Maximiliano Abad, precandidato a senador en la lista de Bullrich: “El 14 de agosto vamos a estar todos juntos”

Maximiliano Abad respaldó la candidatura de Patricia Bullrich

Maximiliano Abad es uno de los radicales que se unió a Patricia Bullrich para las elecciones de este año. El actual presidente de la UCR bonaerense encabeza la lista de senadores nacionales y, con ese armado, quedó enfrentado a las autoridades del partido centenario - Gerardo Morales y Martín Lousteau- y a su ex aliado Facundo Manes, quien recientemente se expresó a favor de Horacio Rodríguez Larreta para la interna de Juntos por el Cambio.

Durante una entrevista con Infobae, el dirigente marplatense argumentó su decisión estratégica y apuntó contra el Gobierno. En caso de ganar la banca en el Senado, la UCR tendría un senador por la provincia de Buenos Aires después de más de 20 años, ya que el último que asumió ese lugar fue Raúl Alfonsín en el 2001. Además, logró influir en el armado bonaerense de Bullrich y se posiciona como uno de los líderes de la renovación radical.

— Sos el precandidato a senador de Patricia Bullrich, del otro lado hay otra oferta de Juntos por el Cambio ¿Por qué hay que ir por la de Patricia?

— Muchas veces me preguntan qué coincidencias y qué diferencias tenemos con otros circunstanciales adversarios. Tenemos muchas coincidencias: ambos queremos trabajar para que haya educación de calidad en la Argentina, luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, fortalecer institucionalmente a nuestro país como requisito para el progreso del desarrollo y la modernidad. Pero hay una diferencia que es trascendental. Patricia tiene los atributos que en este momento necesita la Argentina.

La Argentina necesita dirigentes que tengan firmeza, coraje, valentía, que tengan un liderazgo claro. Por eso, desde mi perspectiva, Patricia es la persona indicada para conducir los destinos de la Argentina. ¿Por qué liderazgo? Porque hay que reestablecer un liderazgo presidencial que hoy está deteriorado. ¿Por qué coraje? porque hay que enfrentar a un status quo que nada quiere que cambie en la Argentina.

¿Y por qué firmeza? El diálogo es esencial en un sistema democrático pero lo que no se puede negociar es el cambio porque si nosotros negociamos el cambio seguimos defraudando a una Argentina que cada vez es más decadente, que cada vez es más pobre, que cada vez tiene menos sentido de que va a haber oportunidades para para sus hijos.

— El radicalismo se dividió en dos a la hora de armar las listas. Gerardo Morales ya había hecho una alianza con Horacio Rodríguez Larreta pero ahora se sumó Facundo Manes ¿Cómo te cayó eso?

— El apoyo no lo expresó en estos días. El apoyo Facundo se lo expresa Horacio el día que se arman las listas, porque en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, en el tercer lugar, va un hombre de su confianza. Por eso a nosotros no nos llamó la atención y sabemos que ese apoyo está expresado desde un primer momento. No compartimos por supuesto en ese momento con Facundo y la mayoría de los intendentes, legisladores, concejales, presidentes de partidos nos pronunciamos a favor de la “Fuerza del cambio”, que es la propuesta que lleva Patricia Bullrich en la Argentina y Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires.

Maximiliano Abad habló sobre el apoyo de Facundo Manes a Horacio Rodríguez Larreta

— ¿El lunes 14 de agosto ves el radicalismo pudiendo unir o saldando las diferencias que no pudo saldar antes del cierre de listas?

— Vamos a estar todos juntos, no solamente los radicales, sino todos en Juntos por el Cambio. Vamos a estar en unidad conduciendo alternativa, alternancia y yendo abrazar ese futuro que nos está esperando, pero eso lo vamos a hacer todos juntos.

— Vos fuiste uno de los que impulsaba y pedía la unidad en la provincia con un candidato único. Eso no se logró, ¿Crees que eso puede dificultarlos en esta elección para ganarle a Axel Kicillof?

— Siempre hay riesgo de perder la provincia de Buenos Aires, y si perdemos es un condicionamiento muy grande para la transformación de la Argentina. Por suerte hoy la sociedad argentina viene en proceso de cambio. Hoy se está reconfigurando el mapa político, se están ganando muchas gobernaciones y eso es un apoyo institucional muy importante junto con tener mayoría en el Senado de la Nación, que también es una posibilidad.

— En caso de ganar en estas elecciones, ¿Te posicionas como el referente de la renovación radical?

—Sería mucho más fácil hablar que la renovación es etaria, y para mí la renovación tiene que ver con todos aquellos que no tienen arrugas en el alma. No importa la edad que uno tenga, lo importante es entender qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la Argentina, cómo se construyen procesos que nos lleven a la modernización, al progreso, al desarrollo, a una Argentina inserta en el mundo. Por supuesto que me siento parte de una generación que va a protagonizar el futuro pero tenemos que hacerlo con todos aquellos que quieren transitar ese camino hacia esa Argentina distinta.

Ernesto Sanz, Maximiliano Abad y Gastón Manes

—¿Puede haber una pelea por el Comité Nacional de la UCR?

— La pelea que tenemos que dar hoy es contra la pobreza, contra la exclusión, contra la indigencia, contra la pérdida de calidad educativa. Este Gobierno es el que más deuda generó, 94 mil millones de dólares. Es el Gobierno que más devaluó y, desde el 91, es el Gobierno que más inflación generó. Sigue generando exclusión y pobreza.

— ¿Qué entendiste sobre la propuesta de Patricia Bullrich de entrar al Banco Central con una cámara de televisión?

— Comunica muy bien. La gente está esperando del otro lado que le grafiquen la situación, y graficar la situación implica lo que hizo Patricia. Decir ‘voy a entrar al Banco con las cámaras y les voy a mostrar que no hay reservas”. Por supuesto que eso es figurativo, que no es real. Una vez leyendo un libro, yo era muy chico, y le preguntaba a mi papá si lo que decía ese libro era verdad. Perón para graficar una situación decía que no podía caminar por el banco porque estaba lleno de lingotes de oro, por supuesto que era mentira, podía caminar por el banco, pero quería graficar una situación. Por eso es en sentido figurativo lo que dijo Patricia, creo que del otro lado de la televisión, el que la estaba o la estaba mirando lo interpretó bien y eso lo importante que la comunicación llegue a los ciudadanos.

— Además de Facundo Manés, Rodríguez Larreta sumó el apoyo de María Eugenia Vidal ¿Qué opinión tenes al respecto?

— María Eugenia Vidal tomó una decisión individual, pero la gran mayoría del espacio que trabaja con María Eugenia se pronunció a favor de Patricia: legisladores, concejales, candidatos. Tal es así que el primer diputado nacional por la Fuerza del Cambio en la provincia de Buenos Aires es Cristian Ritondo. Por eso cuando se producen estas cosas hay que mirar en términos reales cuál es el acompañamiento que esas expresiones tienen.

