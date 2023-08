Diego Leuco: “Tenemos que ir a votar, es la única herramienta, la más vital y sagrada que tenemos en una democracia”

El periodista enumeró los motivos por los cuáles es importante emitir el sufragio en su programa de Luzu TV

A horas de una nueva jornada electoral en el país, y en un contexto donde se registraron altos niveles de ausentismo en los últimos comicios provinciales, el periodista Diego Leuco hizo un llamado a la reflexión sobre la democracia y pidió a los argentinos que vayan a votar el próximo domingo en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Fue en el marco de su programa “Nadie dice nada”, que se emite por la plataforma de streaming Luzu TV y está dirigido mayoritariamente a un público joven. Durante su editorial, el conductor pidió permiso para salirse de las temáticas habituales para compartir su preocupación por el descontento social que hay de cara a las elecciones.

En este sentido, aprovechó para remarcar la importancia del sistema democrático y pidió a la juventud “valorar” las herramientas que este nos ofrece para elegir a los gobernantes de nuestro país.

“Viste que acá no hablamos mucho de actualidad en general, es como un programa súper de entretenimiento. Pero si hay algo importante, me parece que está bueno decirlo. El domingo se vota, sí, lo sabemos todos. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay elecciones concurrentes; o sea, hay que votar de dos maneras distintas: en una urna tradicional para presidente y cargos nacionales, y después en la máquina para cargos de la ciudad. En otras provincias se vota con la modalidad de cada una de las provincias”, comenzó diciendo el periodista.

El editorial de Diego Leuco acerca de las razones para ir a votar

Y añadió: Cada uno en su casa y acá tiene su ideología, su manera de pensar, su candidato o candidata favorita, su candidato o candidata que menos le cae, como en cualquier otra elección. Viene pasando en estas elecciones que hubo en este año en Argentina un nivel de ausentismo histórico; nunca pasó en la historia que tan poca gente vaya a votar, y la verdad que es triste, es una lástima. Obviamente, hay un clima de mucho dolor y mucha desesperanza. O sea, la cosa está muy mal desde hace mucho tiempo, pero nosotros, que somos todos hijos de la democracia, vemos el hecho de votar como algo natural. No es natural, y cuando no se vota la cosa se pone muy fea, corre sangre, no se puede vivir en libertad”.

Asimismo, reconoció que probablemente muchos de los ciudadanos no estén convencidos por ninguno de los candidatos que se postulan en las PASO, pero reiteró que es importante expresarlo en las urnas.

“Seguramente por ahí no te gusta ningún candidato del todo, o por ahí te encanta alguno, o no, no sé, cada uno sabe, pero tenemos que ir a votar. O sea, la única manera de resolver los quilombos que tenemos es yendo a votar. La democracia no será un sistema perfecto, pero es el mejor que hay, es el mejor que tenemos. Tenemos la enorme posibilidad, la enorme bendición de que cada dos años, chicos, cada dos años, te piden que vayas un día y te comprometas 10 horas de tu día, de más o menos saber quién está ahí, más o menos ver qué dice, y poner el voto”.

Este domingo habrá PASO en Argentina

Finalmente, volvió a hacer hincapié en el nivel de ausentismo histórico registrado durante las últimas elecciones provinciales desarrolladas los meses anteriores y el que se proyecta para el próximo domingo, por lo que se mostró desilusionado.

“Votar es la única herramienta, y la más vital, la más hermosa, la más sagrada, la más importante que tenemos en una democracia libre, que es ir a elegir quién nos gobierna. No es tan difícil, y es triste que vaya a votar el 60% del padrón. Es muy bajo eso, muy bajo. Solamente quiero que votes por quien quieras, tengas la ideología que tengas, votes a quien votes, pienses lo que pienses, pero anda y hacelo. O sea, no pasó hace mucho tiempo en la generación de nuestros papás, no se votaba, y si querías votar, te cagaban a tiros. Entonces no lo demos por hecho, porque lo tuvimos siempre, porque hay lugares donde no pasa, y la pasan muy mal”, dijo comparándose con otras naciones que no cuentan con este sistema.

Y concluyó: “La democracia es perfectible, recontra, pero es nuestra responsabilidad ir y votar. No es nada, insisto, por el que quieran, Por quien quieran, pero me duele muchísimo decir que el 60% del padrón vote loco. Tiene que votar el 70 y pico, 80 por ciento de la gente, no puede ser que vote nada más que el 60. Es una lástima, es la mejor herramienta que tenemos. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, nada. Lo quería decir”.

Seguir leyendo