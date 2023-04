Mapa de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires: aumentaron los delitos y hubo un descenso leve de los homicidios

Un premio internacional y el lado oscuro del mundo de la ópera, según Verónica Cangemi

La cantante lírica argentina que recibió el BraVo a “mejor intérprete clásica”, protagonizará “La flauta mágica” en el Teatro Colón a partir del 7 de mayo. Sin embargo, no todas fueron rosas durante su carrera profesional. “Un director me acosó, lo rechacé y me echaron”, cuenta