Martín Redrado: “Creen que apretando al sector privado con cepo van a lograr conductas de crecimiento económico”

Martín Redrado plantea un programa de seis leyes para estabilizar la economía

A tan solo 16 días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los diferentes candidatos y sus equipos económicos refuerzan su campaña al exponer los planes que proponen para bajar la inflación y controlar la suba del dólar. En este marco, el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, parte del grupo de asesores de Horacio Rodríguez Larreta cuestionó al cepo y planteó: “Creen que apretando al sector privado con cepo van a lograr conductas de crecimiento económico”.

“El problema es atacar las distintas variables de manera separada. La realidad no es compartimentos estancos”, comenzó explicando Redrado. De esta manera, planteó: “Lo que nosotros proponemos es el 10 de diciembre es un shock de leyes en materia de independencia del banco central, de reforma del estado, de simplificación tributaria, de eliminación y reducción de retenciones, de infraestructura, potenciar los dos ejes de crecimiento que tenés por delante”.

Durante los últimos días, la cuestión cambiaria y las declaraciones de la precandidata a presidenta del PRO Patricia Bullrich sobre la idea de levantar el cepo “lo más rápido posible” e instalar un “blindaje” del FMI volvieron a poner en debate estos puntos de la situación económica actual que transita la Argentina. Al respecto, Redrado analizó: “Argentina no sale con blindaje. Ya lo probamos en 2001 y no funciono, nos fue muy mal con eso. No salimos también con más endeudamiento. Lo que tenemos que buscar son dólares genuinos de los argentinos y de inversiones como en gas natural, en minería para tener dólares contantes y sonantes”.

Por esto mismo, resaltó la necesidad de fortalecer los lazos internacionales para poder insertar a Argentina en el mercado global. “Debe haber una política exterior que nos integre productivamente al mundo, que busque cuáles son esos motores de crecimiento”, señaló tras mencionar las oportunidades que podría generar el gasoducto, la minería y la energía para fomentar la llegada de dólares genuina.

Redrado considera que Alemania y España serían potenciales inversores para el país

Con respecto a la prohibición de acceder a los dólares, Redrado sostuvo: “Creen que apretando al sector privado con cepo van a lograr conductas de crecimiento económico”. “Nosotros trabajamos, creemos y tenemos proyectos de leyes que hay que van en el sentido contrario, que generan incentivos en la población para consumir más, para ahorrar más, para invertir más”, adelantó del plan económico que prepara el equipo económico de Larreta en el caso de que sea electo presidente.

“Yo hablo mucho con inversores internacionales y hoy hay muchísimas voluntad, sobre todo los europeos por necesidad de tener nuevas fuentes que los hagan independiente de Rusia”, explicó y se refirió específicamente a Alemania y España.

Sin embargo, aclaró que sólo podría alcanzarse un acuerdo internacional con países de la Unión Europea si Argentina les da “seguridad jurídica”, por lo que señaló que sería necesario adherir a tratados internacionales.

Para esto, Redrado enfatizó que será necesario que haya “un presidente que tenga la fortaleza de los hechos, de haber generado resultados”, que se sostenga en un plan perdurable en el tiempo, de acuerdo con sus declaraciones al programa Verdad Consecuencia de TN.

Martín Redrado integra el equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta (Foto: Luciano González)

Las palabras del antiguo presidente del Banco Central se dan mientras el Gobierno renegocia la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e intenta cerrar un acuerdo antes de las PASO.

En este marco, el ex funcionario evaluó: “Tienen que aparecer los dólares del FMI, y no aparecen. Mientras no aparecen las palabras no alcanzan”. De esta manera, se refirió a las soluciones que plantea el organismo internacional como “una receta única para todos los países igual sustentada en estabilidad fiscal, superávit fiscal y devaluación”, algo que destacó que no es aplicable de la misma forma para todo los países.

Para concluir, fue muy explícito sobre el trabajo que hay por delante: “El Congreso no se puede ir de vacaciones, nadie se puede ir de vacaciones. Con leyes, con equipos solventes y con un plan económico integral y social, Argentina sale”.

