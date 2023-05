Tras el anuncio de Cristina Kirchner, el PJ porteño se reúne hoy para comenzar a delinear su estrategia electoral

Mariano Recalde, presidente del PJ porteño

Apenas 24 horas después del anuncio de Cristina Kirchner, que dejó en claro a través de una extensa carta que no será candidata en las próximas elecciones, el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires realizará un Congreso para avanzar con la política de alianzas y la estrategia electoral en el distrito.

El partido que preside el senador kirchnerista Mariano Recalde se reunirá a partir de las 18 en la sede partidaria ubicada en la calle San José 181 de la capital. El encuentro había sido convocado el pasado 3 de mayo, cuando todavía era una incógnita el rol que asumiría la Vicepresidenta en los próximos comicios.

Hasta el momento, los principales sectores políticos contenidos dentro del peronismo porteño apuntan a lograr una lista de unidad y evitar una PASO. Tanto La Cámpora, representada por el propio Recalde, como Peronismo para la Ciudad, del gremialista Víctor Santa María (que preside el Congreso), y el Nuevo Espacio de Participación, del vicejefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Olmos, aguardaban definiciones a nivel nacional para avanzar con el armado local.

Formalmente, el Congreso definirá hoy las alianzas políticas para competir en el marco del Frente de Todos. Sin embargo, no se descarta que se den los primeros pasos en dirección a definir la fórmula que buscará quedarse con la jefatura de gobierno en el bastión que el PRO controla hace 16 años.

Congreso del PJ nacional en Ferro

Ayer, el Congreso del PJ nacional en Ferro solo resolvió formalidades. Los casi 500 congresales resolvieron que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, sea el encargado del partido para negociar la constitución de frentes electorales. También hubo gestos de amplitud en la designación de las secretarías y las vicepresidencias, con representación de La Cámpora, los gobernadores, el sindicalismo K y la CGT.

No obstante, no se resolvió el principal dilema de la coalición de gobierno: hacer una PASO o negociar una lista de unidad. Si bien CFK aclaró que no estará en la boleta, el kirchnerismo busca igualmente que ocupe un rol de conductora del espacio y que finalmente se imponga su programa de gobierno.

La semana pasada, en el Congreso del PJ bonaerense, su presidente Máximo Kirchner también evitó hablar de candidaturas e insistió en la importancia de que el Frente de Todos tenga un programa de gobierno unificado. “La PASO es un instrumento, es como la guitarra, depende quién la agarre suena bien o suena mal. Entonces creo que para no depender tanto de las virtudes del guitarrista, lo mejor es tener una buena partitura y la partitura debe ser un buen programa de gobierno que sea por PASO o por síntesis, se cumpla a partir del 10 de diciembre de 2023″, dijo Kirchner, en lo que muchos interpretaron como una ironía contra Alberto Fernández y su afinidad por la guitarra.

Máximo Kirchner, Congreso del PJ bonaerense (Nicolas Stulberg)

En la ciudad de Buenos Aires, La Cámpora es la única dentro del Frente de Todos que sigue sin revelar quiénes podrían ser sus eventuales candidatos. En tanto, el diputado Leandro Santoro ya manifestó sus intenciones de postularse y selló un acuerdo con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

Por otro lado, Peronismo para la Ciudad, del sindicalista Víctor Santa María, impulsará la candidatura de Gisela Marziotta, quien acompañó a Lammens en 2019 y ocupó el segundo lugar en la lista de diputados nacionales en 2021.

Leandro Santoro, Matías Lammens, Graciana Peñafort y Claudia Neira

En cambio, tanto el espacio referenciado en Juan Grabois, que lanzó las precandidaturas de Pedro Rosemblat y Ofelia Fernández, como “Movemos”, que promueve a la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reclaman PASO para “ampliar” y “contener” a todas las expresiones políticas que actualmente conforman el Frente de Todos. También podría sumarse el representante local del massismo, Juan José Tufaro, quién por ahora no hizo explícito su reclamo de internas a la espera de una definición del ministro de Economía, quién podría erigirse como candidato de unidad a nivel nacional.

