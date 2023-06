Emiliano Yacobitti, en La entrevista informal: “Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales son los dos mejores gobernadores que tiene la Argentina”

Emiliano Yacobitti participó de una nueva edición del ciclo de Infobae que conecta a los jóvenes con la política

El diputado nacional y vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, elogió la fórmula presidencial que integran Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales que competirá en las PASO, destacó el prestigio internacional que tiene la Universidad de Buenos Aires, y cuestionó en duros términos a Jorge Macri, por haber dejado su cargo de intendente de Vicente López para postularse como precandidato a jefe de gobierno porteño,

“No me molesta que Jorge Macri sea el primo de Mauricio Macri, me molesta que por ser el primo de Macri pueda hacer lo que quiera y cagarse en la Constitución de la Ciudad”, reconoció Yacobitti, en el pasaje más picante de La entrevista informal.

El dirigente participó de un nuevo episodio del ciclo de Infobae que busca conectar a los jóvenes, sus problemáticas, intereses e inquietudes, con políticos y referentes que tendrán este año electoral un rol clave. En ese contexto, Yacobitti habló sobre su actividad como vicerrector de la principal universidad de la Argentina y de referencia para toda la región.

Respondió a las inquietudes que surgieron en las charlas, principalmente de participantes que cursaron allí. “La Universidad de Buenos Aires es de las mejores de Iberoamérica, con un presupuesto en dólares mucho más bajo que la gran mayoría de las universidades del resto de los países”, dijo y reconoció que el objetivo es establecer un estándar común para todas las facultades “porque algunas funcionan mejor y otras no”.

La entrevista de Yacobitti se produjo en momentos en que tanto las fuerzas del oficialismo como de la oposición terminan de definir los nombres que participarán de las PASO del 13 de agosto. Ayer, se confirmó que finalmente por el oficialismo de Unión por la Patria, competirá la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi, mientras que en Juntos por el Cambio serán Larreta-Morales contra Patricia Bullrich-Luis Petri. Además, Javier Milei irá con Victoria Villarruel.

En ese contexto es que el diputado elogió el anuncio de la fórmula que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, formó con Gerardo Morales, que es presidente de la UCR, gobernador de Jujuy, y quien enfrentó esta semana los graves episodios de violencia ocurridos durante la aprobación de la reforma de la Constitución de su provincia.

“La fórmula de Gerardo con Horacio es una fórmula que complementa dos cosas muy buenas: que son los dos mejores gobernadores que tiene la Argentina, y lo segundo es que el radicalismo gestiona y gestiona bien lugares que por ahí tienen menos visibilidad”, manifestó Yacobitti, que fue presidente de la UCR porteña hasta el 2017.

En ese sentido, además de cuestionar con mucha aspereza a Jorge Macri, el dirigente también apuntó contra quien es la rival del tándem Larreta-Morales. “Si me tengo que guiar por lo que hizo Patricia Bullrich cuando fue ministra, me parece que tenía un montón de buenas ideas pero no las pudo llevar adelante”, afirmó, cuando defendió el accionar del gobernador de Jujuy contra los violentos que intentaron quemar la Legislatura local.

También dijo que el gobierno de Raúl Alfonsín fue el mejor de los gobiernos, en contraposición a la actual administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Nadie duda que éste es el peor gobierno desde la democracia hasta ahora”, afirmó.

En la decimosegunda edición de La entrevista informal participaron Muriel Nicolás, 23 años, programadora; Candela Pereyras, 21 años, periodista y estudiante; Virginia Santeusanio, 22 años, estudiante; Melina Pujol, 26 años, estudiante, modelo y actriz; Victoria Konovalov, 21 años; estudiante y creadora de contenido en redes sociales; Lucía Sánchez, 20 años, estudiante; Juan Ignacio Rodríguez, 23 años, periodista y en búsqueda activa de empleo, Santiago Hourcade, 24 años, licenciado en administración de empresas y contador; Martina Wachs, 23 años, estudiante; Melvin Stal, 18 años, estudiante y consultor tech; y Victoria Casas, 23 años, licenciada en relaciones internacional.

La entrevista informal

Desde la izquierda. Javier, Santiago, Lucía, Melina, Martina, Emiliano Yacobitti, Melvin, Candela. Delante, Victoria K, Muriel, Victoria C. y Virginia.

-Victoria C.: Bienvenido, Emiliano. Quería preguntarte cuál es tu posición respecto a lo que está pasando en Jujuy.

-Lo primero que siento es mucha tristeza. El radicalismo nunca reivindicó la violencia como método para transformar la realidad., y lo que está pasando en Jujuy es que no se respeta la voluntad popular. Hace muy poquito esta reforma constitucional se llevó a elecciones y se ganó con el 50%. La mayoría de los artículos, todos menos uno, fueron votados por los que gobiernan, por el peronismo. Un artículo se votó solo por mayoría que es el que tiene que ver con el corte de las rutas, que hay que entenderlo bien: no es que no se puede protestar en la calle, sino que no podés bloquear lugares donde no tenés otro tipo de acceso.

En Jujuy pasaban cosas como que, cuando Milagro Sala bloqueaba los accesos a la ciudad, los chicos se quedaban llorando en las puertas de las escuelas porque los padres no los podían ir a buscar. A diferencia del resto de las provincias, que quieren perpetuarse en el poder, acá se limitaban las reelecciones de todos los mandos. Eso lo plebiscitaron. Una vez que se votó casi por unanimidad, la respuesta no puede ser “voy y rompo todo”, porque sino ¿para qué están las elecciones?

Este tipo de respuestas, obviamente organizadas, que después encuentran las pruebas de que son organizadas, los chats, me parece que son repudiables y que así no se puede gobernar un país en democracia.

-Virginia: ¿Quién es para vos hoy el líder en Juntos por el Cambio?

-Hoy Juntos por el Cambio no tiene un líder en particular, tiene varios líderes. Antes, el líder más natural -después de una elección que había sido muy poco competitiva en el 2015- era Macri, pero hoy tenés un espacio con distintos líderes. Tenés líderes del PRO, tenés líderes del radicalismo, como pueden ser Martín Lousteau, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Gustado Valdés, Facundo Manes, que son todos líderes de un espacio y líderes de otro espacio, como Lilita Carrió, pero en el PRO tenés varios líderes. Nadie puede decir que hoy lo que dice alguien en Juntos por el Cambio se hace, eso no pasa. Por eso estamos yendo a un proceso de PASO, donde la gente va a elegir quiénes quieren que de Juntos por el Cambio sean sus nuevos líderes y, me parece, es lo más sano.

-¿Creés que la elección de Horacio Rodríguez Larreta de elegir a Gerardo Morales como vicepresidente lo asemeja más a las ideas que tiene de seguridad Patricia Bullrich, que era una de sus principales diferencias?

-No, porque las ideas que tiene Gerardo Morales son ideas concretas y las lleva adelante, que es distinto con las ideas que tuvo Patricia. Yo juzgo a la gente por lo que hizo o hace cuando está en el poder, no por lo que dice que va a hacer cuando está por llegar al poder, o cuando se fue del poder. Porque a medida que te vas alejando del poder uno tiende a decir cosas que cree que por ahí no puede hacer, pero las dice igual... total no está en el poder.

Gerardo Morales es un líder que llegó a una provincia que estaba tomada, que no se podía circular, gobernada por la violencia, con déficit. Y hoy tenés una provincia donde los que no permitían que se gobierne, están presos, donde la economía es pujante, con energías novedosas para la Argentina -como las energías renovables, el litio-, una Constitución de avanzada y una provincia donde reina la paz. Si yo me tengo que guiar por lo que hizo Patricia Bullrich cuando fue ministra, me parece que tenía un montón de buenas ideas pero no las pudo llevar adelante.

Yacobitti opinó sobre la complicada situación política que atraviesa la provincia de Jujuy, donde esta semana hubo graves incidentes

-Candela Pereyras: Sabiendo que se definió que Morales sea el vicepresidente ¿por qué el radicalismo hoy no tiene un candidato a presidente con chances de ganar?

-Primero creo que la fórmula con Horacio es una fórmula que complementa dos cosas muy buenas: que son los dos mejores gobernadores que tiene la Argentina, y lo segundo es que el radicalismo gestiona y gestiona bien lugares que por ahí tienen menos visibilidad.

Todos ustedes están menos informados de lo que se hace en Corrientes, lo que se hace en Mendoza o lo que se hace en Jujuy. De las transformaciones que se hicieron en Jujuy se enteraron ahora por el bolonqui de la reforma de la Constitución, pero es una reforma de la Constitución que por ejemplo limitaba todos los mandatos. Creo que pasa por eso, porque al radicalismo le tocó gobernar provincias que tienen menos visibilidad. Y gobierna muchísimas intendencias que a veces tienen menos visibilidad en los medios nacionales.

-¿Y entonces por qué el radicalismo no tiene un espacio político y electoral fuerte hoy?

-Eso pasó durante mucho tiempo, como vos decís. Ahora cambió y las PASO ayudaron mucho, porque hubo muchos radicales que elegimos para que los candidatos, en lugar de definirlos por historia, por amiguismo o por familiaridad, decidimos competir en primarias. Así, logramos involucrar gente de afuera: hace 10 años se involucró Martín Lousteau en la Ciudad de Buenos Aires, con un partido que en la Ciudad había perdido toda la representación. Hoy somos una fuerza política que es parte del gobierno porteño y disputa también poner un jefe de gobierno.

Si ves a lo largo y a lo ancho de la Argentina el único partido de Juntos por el Cambio que logró renovarse y que no ofrece las mismas caras que en el 2015 es el radicalismo. Y eso le aportó renovación a Juntos por el Cambio. Te puedo hablar Martín, te puedo hablar de Facundo Manes, te puedo hablar de Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, te puedo hablar de Rodrigo De Loredo, de Pablo Cervi, en Neuquén, de Miguel Nanni, en Salta. Martín Berhongaray que casi gana La Pampa, de Martín Tetaz. Todos surgen de un nuevo radicalismo, que decide “esto no puede ser siempre que tiene que ser para los que vienen siendo”. Eso le aportó renovación a Juntos por el Cambio. Si vos te ponés a pensar -distrito por distrito- quién aporta las caras nuevas, las aporta el radicalismo.

De hecho el resto de los partidos por ahí tiene que andar cambiando dirigentes de un lado al otro porque, después de 16 años de la ciudad, nada, no tenés un dirigente de tu espacio, sí de otros espacios -Martín es de Juntos por el Cambio de la ciudad y representa a un montón de las personas que están trabajando en el gobierno de la ciudad- pero no es un candidato específicamente el PRO. Y si te pones a pensar, y analizás partidos por partido, no tuvieron esta renovación en los últimos años. Por eso nosotros vimos con un signo de alarma la incursión que se hizo, cuando Jorge Macri vino a la ciudad y lo primero que se planteó fue subir el piso para competir.

Yacobitti abordó las cuestiones políticas y las vinculadas a su rol como vicerrector de la UBA

-Martina: Me quedó picando que dijiste que el radicalismo tenía una renovación y que traía figuras que eran para renovar Juntos por el Cambio. A mí lo que me trae tu respuesta es que el radicalismo de todos los que se presentan es el partido más antiguo y tuvo presidencias no tan exitosas. Con hiperinflación, uno de los partidos de la Alianza, hasta incluso Lousteau, ministro de la 125. ¿Cuál es la renovación?

-Mirá, la oferta electoral que hoy presenta el radicalismo tiene mucho menos que ver con el gobierno de la Alianza, de las que presentan el resto de los partidos. Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza. López Murphy estuvo en ese gobierno: fue ministro de Defensa y después fue de Economía. Luis D´Elia estaba con el gobierno de la Alianza; Moreau estaba en el gobierno de la Alianza. Me parece que uno recorre una historia corta que se cuenta de una manera.

En cuanto a los gobiernos, te diría que el gobierno más exitoso de todos fue el gobierno de Raúl Alfonsín, que hizo lo más difícil que había que hacer en la Argentina, que era estabilizar un país. Porque cuando había que juzgar a los militares, la mayoría de los que hoy andan dando vueltas hablando de los derechos humanos -en gran parte del peronismo, no hablo de los jóvenes de La Cámpora- pero todos los dirigentes grandes del kirchnerismo que estaban en el peronismo en ese momento votaron por Ítalo Luder. Y Luder proponía la autoamnistía de los militares en la Argentina. Proponía que no había que hacer nada con los que habían torturado gente. Y todos ellos, Cristina Kirchner, todos los dirigentes peronistas que hoy tienen edad de haber votado en ese momento, eligieron esa propuesta. No eligieron la propuesta radical, que había que hacer un juicio a las Juntas. Y de hecho no integraron la CONADEP.

Una vez que los militares estaban presos, los peronistas hicieron un indulto y los soltaron. Y después de que los soltaron y, cuando ya no eran peligrosos, generaron un relato y plantearon “el que ande por la calle, lo vamos a ir a agarrar, donde vayan los vamos a ir a buscar”. ¿Pero saben cuándo? Cuando ya no eran peligrosos. ¿El problema cuál es? Que nadie se hace cargo de su pasado. Y el radicalismo -como es un partido en el que la palabra nos importa- sí nos hacemos cargo de nuestro pasado, y sí nos hacemos cargo de nuestros errores. Porque hubo hiperinflación en un montón de gobiernos en la Argentina: en éste hay hiperinflación. Creo que nadie duda que éste es el peor gobierno -o por lo menos yo no lo dudo- desde la democracia hasta ahora.

Y con respecto a lo de Martín y la 125: Martín fue parte de un gobierno que venía a hacer una concertación social, donde gran parte de los halcones de Juntos por el Cambio integraban ese gobierno. Cornejo era el jefe de la Concertación, el operador de la Concertación. Julio Cobos era el vicepresidente. Ese gobierno de Cristina era un gobierno de unidad nacional, no era un gobierno kirchnerista, porque sino la historia se cuenta de otra manera. Había ministros radicales, funcionarios radicales. Porque Cristina había convocado a la sociedad a otra epopeya, a cambiar lo que venía siendo. El único que a los cuatro meses se fue porque le dijeron “mirá, todo esto que dijeron que iban a hacer no lo van a hacer”, fue Martín.

-Victoria K.: En mi pregunta va ligada lo político y también lo futbolístico. Si tenés que hacer un equipo, políticamente hablando, ¿quién sería tu Messi, quién sería tu Maradona? ¿cómo lo formarías?

-Obviamente lo tendría de capitán a Lousteau. Lo tendría a Horacio Rodríguez Larreta. Armaría el medio con Gerardo Morales y con Maximiliano Pullaro, que está peleando ahora para ser gobernador de Santa Fe. Asumió en el Ministerio de Seguridad cuando tenía 40 años: todas las bandas peligrosas que están presas en Santa Fe las metió presas él. Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, de Córdoba. Martín Tetaz. Facundo Manes, Santilli. De algunos me voy a olvidar seguro. Martín Berhongaray, que casi gana La Pampa.

-¿Pero si tuvieses que destacar a uno o a dos que vos digas mi mano derecha?

-Sí, por eso te lo puse de capitán, Martín. De todos los políticos que conozco es el que más me gusta sentarme y escucharlo.

-¿Por qué?

-Porque aprendo y no es fácil. Te aseguro que, por los lugares que me tocó estar, escucho gente que viene de la política, que viene de la ciencia, que viene de la academia, y no es muy común escuchar gente que aprendas.

El 3, la lista histórica de la UCR. Yacobitti, Lousteau y Morales, en un encuentro con jóvenes del radicalismo

-Javier: ¿Y qué creés que cambió de la última vez que Martín Lousteau se presentó acá en la Ciudad?

-Y que hoy tenemos mucha más experiencia. En el 2015 nos presentamos en la Ciudad y cambiamos la lógica de destruir al que está gobernando y planteamos un lema que era “construir sobre lo construido”. Que es reconocer lo que el otro hace bien, pero marcar qué cosas vos harías mejor o a qué cosas les darías más importancia. Después de eso competimos, constituimos en el 2019 con reglas claras de competencia Juntos por el Cambio.

De las 32 propuestas que planteamos, 28 ya las pudimos llevar adelante como el anillo digital, como el mapa del delito, como la mayor infraestructura en las escuelas, ahora reformamos el estatuto de los docentes. Eso nos permitió relacionarnos e integrarnos a un espacio político, pero sabiendo que íbamos a mantener nuestra identidad. Si vos me preguntas a mí qué ves en Martín para la Ciudad, veo un tipo que le va a dar un nuevo impulso a la Ciudad, no que va a tratar de cambiar la Ciudad como es, sino que las cosas que están bien se van a mantener, pero le va a dar impulso a cosas nuevas y cosas que no se hacen.

-Virginia: Varias veces mostraste tu enojo o que no apoyás la candidatura de Jorge Macri. Te quería preguntar ¿vos, personalmente, impugnarías a Jorge Macri para que no pueda ser candidato?

-Estoy en una posición incómoda porque mi espacio político compite directamente contra él y parecería ser que, si lo impugno, lo hago porque no le puedo ganar. Pero a mí me da bronca, porque en esta ciudad estas cosas no se hacían. Y me da bronca porque si vos permitís cualquier cosa con la Constitución de la Ciudad, después te tenés que callar la boca cuando pasa en otro lugar del país.

-¿Es una competencia que están dispuestos a dar pero consideran que es injusta?

-Para mí, sí. Para mí no está bien. No podés estar en un municipio y renunciar al municipio cuando solamente confirman tu candidatura, venirte para acá, porque sos el primo de Mauricio Macri y Macri quiere que acá esté su primo. No, no va. Es anti lo que representa Juntos por el Cambio, o lo que dice representar Juntos por el Cambio de la Ciudad.

La principal diferencia entre Martín y Jorge es que para Martín la Ciudad de Buenos Aires es su plan A, no hay plan B. Martín quiere estar en un lugar para transformarlo, no para estar en un lugar de poder y me viene bien si es la Ciudad de Buenos Aires, si es la Provincia de Buenos Aires, si es donde sea. Jorge hace dos años decía “imaginate si yo quisiese ser jefe de Gobierno de la Ciudad”, porque su plan era ser gobernador. Como no tuvo ese lugar de poder, ahora quiere venir a tener otro lugar de poder.

Concibo los espacios como espacios para transformar y a mí no me da lo mismo cualquiera. También vos podés querer ser jefe de Gobierno para estar en un lugar de poder o ser jefe de Gobierno para transformar la Ciudad. Entonces creo que ahí está la gran diferencia, que para uno es el plan B y para el otro es el plan A. Mirá lo que te digo: no me molesta que Jorge Macri sea el primo de Macri, me molesta que por ser el primo de Macri pueda hacer lo que quiera y cagarse en la Constitución de la Ciudad.

Jorge Macri enfrentará con apoyo de su primo Mauricio a Martín Lousteau en las PASO de Juntos por el Cambio (foto Franco Fafasuli)

-Candela: Y viendo toda esta rosca política que hay de candidatos... “voy yo, vas vos”. ¿No creés que un poco los egos en la política arruinan definitivamente las relaciones? Son como muy raros todos los egos que hay hoy en día.

-Creo que el error es pensar que pasa en la política. Los egos arruinan los equipos de fútbol, los grupos de estudio. Las bandas musicales se separan por egos. El conjunto de gente... los egos son malos. El ego desmedido. El ego, hasta cierto punto, te da confianza a vos mismo, después es desmedido. Pasa en todos lados, aunque en la política se pueda ver más. Los egos en los canales de televisión cuando se va alguien volando por el aire.

Me parece que uno dice que las cosas malas pasan en la política, pero si uno después se pone a pensar, pasan en todos lados. Vos decís “¿cómo podés tener ese tipo en la Cámara de Diputados que tuvo que leer un proyecto y se trabó ocho veces?”. Y por otro lado ves un docente que te escribe una cosa con “B” que va con “V”. Lamentablemente es una degradación de la sociedad. Por eso digo que lo principal que tiene que hacer cualquier gobierno que venga es educación, educación, educación.

-Santiago: Te consulto ¿vos como miembro de la UBA, cómo pensás que está abordando la política la educación.

-Creo que la UBA es un ejemplo de que las cosas desde lo público se pueden hacer bien. Siempre tienen errores, pero hoy la Universidad de Buenos Aires es de las mejores de Iberoamérica, con un presupuesto en dólares mucho más bajo que la gran mayoría de las universidades del resto de los países.

-¿Y por qué crees entonces que cada vez son más los jóvenes que se tiran más a una Universidad privada que a la pública?

-Que cada vez hay más Universidades privadas puede ser. Pero lo que sí te digo es que la UBA tiene cada vez más inscriptos.

-Melina: Quisiera saber por qué elegir la UBA ante tantas universidades que tenemos en nuestro país.

-Porque es la más reconocida en el mundo de nuestro país. Si vos me preguntás a mí hay muchas razones. También puede haber razones para elegir otras, no soy anti universidad privada, pero creo que la UBA es de las más reconocidas en el mundo. La más reconocida de la Argentina. Te da un plus adicional, que es también el contacto con la sociedad, también el contacto con ciertas adversidades que a veces tenés. Que entraste a un curso y al principio es un montón de gente y bueno, también te entrena en otras cosas, no solamente en la parte técnica que te entrena, que es buena. Porque eso tiene que ver después también con la vida real.

-Muriel: En esta misma línea, es cierto y se puede ver que en la UBA hay cada vez más inscriptos, pero habiendo estudiado en la UBA, me tuve que ir, no porque no me gustara el plan de estudios o la carrera -de hecho me fui para seguir estudiando la misma carrera en otro lado- pero sentía que la Facultad me estaba poniendo trabas todo el tiempo para que no apruebe, para que no avance, para que no continúe...

-No digo que en la UBA no haya errores. En todas las universidades tenés índices de deserción. Las carreras, sobre todo la que estudiaste vos, son carreras que se reforman permanentemente, de hecho, ahora se está reformando el plan de estudios. En la Universidad estamos haciendo el esfuerzo para eso y ya se enseñan oficios directamente también. Se está haciendo un esfuerzo para que haya títulos intermedios, porque mucha gente arranca en la Universidad, se forma en las partes básicas y después se va a una empresa.

Cuando hay carreras como la que estudiás vos, que no es como ser médico, ser contador o ser abogado, ser ingeniero, no necesitás una firma para poder ejercer, lo que necesitás es el saber. Las carreras que te enseñan saber, si vos tenés el título o una materia menos, a la empresa no le importa, lo que le importa es lo que vos sabés, porque después muchas veces te terminás formando en el lugar donde trabajás- por eso nosotros decimos que somos reformistas. La Universidad tiene la obligación de permanentemente reformar sus planes de estudio y en esos procesos está. En algunos está mejor, en otros está peor, a veces cuesta un poco más, a veces cuesta un poco menos, pero ya casi todas las carreras tienen metodologías de cursadas que te permiten la materia que no te fue bien poder recursarla pero de manera virtual, o semi presencial.

Emiliano Yacobitti respondió a las inquietudes de jóvenes que participaron cursaron en la UBA

-Martina: Soy fiel defensora de la UBA, me estoy por recibir, y si bien amo a mi Facultad, amo a la Universidad, fue muy difícil para mí estudiar. Me recibo en tiempo y forma, es más bastante rápido, pero el CBC fue horrible.

-¿Por qué fue horrible?

-Tuve paro todo el segundo cuatrimestre y no tuve opción de rendirlo libre tampoco. Los profesores faltaban. Las condiciones edilicias no son convenientes. El transporte, es muy difícil llegar a la Facultad por más que viva cerca. No puedo acceder a un trabajo porque todas las materias del último año son a la mañana, de 8 a 10 de la mañana, de 8 a 11, de 9 a 11. No hay ningún trabajo que sea a la tarde para mi carrera.

-Puede ser, no todas las Facultades funcionan igual. Eso también hay algo que hay que entender: la UBA no es una Universidad así como se ve, sino que también adentro tiene distintas Facultades, que a veces unas funcionan un poco mejor, otras funcionan un poco peor. Nosotros hacemos el esfuerzo porque todas tengan un estándar lo más alto posible. Obviamente que no tengas ofertas de materias en horarios no laborales es un error de la Facultad, porque no es una Facultad de estudiantes que quieren trabajar, sino también de trabajadores que estudian. Si no pueden darles esa posibilidad a los trabajadores tenés que corregirlo.

-Melvin: Te quería preguntar ¿si tuvieras que quedarte solo con tu cargo en la UBA o con tu cargo político con cuál te quedarías?

-¿El de diputado?

-Sí.

-No, con la UBA toda la vida.

-¿Por qué?

-Porque tengo muchas más posibilidades de transformar desde un cargo ejecutivo que desde uno legislativo.

-Te hago una pregunta. Mencionaste que tenés tres hijos, tenés una familia. ¿Cómo llevas la combinación entre la vida política, laboral y tu vida personal?

-Estoy todo lo que puedo y mis hijos saben que estoy. Y cuando estoy, trato de disfrutarlos. Todas las mañanas trato de llevarlos al colegio y tengo la suerte de vivir bien en el centro donde estoy entonces cuando puedo paso a comer. Los fines de semana cuando hace algún deporte el más chiquito trato de ir sí o sí. Y lo más importantes es cuando estoy -esto me lo enseñó mi mujer- uno a veces dice “no, yo creo que estoy”, porque estás y estás puteando a todo el mundo porque seguís hablando por teléfono. No, lo más importante es estar bien cuando estás.

-Veo un anillo en tu mano, estás casado.

-Sí.

-¿Hace cuánto?

-Estoy casado hace 20 años, el 3 de este mes, hace 20 años que estoy casado. Y ahora estamos casados, pero no convivimos. Convivimos tres o cuatro días por semana.

-¿En la misma casa o cómo es?

-No, no, no, en casas distintas. Cerquita pero en casas distintas.

-Ah mirá.

-Se lo recomiendo a todo el mundo. Antes de separarse piensen en esa metodología, que es lo más lindo que hay. No hay nada más feo para mí en una pareja cuando vos dormís al lado del otro -vieron que ahora están las camas grandes, porque aparte los chicos se te pasan-, decía que no hay nada más feo que dormir dos en la cama y que los dos prefieran la mesa de luz y tener un metro y medio con el otro. De esta manera, siempre que el otro está querés abrazarlo.

-¿Qué es el amor para vos?

-Querer estar con el otro. Que te importe lo que le pasa al otro... Eso, yo sé que estoy dispuesto a que un montón de cosas malas me pasen y que seguiría adelante. Ahora, sé que si me pasan algunas no sé cómo seguiría adelante. Eso para mí es el amor.

