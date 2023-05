Héctor Daer: “Sergio Massa es el que mejor representa al espacio para ir a unas PASO, a una primera vuelta y al Gobierno”

En medio de la incertidumbre por los posibles candidatos que presentará el oficialismo para competir en las próximas elecciones presidenciales, Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, sostuvo que Sergio Massa “es el que mejor representa al espacio para ir a unas PASO, a una primera vuelta y al Gobierno”.

Si bien se mostró cauteloso al dar su opinión “el respeto y la responsabilidad” que le demanda el cargo que ocupa en la central obrera, el dirigente sindical destacó que el ministro de Economía “ha demostrado que se hizo cargo de un momento más que difícil del país”.

“Él todavía prefiere seguir siendo ministro y no candidato, y eso también habla de su responsabilidad y compromiso por lo que está haciendo, por la función que tiene y por el momento que estamos viviendo”, resaltó.

Durante una entrevista con el periodista Iván Schargrodsky para el programa El fin de la metáfora, que se emite por Radio con vos los sábados al mediodía, el líder gremialista aclaró que no quiere “avizorar candidaturas cuando la realidad marca también una pluralidad muy grande de los trabajadores que todavía amerita un gran debate sobre el futuro”.

Sergio Massa aún no confirmó si será candidato a Presidente

“Alberto tomó la decisión de no ser candidato; Cristina también lo dijo y creo que el jueves un poco lo reafirmó, por lo menos que no (va a competir) con una candidatura presidencial, y me parece que Sergio es un poco la síntesis de una mirada colectiva en ese sentido y, por supuesto, estamos trabajando muy fuerte con él, priorizando los días de gestión, pero esto también amerita que él un poco centralizó la función de Gobierno hoy”, argumentó.

Al ser consultado puntualmente sobre si Massa es el candidato que apoyaría en una eventual interna del oficialismo, Daer contestó: “Creo que, en el momento en el que estamos viviendo, tenemos que ir construyendo a los compañeros y compañeras que mejor nos represente. Bueno, en este caso Sergio está mostrando claramente que es la persona mejor representa el espacio colectivo del Frente de Todos para ir a unas PASO, a una primera vuelta y al Gobierno, no tengas dudas de que pienso eso”, precisó.

Por otra parte, al referirse al acto que la CGT va a realizar el próximo martes para conmemorar el Día del Trabajador, el secretario general de la central obrera detalló que el líder del Frente Renovador le agradeció la invitación al evento, pero que prefirió no asistir porque tiene que trabajar en “una gran discusión con el Fondo (Monetario Internacional), no solo para que nos genere el adelanto de lo pautado, sino sobre la utilización de esos fondos y la eliminación de las metas porque la economía del país y del mundo cambiaron”.

“Así que, tiene una labor más que importante y me parece que esas metas sí o sí hay que lograr modificarlas porque, si no, vamos a estar ante problemas serios de crecimiento y de desarrollo, no solo en este periodo, sino en el futuro también”, cerró Daer.

Por último, el sindicalista contó que se reunió recientemente con el titular de la cartera económica para felicitarlo por “la firmeza con la que actuó para frenar al mercado” cuando comenzó a aumentar el dólar hace algunos días, pero le reclamó que haya “la misma firmeza para que no exista especulación en los precios, porque la oferta de bienes, sobre todo de consumo masivo, es absolutamente limitada y hay 10 o 15 empresas que manejan el valor de los productos”.

