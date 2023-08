Axel Kicillof recorrió Mar del Plata con Fernanda Raverta en busca del voto en distritos donde no gobierna el peronismo

Axel Kicillof junto a Fernanda Raverta

En el sprint final de la campaña electoral hacia las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobernador bonaerense y candidato a la reelección por Unión por la Patria, Axel Kicillof, mantuvo una serie de reuniones en el municipio de General Pueyrredón junto a los candidatos locales de la lista de UP, Fernanda Raverta -que buscará la intendencia- y el ex jefe comunal, Gustavo Pulti -primer candidato a diputado provincial por la Quinta sección electoral-.

La agenda de Kicillof por Mar del Plata estuvo cargada de actividades. Incluyó reuniones con representantes del sector productivo en el marco de una ronda de negocios, una recorrida por el Parque Industrial de Mar del Plata y un encuentro con vecinos en la localidad de Batán. También realizó una recorrida por las obras de la avenida Circunvalación y las que se están haciendo a través del Organismo Provincial de Integración Social Urbana (OPISU) en el barrio Autódromo. Esto último incluyó un discurso de Kicillof desde la caja de una camioneta y una charla en el aula magna “Coca” Maggi del Complejo Universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, titulada “Derecho al disfrute”. En todos los casos, el gobernador se mostró junto a Raverta.

La apuesta electoral de Unión por la Patria para la ciudad balnearia es total. El municipio de General Pueyrredón -con Mar del Plata como cabecera- es el segundo distrito con mayor cantidad de electores detrás de La Matanza. Su intendente, Guillermo Montenegro, cuenta con la particularidad de que, pese a la fuerte interna que atraviesa por estas horas a nivel nacional, él irá pegado en las dos boletas presidenciales que ofrecerá Juntos: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Frente a esto, Raverta logró una estrategia parecida y se impuso como la candidata de unidad de Unión por la Patria. De esta forma, Mar del Plata tendrá en las PASO dos candidatos fuertes con lista única, que medirán su potencial electoral. La definición llegará en octubre.

Te puede interesar: Julio Alak: “Nos preocupa la baja participación electoral”

En el peronismo también destacan como positivo -en el marco de la estrategia electoral- el acuerdo con el ex intendente Gustavo Pulti, que será el primer candidato a diputado provincial por la Quinta sección electoral. Se trata de municipios que se ubican en la región centro y este de la provincia. Con las figuras de Raverta más el conocimiento y eventual caudal de votos que puede aportar Pulti, UP busca pelear uno de los bastiones claves para el PRO.

“Hace cuatro años lo dimos todo y nos faltó poquito. Esta vez tenemos una nueva oportunidad, la del Encuentro Marplatense porque hemos ampliado nuestro corazón, incorporado a Gustavo Pulti y a todos los compañeros. Porque soñamos con ser muchos y ser más y que en eso de ser más nos encontremos. Tenemos una oportunidad enorme”, planteó este miércoles Raverta junto al gobernador.

Para el gobierno provincial es clave hacer una buena elección en Mar del Plata en las PASO, que además logre irradiar un escenario similar hacia los distritos de la región para lo que será la elección general de octubre.

Recorriendo las obras de la circunvalación marplatense

Este miércoles, uno de los adversarios de Kicillof también estuvo de recorrida en el distrito. Se trata del precandidato a gobernador y diputado nacional, Diego Santilli. En su paso por la ciudad balnearia -el mismo día que Kicillof- el ex vicejefe de Gobierno porteño dijo en una entrevista a Canal 8 de Mar del Plata que iba a ser un gobernador “que no discrimine y acompañe; no como Kicillof que se enteró que iba a asumir Montenegro y le sacó la Gendarmería. Además del desastre que hicieron en el Interzonal donde no tienen gas ni ropa de cama, no funcionan los ascensores , y cuyos empleados trabajan con un abandono total”.

“Di varias entrevistas a medios marplatenses y todos me preguntaron lo mismo: si Mar del Plata está discriminada por ser de la oposición. Mi respuesta fue que tardaría mucho más que el tiempo lógico de una entrevista para enumerar la cantidad de cosas que el gobierno provincial y nacional hicieron en Mar del Plata. Esto no tiene que ver con una campaña, fue una decisión prospectiva. Lo importante era mostrarle a Mar del Plata todo lo que se está haciendo para que se comprenda que si hay una intendenta del peronismo va haber mucha más respuestas, va a ir por ahí, por reconocer derechos, llegar a todos los barrios, que el Estado incluya”, replicó Kicillof en la charla titulada Derecho al Disfrute, donde lo acompañaron además de Raverta, el ministro de Producción, Augusto Costa y la presidenta del Instituto Cultura, Florencia Saintout.

Por su parte, la candidata a intendenta hizo una defensa a la gestión turística del gobierno nacional y provincial y el impacto productivo en Mar del Plata. “Estamos en la ciudad donde millones de compatriotas eligen venir a disfrutar porque estamos en una ciudad donde todo es disfrutable. Muchos argentinos eligen disfrutar los fines de semana largos y puentes. Y guarda con eso porque están en peligro. Hay un fin de semana puente por mes, eso no estuvo durante cuatro años. No les quiero decir durante qué cuatro años no estuvo, porque ya lo saben”.

Kicillof junto a Raverta, Pulti y Augusto Costa con representantes de sectores productivos en Mar del Plata

Además contó que se proponía una ciudad “que no solo la puedan disfrutar los turistas”, sino “que también la podamos disfrutar los marplatenses y para que eso ocurra tiene que ser la ciudad donde ese derecho al futuro se pueda sostener diariamente en la ciudad. Que tomarse el bondi no sea un riesgo de vida, donde además puedan salir un día de lluvia, que sea una ciudad donde en los barrios haya luz”.

“Quiero pedirles que este 13 de agosto hagamos un esfuerzo. Nos falta poquito y hay que ir a buscar lo que falta para que no nos vuelva a ocurrir quedarnos con tanta ilusión guardada. Esa ilusión se tiene que materializar. Para eso hay que ganar la elección, hay que ganar la elección para que el 10 de diciembre cuando se cumplan 40 años de la democracia haya un presidente, un gobernador y una intendenta de la democracia; parece sentido común pero no lo es. No todos los candidatos que están enfrente nuestro son de la democracia, están planteando cosas que atrasan feo”, planteó la funcionaria nacional en lo que fue la última de las actividades que Kicillof encabezó en Mar del Plata.

Seguir leyendo: