jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Respecto a un posible acercamiento para trabajar juntos de cara a la segunda vuelta, Milei fue tajante y advirtió que “el problema es que no hay afinidad de ideas”.

María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta no se expresaron en relación al pacto electoral de Javier Milei con Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

“El elemento ordenador es el cambio y el estilo del cambio. Si ustedes se fijan, yo siempre bregué por un ordenamiento ideológico. Y afortunadamente está pasando”, destacó el economista. En la misma línea, agregó: “Más allá de las etiquetas que les pongan, adhieren a las ideas de la Izquierda, de la centroizquierda, los progres, los colectivistas. Esos tienen que estar del otro lado. De este lado estamos los que ponemos a la libertad en el centro de la escena”.

En cuanto a la posibilidad de reunirse con Rodríguez Larreta y Vidal pese a las marcadas diferencias políticas que existen entre ellos, sentenció: “Se hace bastante difícil escucharlos y que no suenen parecidos a lo que representa Massa y el kirchnerismo”.

Durante otro tramo de la entrevista radial, Milei destacó “la grandeza” de Bullrich y el ex presidente Macri por el apoyo incondicional a su candidatura. “Si a mí me hubiera tocado quedar relegado del balotaje, hubiera hecho lo mismo. Porque hemos decidido poner nuestras ideas del cambio en favor de los argentinos por encima de nuestras diferencias personales y conceptuales. De hecho la reunión del martes justamente se inició con un pedido de disculpas mutuo por cosas ocurridas durante la campaña y a partir de ahí dijimos ‘bueno, es mucho más importante mirar hacia adelante y buscar una Argentina mejor que estar removiendo nuestras diferencias pasadas’”, detalló.

Ante la consulta sobre la posibilidad de sumar a un eventual Gabinete a economistas que hayan trabajado en la campaña junto a Patricia Bullrich Milei dijo que “algunos sí, pero otros no”. Y profundizó: “(Carlos) Melconian no sería el caso, pero (Daniel) Artana y (Rodolfo) Santángelo si”.

Con vistas a la segunda vuelta, el candidato libertario aseguró estar “convencido” de que derrotará al actual ministro de Economía en las urnas, pero al mismo tiempo advirtió: “Las posiciones neutras favorecen a Massa”.